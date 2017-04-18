Продаётся курьерская компания
Карина Сокол,
Владелец Курьерская служба
Москва
Владелец Курьерская служба
Москва
18/04/2017
Курьерская служба с чистым средним доходом 100тыс/месяц. Офис и склад 50м2 в пределах Садового кольца (охраняемая территория с парковкой). Клиентская база на 600 тыс. выручки в месяц, штат из 15 вежливых, исполнительных курьеров славянской наружности с московской регистрацией. Сайт, топ3 в специализированных рейтингах из первичной выдачи, средняя оценка в интернете - 4,5. Срочно: продажа до 21 апреля включительно.
Курьерская служба с чистым средним доходом 100тыс/месяц. Офис и склад 50м2 в пределах Садового кольца (охраняемая территория с парковкой). Клиентская база на 600 тыс. выручки в месяц, штат из 15 вежливых, исполнительных курьеров славянской наружности с московской регистрацией. Сайт, топ3 в специализированных рейтингах из первичной выдачи, средняя оценка в интернете - 4,5. Срочно: продажа до 21 апреля включительно.
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