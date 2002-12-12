/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

RAMBLER и динамический сайт?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
12/12/2002

Yandex.Direct попробовали. Обещание сдерживают - CTR от 5-25% это реальные цифры по нашим объявлениям. Но вот покупок (во всяком случае online) эти посетители не сделали. Т.Е. НИ ОДНОЙ ПОКУПКИ... посмотрим, думаю, что мы попробуем еще раз. С бегуном сотрудничаем давно, у нас на них не менее $100 в месяц уходит... но вот эффективность неуклонно снижается. Еще пару месяцев назад Бегун - был одним из самых дешевых поставщиков клиентов, а сейчас чуть ли не самый дорогой...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
12/12/2002

Кстати, а кто что может сказать о "ПРОСТО АПОРТЕ" (т.е. БЕЗ бегуна) оттуда народ идёт? т.е. стоит ли адаптировать сайт к поисковикам, которые не "кушают" динамику? Тот же вопрос про Google.



Ссылка на сообщение shoponline
14/12/2002

Покупателей бегун не дает, только заходы. Я убеждаюсь в этом все больше и больше. С Гугля идут чуть меньше чем с яндекса. А вот с Апорта и рамблера очень мало. Рамблер динамику действительно индексирует, но вот переиндексация у него идет крайне редко. За последнии 3 месяца я отнего переиндексации недождался.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
05/01/2003

Бегун хорошо начал, отличная отдача была, а щаз....



Кстати, в процентном отношении с рамблера приходит МЕНЬШЕ НАРОДУ, но зато БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ (это лично у меня), а насчет переиндексации... а оно мне и не надо, пусть приходят, а тут разберутся ;)


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены