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Продажа услуг ТОЛЬКО в Интернет?
09/12/2003
Нет, Константин, я не как в армии :)
А насчет "дорого" и "вынимать" тут вопрос спорный... В России видели как цены выросли за теже 5 лет? Кто вынимает? Ситуация иная, не спорю, но у меня нет прогноза о падении цен в Европе в ближайшем будущем.
Нет, Константин, я не как в армии :)
А насчет "дорого" и "вынимать" тут вопрос спорный... В России видели как цены выросли за теже 5 лет? Кто вынимает? Ситуация иная, не спорю, но у меня нет прогноза о падении цен в Европе в ближайшем будущем.
09/12/2003
Вижу (и на себе чувствую) как выросли :).
В разы! Но на сколько они дальше будут расти? Оно уже будет расти на %.
Я просто оцениваю рынок. Да, в Москве можно купить на стадии проекта дешевле, потом либо продать, либо иметь как вложение, но уже дороже. Это нормальный работающий бизнес, кто спорит.
Но вот рынок элитного жилья перенасыщен предложением, обычного - насыщен.
Т.е. рост сильно замедлился.
Поэтому вкладывать для роста - как бы уже большого смысла нет. Для сохранения - возможно.
То же можно и про Испнию сказать. Бурный рос - уже в прошлом. Падения не будет. Но и роста тоже. Повода нет. Для владения и использования - да, конечно. На старость... :)
По поводу бюджета - думаю что этот проект потянет наверное тыщ на несколько минимум, 4-5-6 разовых затрат на создание, + потом поддержка/развитие и продвижение долларей как бы не под 500/месяц.
Это что б он был ведущим проектом по ЭТОЙ теме в рунете. И то, это так, на вскидку, +/-
:) По сравнению с ценами на недвижимость это как бы и немного (2-3 кв.м) :). Но по сравнению с обычными проектами - это - сумма, другой порядок.
Вижу (и на себе чувствую) как выросли :).
В разы! Но на сколько они дальше будут расти? Оно уже будет расти на %.
Я просто оцениваю рынок. Да, в Москве можно купить на стадии проекта дешевле, потом либо продать, либо иметь как вложение, но уже дороже. Это нормальный работающий бизнес, кто спорит.
Но вот рынок элитного жилья перенасыщен предложением, обычного - насыщен.
Т.е. рост сильно замедлился.
Поэтому вкладывать для роста - как бы уже большого смысла нет. Для сохранения - возможно.
То же можно и про Испнию сказать. Бурный рос - уже в прошлом. Падения не будет. Но и роста тоже. Повода нет. Для владения и использования - да, конечно. На старость... :)
По поводу бюджета - думаю что этот проект потянет наверное тыщ на несколько минимум, 4-5-6 разовых затрат на создание, + потом поддержка/развитие и продвижение долларей как бы не под 500/месяц.
Это что б он был ведущим проектом по ЭТОЙ теме в рунете. И то, это так, на вскидку, +/-
:) По сравнению с ценами на недвижимость это как бы и немного (2-3 кв.м) :). Но по сравнению с обычными проектами - это - сумма, другой порядок.
09/12/2003
Да разумеется, Вы можете все сделать и "как все" - мутноватая фото/картинка домика + телефон, звоните/расскажем. Вам это обойдется в 50. Так делают, когда "парят".
А если по взрослому - то надо по-уму. Окупится. имхо.
Качественно и достоверно отснять товар, инфраструктуру вокруг, нормативную базу и пр. и др. Т.е. погрузить юзера в эту атмосферу. Т.е. если он "созрел" он должен к вам прийти и сказать - "хочу этот пентхаус/бунгало/квартиру" (или что у вас там).
В идеале - он должен знать своих соседей (не фамилию, конечно, а "слева от Вас живет семья директора мебельной фабрики, у них 2 детей и пикинес. Справа - квартира пока свободна".
И т.д. и т.п. это - ПРОЕКТ.
Там одних видеосъемок будет море. С выездом на натуру...
А 500/месяц - зашел на Я. - "недвижимость в Испании" - "дом в испании" и т.п.
"Мспания" - 30.000/месяц выкиньте 90% "туризма" - останется 50-100 запросов/сутки - вот и вся активная целевая аудитория. А пассивную - надо будет "доставать" другими методами. А это дороже, чем поисковики. Т.ч... Вам решать, кого вы хотите родить - заморыша задешево, или румяного крепыша, но дороже...
Да разумеется, Вы можете все сделать и "как все" - мутноватая фото/картинка домика + телефон, звоните/расскажем. Вам это обойдется в 50. Так делают, когда "парят".
