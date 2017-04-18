/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Ответить

Продаётся курьерская компания



Ссылка на сообщение Карина Сокол,
Владелец Курьерская служба
Москва
18/04/2017

Курьерская служба с чистым средним доходом 100тыс/месяц. Офис и склад 50м2 в пределах Садового кольца (охраняемая территория с парковкой). Клиентская база на 600 тыс. выручки в месяц, штат из 15 вежливых, исполнительных курьеров славянской наружности с московской регистрацией. Сайт, топ3 в специализированных рейтингах из первичной выдачи, средняя оценка в интернете - 4,5. Срочно: продажа до 21 апреля включительно.






Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги


Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы


Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами


Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы


Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции


Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив







Популярные темы
"Ригла" AliЕxpress Amazon Goods.ru IKEA JD seo smm UTM Законопроект Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Связной Энтер беспилотники дроны логистика начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены