Производитель - Банкрот

Уважаемые посетители и участники форума!!!

Хочу привлечь Ваше внимание к одной проблеме, связанной с производителем холодильного оборудования.

Это Компания "Технохолод" г. Великие Луки.

Работали сними не один раз, но сейчас столкнулись с проблемой, не можем получить заказ или деньги обратно от "Технохолода". Кормят завтраками.

Нашел в интернете интересную информацию про этот завод, оказывается они банкроты и задолженность у них огромная, думаю 10 производств можно построить на эти деньги.

Рекомендую работать с другими поставщиками!!!

Ознакомтесь с информацией: