|Предыдущая
|1
|2
Продаю - торговое и промышленное оборудование.
01/09/2016
В связи с закрытием направления продается станок для производства воздушно-пузырьковой пленки. Состояние б/у, 2014 года выпуска, требует настройки, использовали для производства упаковки для себя (основное направление деятельности - натяжные потолки).
Используемый материал: ПВД, ЛПВД
Габаритный размеры: 2.20x6.5x2.0 м
Установочная мощность 68 кВт
Потребляемая электроэнергия: 32 кВт 380В/3-фазный/50Гц
Производство: КНР
Состав оборудования:
1. 1-й экструзионный пресс – 1 комплект
2. 1-й фильтр – 1 комплект
3. 1-я плоскощелевая голова – 1 комплект
4. Вал для формирования пузырьков – 2 комплекта
5. Устройство протяжки – 1 комплект
6. Намотчик – 1 комплект
7. Вакуум-насос (8 л) – 1 комплект
8. Шкаф электроуправления – 1 комплект
1. 1-й экструзионный пресс
Производительность: до 70 кг/час
Ширина готовой пленки: 1600 мм
Диаметр шнека: 75 мм
L/D: 30:1
Материал шнека и гильзы: 38 CrMoAIA, азотированная, с высокой коррозионной стойкостью
Регулировка скорости: инверторная
Мощность приводного электродвигателя: 22 кВт
Нагреватели: алюминиевые
Зоны температурного контроля: 5
Мощность нагрева: 12 кВт
2. 1-й фильтр
Внешний диаметр: ?148 мм
Внутренний диаметр: ?40 мм
Мощность нагрева: 3 кВт
Электродвигатель смены фильтра
3. 1-я плоскощелевая голова
Структура листа: двухслойный (лист + пузырьковая пленка)
Ширина: 1520 мм
Нагреватели: алюминиевые
Зоны температурного контроля: 5
Мощность нагрева: 22 кВт
4. Вал для формирования пузырьков
Ширина 1520 мм
Способ формирования
Способ охлаждения: водяной
Регулировка скорости: инверторная
Мощность приводного электродвигателя: 3 кВт
Размер пузырька: ?10x4 мм
5. Намотчик: двухпостовой
Автоматическая намотка
Двигатель намотки: моментный 2.2 кВт
Мы находимся во Владивостоке! Цена договорная!! По всем вопросам по тел.: 89146532066 с 9 до 22.00 по Приморскому времени
В связи с закрытием направления продается станок для производства воздушно-пузырьковой пленки. Состояние б/у, 2014 года выпуска, требует настройки, использовали для производства упаковки для себя (основное направление деятельности - натяжные потолки).
Используемый материал: ПВД, ЛПВД
Габаритный размеры: 2.20x6.5x2.0 м
Установочная мощность 68 кВт
Потребляемая электроэнергия: 32 кВт 380В/3-фазный/50Гц
Производство: КНР
Состав оборудования:
1. 1-й экструзионный пресс – 1 комплект
2. 1-й фильтр – 1 комплект
3. 1-я плоскощелевая голова – 1 комплект
4. Вал для формирования пузырьков – 2 комплекта
5. Устройство протяжки – 1 комплект
6. Намотчик – 1 комплект
7. Вакуум-насос (8 л) – 1 комплект
8. Шкаф электроуправления – 1 комплект
1. 1-й экструзионный пресс
Производительность: до 70 кг/час
Ширина готовой пленки: 1600 мм
Диаметр шнека: 75 мм
L/D: 30:1
Материал шнека и гильзы: 38 CrMoAIA, азотированная, с высокой коррозионной стойкостью
Регулировка скорости: инверторная
Мощность приводного электродвигателя: 22 кВт
Нагреватели: алюминиевые
Зоны температурного контроля: 5
Мощность нагрева: 12 кВт
2. 1-й фильтр
Внешний диаметр: ?148 мм
Внутренний диаметр: ?40 мм
Мощность нагрева: 3 кВт
Электродвигатель смены фильтра
3. 1-я плоскощелевая голова
Структура листа: двухслойный (лист + пузырьковая пленка)
Ширина: 1520 мм
Нагреватели: алюминиевые
Зоны температурного контроля: 5
Мощность нагрева: 22 кВт
4. Вал для формирования пузырьков
Ширина 1520 мм
Способ формирования
Способ охлаждения: водяной
Регулировка скорости: инверторная
Мощность приводного электродвигателя: 3 кВт
Размер пузырька: ?10x4 мм
5. Намотчик: двухпостовой
Автоматическая намотка
Двигатель намотки: моментный 2.2 кВт
Мы находимся во Владивостоке! Цена договорная!! По всем вопросам по тел.: 89146532066 с 9 до 22.00 по Приморскому времени
30/11/2016
Здравствуйте. Меня зовут Нияз, я представитель компании ''Alfhatech''. Мы производим ЧПУ станки плазменной резки, ЧПУ станки окси резки, станки лазерной резки и объединение резочных и сверлильных станков.