А если по взрослому - то надо по-уму. Окупится. имхо.
Качественно и достоверно отснять товар, инфраструктуру вокруг, нормативную базу и пр. и др. Т.е. погрузить юзера в эту атмосферу. Т.е. если он "созрел" он должен к вам прийти и сказать - "хочу этот пентхаус/бунгало/квартиру" (или что у вас там).
В идеале - он должен знать своих соседей (не фамилию, конечно, а "слева от Вас живет семья директора мебельной фабрики, у них 2 детей и пикинес. Справа - квартира пока свободна".
И т.д. и т.п. это - ПРОЕКТ.
Там одних видеосъемок будет море. С выездом на натуру...
А 500/месяц - зашел на Я. - "недвижимость в Испании" - "дом в испании" и т.п.
"Мспания" - 30.000/месяц выкиньте 90% "туризма" - останется 50-100 запросов/сутки - вот и вся активная целевая аудитория. А пассивную - надо будет "доставать" другими методами. А это дороже, чем поисковики. Т.ч... Вам решать, кого вы хотите родить - заморыша задешево, или румяного крепыша, но дороже...
09/12/2003
"ориентироваться на запросы в яндексе - дохлый номер"
В вашей теме - как бы да. Ищут это слабо. Хотя ЯД можно подключить на первое время, пока не проткнешься на первые места (а это долго).
"интернет-промоутер трудное бремя..."
А то! Это только "крутым дезигнерам" кажется, что нарисовал картинки, движок покруче - и дело сделано. А оно только началось.
Только в дурацких сказках все свадьбой заканчивается. А в жизни все только начинается. Суровый быт, так сказать.
"ориентироваться на запросы в яндексе - дохлый номер"
В вашей теме - как бы да. Ищут это слабо. Хотя ЯД можно подключить на первое время, пока не проткнешься на первые места (а это долго).
"интернет-промоутер трудное бремя..."
А то! Это только "крутым дезигнерам" кажется, что нарисовал картинки, движок покруче - и дело сделано. А оно только началось.
Только в дурацких сказках все свадьбой заканчивается. А в жизни все только начинается. Суровый быт, так сказать.
09/12/2003
:) думаю начать надо надо с проработки структуры сайта и определения целевой аудитории.
С проработки технологии, методов продвижения.
Т.е. с создания проекта. на бумаге.
Это у меня будет так, это так, а это так.
Как вы будете представлять свой товар, в каком объеме и виде, что б зернышко в душу клиенту заронить. Чем вы его "держать" будете и за что :).
Неплохо "конкурентов" посмотреть - что у них - у вас то должно быть не хуже, а лучше и значительно.
Надо расписать проект. это будет толстая тетрадка. с эскизами-набросками, планами.
там же и прикините, что сами будете делать, что - нанимать кого. Как будете продвигаться, где и почем...
и так и талее.
"интернет-промоутер трудное бремя..." (с) Денис :)
:) думаю начать надо надо с проработки структуры сайта и определения целевой аудитории.
С проработки технологии, методов продвижения.
Т.е. с создания проекта. на бумаге.
Это у меня будет так, это так, а это так.
Как вы будете представлять свой товар, в каком объеме и виде, что б зернышко в душу клиенту заронить. Чем вы его "держать" будете и за что :).
Неплохо "конкурентов" посмотреть - что у них - у вас то должно быть не хуже, а лучше и значительно.
Надо расписать проект. это будет толстая тетрадка. с эскизами-набросками, планами.
там же и прикините, что сами будете делать, что - нанимать кого. Как будете продвигаться, где и почем...
и так и талее.
"интернет-промоутер трудное бремя..." (с) Денис :)
09/12/2003
Начните со сбора и анализа собственного материала, который пойдет в контент. Есть ли у вас обширный материал по данной тематике. С какой степенью детализации? Оцените насколько это интересно потенциальному клиенту. Есть ли стабильные источники поставки такой информации? Насколько адекватно они они будут отражать действительную ситуацию?
Другими словами, Вам должно быть, что сказать/показать и сейчас, и через месяц, и через полгода.
Начните со сбора и анализа собственного материала, который пойдет в контент. Есть ли у вас обширный материал по данной тематике. С какой степенью детализации? Оцените насколько это интересно потенциальному клиенту. Есть ли стабильные источники поставки такой информации? Насколько адекватно они они будут отражать действительную ситуацию?
Другими словами, Вам должно быть, что сказать/показать и сейчас, и через месяц, и через полгода.
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