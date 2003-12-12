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Продажа услуг ТОЛЬКО в Интернет?
12/12/2003
Денис, небольшой совет. Классика ценится всегда и везде, а все нестандартное - как мода прошла и не вернется. И не все приемлют. Поэтому не надо нестандартного, лучше пусть солидно, надежно и в классических образцах, тем более недвижимость.
Денис, небольшой совет. Классика ценится всегда и везде, а все нестандартное - как мода прошла и не вернется. И не все приемлют. Поэтому не надо нестандартного, лучше пусть солидно, надежно и в классических образцах, тем более недвижимость.
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