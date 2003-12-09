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Продажа услуг ТОЛЬКО в Интернет?



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

Нет, Константин, я не как в армии :)

А насчет "дорого" и "вынимать" тут вопрос спорный... В России видели как цены выросли за теже 5 лет? Кто вынимает? Ситуация иная, не спорю, но у меня нет прогноза о падении цен в Европе в ближайшем будущем.



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

А насчет крупного бюджета - это Вы по опыту судите? Вы раскручивали подобные проекты?



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

Вижу (и на себе чувствую) как выросли :).

В разы! Но на сколько они дальше будут расти? Оно уже будет расти на %.

Я просто оцениваю рынок. Да, в Москве можно купить на стадии проекта дешевле, потом либо продать, либо иметь как вложение, но уже дороже. Это нормальный работающий бизнес, кто спорит.

Но вот рынок элитного жилья перенасыщен предложением, обычного - насыщен.

Т.е. рост сильно замедлился.

Поэтому вкладывать для роста - как бы уже большого смысла нет. Для сохранения - возможно.

То же можно и про Испнию сказать. Бурный рос - уже в прошлом. Падения не будет. Но и роста тоже. Повода нет. Для владения и использования - да, конечно. На старость... :)



По поводу бюджета - думаю что этот проект потянет наверное тыщ на несколько минимум, 4-5-6 разовых затрат на создание, + потом поддержка/развитие и продвижение долларей как бы не под 500/месяц.

Это что б он был ведущим проектом по ЭТОЙ теме в рунете. И то, это так, на вскидку, +/-

:) По сравнению с ценами на недвижимость это как бы и немного (2-3 кв.м) :). Но по сравнению с обычными проектами - это - сумма, другой порядок.



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

5 тыщ плюс 500 постоянно?

Без ножа режете! :) Хотя, почему бы и нет? Как говорят китайцы (дословно) "И бу и бу ди, дэ дао му ди" ("Шаг за шагом и добьешься цели") ;)



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

Да разумеется, Вы можете все сделать и "как все" - мутноватая фото/картинка домика + телефон, звоните/расскажем. Вам это обойдется в 50. Так делают, когда "парят".

А если по взрослому - то надо по-уму. Окупится. имхо.

Качественно и достоверно отснять товар, инфраструктуру вокруг, нормативную базу и пр. и др. Т.е. погрузить юзера в эту атмосферу. Т.е. если он "созрел" он должен к вам прийти и сказать - "хочу этот пентхаус/бунгало/квартиру" (или что у вас там).

В идеале - он должен знать своих соседей (не фамилию, конечно, а "слева от Вас живет семья директора мебельной фабрики, у них 2 детей и пикинес. Справа - квартира пока свободна".

И т.д. и т.п. это - ПРОЕКТ.

Там одних видеосъемок будет море. С выездом на натуру...



А 500/месяц - зашел на Я. - "недвижимость в Испании" - "дом в испании" и т.п.

"Мспания" - 30.000/месяц выкиньте 90% "туризма" - останется 50-100 запросов/сутки - вот и вся активная целевая аудитория. А пассивную - надо будет "доставать" другими методами. А это дороже, чем поисковики. Т.ч... Вам решать, кого вы хотите родить - заморыша задешево, или румяного крепыша, но дороже...



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

Константин, Вы абсолютно правы. Спасибо Вам за компетентное мнение и советы - я (если Вы не против) использую Ваш опыт. Насчет 30000 в месяц - да это немного, поэтому и нужен иной подход. Спасибо!!! :)



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

Нет проблем! для того и делюсь. Удачи!



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

Спасибо!

З.Ы. Еще раз убедился, что ориентироваться на запросы в яндексе - дохлый номер. Озадачился... Думаю... :)

Все-таки интернет-промоутер трудное бремя...



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

"ориентироваться на запросы в яндексе - дохлый номер"

В вашей теме - как бы да. Ищут это слабо. Хотя ЯД можно подключить на первое время, пока не проткнешься на первые места (а это долго).



"интернет-промоутер трудное бремя..."

А то! Это только "крутым дезигнерам" кажется, что нарисовал картинки, движок покруче - и дело сделано. А оно только началось.

Только в дурацких сказках все свадьбой заканчивается. А в жизни все только начинается. Суровый быт, так сказать.



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

Константин, извините за наглость, но с чего мне начать на Ваш взгляд? (Если не ответите, не обижусь)



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

:) думаю начать надо надо с проработки структуры сайта и определения целевой аудитории.

С проработки технологии, методов продвижения.

Т.е. с создания проекта. на бумаге.

Это у меня будет так, это так, а это так.

Как вы будете представлять свой товар, в каком объеме и виде, что б зернышко в душу клиенту заронить. Чем вы его "держать" будете и за что :).

Неплохо "конкурентов" посмотреть - что у них - у вас то должно быть не хуже, а лучше и значительно.



Надо расписать проект. это будет толстая тетрадка. с эскизами-набросками, планами.

там же и прикините, что сами будете делать, что - нанимать кого. Как будете продвигаться, где и почем...

и так и талее.



"интернет-промоутер трудное бремя..." (с) Денис :)



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

Спасибо, Константин!

Попробую. Вас тут часто можно застать - если вдруг вопрос глупый возникнет?



Ссылка на сообщение Константин
09/12/2003

мыло - реальное. Тут - постоянно (если не забанят за "излишний промойушинг" :)).

Ну и учитывайте, что таксист вам дорогу покажет бесплатно. Но повезет - только за деньги. :)

Удачи!



Ссылка на сообщение Edward
09/12/2003

Начните со сбора и анализа собственного материала, который пойдет в контент. Есть ли у вас обширный материал по данной тематике. С какой степенью детализации? Оцените насколько это интересно потенциальному клиенту. Есть ли стабильные источники поставки такой информации? Насколько адекватно они они будут отражать действительную ситуацию?

Другими словами, Вам должно быть, что сказать/показать и сейчас, и через месяц, и через полгода.



Ссылка на сообщение Денис
09/12/2003

Это все есть... Мне тут форма подачи нужна нестандартная...


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