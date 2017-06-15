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Продам перспективный интернет-Зоомагазин



Ссылка на сообщение Александра Ярославцева,
Директор Джолли-Уолли
15/06/2017

Для действующего бизнеса требуется новый заботливый хозяин!

В связи с ростом и отсутствием времени, продаю перспективный готовый бизнес - интернет-магазин Зоотоваров jollywolly.ru

  • Успешная работа на территории России и стран СНГ на протяжении более 4-х лет: наши клиенты остались довольны от Калининграда до Билибино;
  • Не требует окупаемости - магазин принесет прибыль с первых месяцев, (выполнены необходимые настройки, проверенный ассортимент, впереди сезон, сформирован пул постоянных клиентов);
  • В проект вложено много усилий и $ (настроена контекстная реклама, выполнена SEO-оптимизация, SMM, технические доработки функционала и работоспособности и др.);
  • Ликвидный складской запас;


Стоимость 1 млн.руб. Возможен Торг.
Прибыль в среднем в не сезон 40-60 т.р., в сезон доходила до 120 т.р. (Но это при спокойной умеренной (достаточно свободной) работе 1-го человека, разумеется при обеспечении большего потока клиентов и внедрении дополнительных фишек, которые еще пока не реализованы, прибыль будет больше).

За эту стоимость вы получаете:
1. Интернет-магазин с уникальным дизайном и оптимизированным удобным движком (содержит более 1000 товарных позиций, более 200 уникальных для поисковиков и полезных для целевой аудитории статей);
2. Настроенную рекламу в Яндекс-Директ (РСЯ в том числе), GoogleAdwords.
3. Группа в ВК, Instagram, Одноклассники, Твиттер.
4. Систему учета товарных позиций.
5. Вручную выполненную SEO-оптимизацию сайта в поиске. Например, по запросу «Одежда для больших собак» сайт в выдаче на 1 строчке по России.
6. Налаженные партнерские отношения более чем с 15 поставщиками , а также напрямую с производителями Зоотоваров.
7. Отлаженную за годы работы структуру бизнес-процессов: пошаговую инструкцию от закупа и хранения товаров до продуктивной работы с клиентами и доставки товаров до клиента.
8. Личный надзор от меня за эффективностью и правильностью работы с магазином в течение нескольких первых месяцев работы с целью обеспечения максимальной доходности магазина и его дальнейшей успешной работы!
9. Товарные остатки на реализационную стоимость более 1 000 000 рублей. (Большая часть из которых преимущественно одежда и амуниция для больших собак востребованных размеров, сезон которых более активно начнется уже в августе).

:!: Магазин Готов к новым вершинам при желании и грамотном подходе!

:) При продаже расскажу о всех фишках и "подводных камнях" данной сферы, дам рекомендации для результативной прибыльной работы, после продажи буду с Вами на связи и отвечу на возникшие вопросы, чтобы проект имел дальнейшее развитие и процветание!

:) В настоящий момент я переключилась на другие проекты, и заниматься магазином времени не стало, хотелось бы передать свои многолетние наработки человеку, который действительно заинтересован.

Готова ответить на Ваши вопросы!:?:
Потенциал у магазина очень хороший, цена для проекта очень привлекательная, в который уже внедрено очень многое и в который можно внедрить еще в разы больше!

Звоните или пишите: +7 982 716 01 50 Александра.






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