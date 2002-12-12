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RAMBLER и динамический сайт?
12/12/2002
Yandex.Direct попробовали. Обещание сдерживают - CTR от 5-25% это реальные цифры по нашим объявлениям. Но вот покупок (во всяком случае online) эти посетители не сделали. Т.Е. НИ ОДНОЙ ПОКУПКИ... посмотрим, думаю, что мы попробуем еще раз. С бегуном сотрудничаем давно, у нас на них не менее $100 в месяц уходит... но вот эффективность неуклонно снижается. Еще пару месяцев назад Бегун - был одним из самых дешевых поставщиков клиентов, а сейчас чуть ли не самый дорогой...
Yandex.Direct попробовали. Обещание сдерживают - CTR от 5-25% это реальные цифры по нашим объявлениям. Но вот покупок (во всяком случае online) эти посетители не сделали. Т.Е. НИ ОДНОЙ ПОКУПКИ... посмотрим, думаю, что мы попробуем еще раз. С бегуном сотрудничаем давно, у нас на них не менее $100 в месяц уходит... но вот эффективность неуклонно снижается. Еще пару месяцев назад Бегун - был одним из самых дешевых поставщиков клиентов, а сейчас чуть ли не самый дорогой...
14/12/2002
Покупателей бегун не дает, только заходы. Я убеждаюсь в этом все больше и больше. С Гугля идут чуть меньше чем с яндекса. А вот с Апорта и рамблера очень мало. Рамблер динамику действительно индексирует, но вот переиндексация у него идет крайне редко. За последнии 3 месяца я отнего переиндексации недождался.
Покупателей бегун не дает, только заходы. Я убеждаюсь в этом все больше и больше. С Гугля идут чуть меньше чем с яндекса. А вот с Апорта и рамблера очень мало. Рамблер динамику действительно индексирует, но вот переиндексация у него идет крайне редко. За последнии 3 месяца я отнего переиндексации недождался.
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