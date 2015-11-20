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Производитель - Банкрот



Ссылка на сообщение zagreb
20/11/2015

Уважаемые посетители и участники форума!!!
Хочу привлечь Ваше внимание к одной проблеме, связанной с производителем холодильного оборудования.
Это Компания "Технохолод" г. Великие Луки.
Работали сними не один раз, но сейчас столкнулись с проблемой, не можем получить заказ или деньги обратно от "Технохолода". Кормят завтраками.
Нашел в интернете интересную информацию про этот завод, оказывается они банкроты и задолженность у них огромная, думаю 10 производств можно построить на эти деньги.
Рекомендую работать с другими поставщиками!!!
Ознакомтесь с информацией:
http://bankrot.fedresurs.ru/Organizatio ... AD9AE37189



Ссылка на сообщение kaavain
21/11/2015

А что в этом такого? Банкротятся не только продавцы, но и производители. Тем более, которые сидят на импортных комплектующих.



Ссылка на сообщение Александр Вирчис,
Директор ЦДЮТ
10:06

Всем доброго времени суток. В случае необходимости оформления процедуры банкротства рекомендую обращаться в кампанию "Качественное банкротство" - http://www.kbankrot.ru Уже приходилось сотрудничать с ними - остался очень доволен. Квалифицированный персонал, адекватные цены


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