На наших станках мы используем источники «Hypertherm». Hypertherm — американская компания, которая является мировым лидером в производстве резаков для плазменной резки. Мы гарантируем высочайшее качество наших станков и даём 2 года гарантии. Наши станки используются в 55 странах по всему миру, в это число входит и Россия. Посетите наш официальный сайт и осмотрите нашу продукцию.Всегда на связи. Нияз (Турция/Бурса)
www.alfatekmakina.com.tr
niyaz@alfatekmakina.com.tr
Здравствуйте. Меня зовут Нияз, я представитель компании ''Alfhatech''. Мы производим ЧПУ станки плазменной резки, ЧПУ станки окси резки, станки лазерной резки и объединение резочных и сверлильных станков.
На наших станках мы используем источники «Hypertherm». Hypertherm — американская компания, которая является мировым лидером в производстве резаков для плазменной резки. Мы гарантируем высочайшее качество наших станков и даём 2 года гарантии. Наши станки используются в 55 странах по всему миру, в это число входит и Россия. Посетите наш официальный сайт и осмотрите нашу продукцию.Всегда на связи. Нияз (Турция/Бурса)
www.alfatekmakina.com.tr
niyaz@alfatekmakina.com.tr
31/10/2017
Качественное торговое и промышленное оборудование можно найти здесь, на сайте https://deltainzhiniring.ru/
Качественное торговое и промышленное оборудование можно найти здесь, на сайте https://deltainzhiniring.ru/
08/11/2017
Торговое оборудование — тот же продавец-консультант. Оно так же окружает посетителя магазина вниманием и заботой, показывает товар, подчеркивает его положительные черты и характеристики, предлагает возможные варианты, советует обратить внимание на ту или иную модель. Поэтому подбор торгового оборудования сродни приему на работу нового сотрудника, только в этом случае ответственность за конечный результат — а именно объемы продаж и прибыль торговой компании — целиком и полностью ложится на плечи руководителя.
Магазин торгового оборудования Litstile.ru. Выгодные цены, опт, розница. Доставка. Самовывоз. Скидки.
http://litstile.ru/
Торговое оборудование — тот же продавец-консультант. Оно так же окружает посетителя магазина вниманием и заботой, показывает товар, подчеркивает его положительные черты и характеристики, предлагает возможные варианты, советует обратить внимание на ту или иную модель. Поэтому подбор торгового оборудования сродни приему на работу нового сотрудника, только в этом случае ответственность за конечный результат — а именно объемы продаж и прибыль торговой компании — целиком и полностью ложится на плечи руководителя.
Магазин торгового оборудования Litstile.ru. Выгодные цены, опт, розница. Доставка. Самовывоз. Скидки.
http://litstile.ru/
13/11/2017
Компания «Торговое оборудование» предлагает широкий ассортимент товаров собственного производства по доступной оптовой и розничной цене. Мы предлагаем поставку всех представленных моделей стандартной и нестандартной комплектации по регионам РФ, Москве и Московской области. Стоимость товаров отличается на 10-15% по сравнению с рыночной ценой в меньшую сторону, что обусловлено собственными производственными мощами и отсутствием наценок со стороны посредников. https://www.torg-oborud.ru/
Компания «Торговое оборудование» предлагает широкий ассортимент товаров собственного производства по доступной оптовой и розничной цене. Мы предлагаем поставку всех представленных моделей стандартной и нестандартной комплектации по регионам РФ, Москве и Московской области. Стоимость товаров отличается на 10-15% по сравнению с рыночной ценой в меньшую сторону, что обусловлено собственными производственными мощами и отсутствием наценок со стороны посредников. https://www.torg-oborud.ru/
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив