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Продажа магазина мужской одежды
Valentin Kislyy,
Владелец, Руководитель BeMad
Москва
Владелец, Руководитель BeMad
Москва
02/09/2017
Продаю магазин мужской одежды www.bemad.ru
Выгодная для интернет-магазина оффлайн точка ТЦ в центре Москвы на Таганской. Из интернет-магазина траффик хорошо притягивается на самовывоз (пересечение трех веток метро + Садовое кольцо - удобно приезжать из любого конца Москвы)
Магазин расположен в проходном месте на втором этаже у эскалатора. Площадь 68 кв. м. Планировка: торговый зал, кассовая зона, складское помещение. Персонал: 3 продавца.
С апреля траффик сайта подрезал алгоритм Баден-Баден. В конце августа алгоритм сняли и траффик восстанавливается. В 2016 году за год посещаемость составила почти 1 млн. сеансов 70% из которых - органика http://prntscr.com/gg5bkj
Программно: Сайт на битриксе + интеграция с МойСклад + CRM Битрикс24 + рассылки Unisender. Доставка - Грастин, Пикпоинт, Яндекс.Доставка. Платежная система - moneta.ru
База - ок 10 000 адресов и телефонов. Настроены триггеры и цепочки писем (последовательность из 20 писем)
Бизнес существует с 2011 года. Торговом центре с 2013 г.
Причина продажи - из-за допущенных ошибок по масштабированию бизнеса (открытие убыточного магазина в регионе) и форс-мажора с новым алгоритмом Яндекса у владельца закончились деньги на поддержание операционной деятельности.
Личное время также не удается уделять из-за занятости в другом проекте.
Антикризисный план по выходу на прежние обороты (выручка 20-25 млн. руб. в год) состоит в привлечении траффика с помощью контекстной рекламы (практика показывала положительный ROI) с адаптацией страниц под новый алгоритм (на сайте ок. 2,5 тыс. страниц под низкочастотные запросы).
Цена продажи - 3 000 000 рублей (в стоимость включено 2 месяца арендного депозита и 6 млн. товарного остатка). Это ниже реальной цены на 3-4 млн.
Звоните, пишите- отвечу на все вопросы.
+7-926-914-65-62, Валентин
Продаю магазин мужской одежды www.bemad.ru
Выгодная для интернет-магазина оффлайн точка ТЦ в центре Москвы на Таганской. Из интернет-магазина траффик хорошо притягивается на самовывоз (пересечение трех веток метро + Садовое кольцо - удобно приезжать из любого конца Москвы)
Магазин расположен в проходном месте на втором этаже у эскалатора. Площадь 68 кв. м. Планировка: торговый зал, кассовая зона, складское помещение. Персонал: 3 продавца.
С апреля траффик сайта подрезал алгоритм Баден-Баден. В конце августа алгоритм сняли и траффик восстанавливается. В 2016 году за год посещаемость составила почти 1 млн. сеансов 70% из которых - органика http://prntscr.com/gg5bkj
Программно: Сайт на битриксе + интеграция с МойСклад + CRM Битрикс24 + рассылки Unisender. Доставка - Грастин, Пикпоинт, Яндекс.Доставка. Платежная система - moneta.ru
База - ок 10 000 адресов и телефонов. Настроены триггеры и цепочки писем (последовательность из 20 писем)
Бизнес существует с 2011 года. Торговом центре с 2013 г.
Причина продажи - из-за допущенных ошибок по масштабированию бизнеса (открытие убыточного магазина в регионе) и форс-мажора с новым алгоритмом Яндекса у владельца закончились деньги на поддержание операционной деятельности.
Личное время также не удается уделять из-за занятости в другом проекте.
Антикризисный план по выходу на прежние обороты (выручка 20-25 млн. руб. в год) состоит в привлечении траффика с помощью контекстной рекламы (практика показывала положительный ROI) с адаптацией страниц под новый алгоритм (на сайте ок. 2,5 тыс. страниц под низкочастотные запросы).
Цена продажи - 3 000 000 рублей (в стоимость включено 2 месяца арендного депозита и 6 млн. товарного остатка). Это ниже реальной цены на 3-4 млн.
Звоните, пишите- отвечу на все вопросы.
+7-926-914-65-62, Валентин
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