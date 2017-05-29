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Продаю ИМ, прошу помочь с оценкой
Александр Собольков,
Директор Медтехника
Москва, Россия
Директор Медтехника
Москва, Россия
29/05/2017
Ссылку и пароль отправил (аукцион закрытый)
Андрей Быков:
Александр, что-то я на телдери не могу найти проект. Сбросьте ссылку на проект или напишите в личку.
Александр, что-то я на телдери не могу найти проект. Сбросьте ссылку на проект или напишите в личку.
Ссылку и пароль отправил (аукцион закрытый)
Елена Смирнова,
Директор АТББ
Москва, Россия
Директор АТББ
Москва, Россия
23:58
Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.
–
с уважением, Елена
Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.
–
с уважением, Елена
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