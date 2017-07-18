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Продам интернет-магазин профессиональной косметики
Галина Мурашова,
Владелец Biotonica
Владелец Biotonica
18/07/2017
Перспективный интернет-магазин, с товарным запасом (европейская проф. косметика класса Люкс по уходу за лицом и телом) + оптовые контракты эксклюзивной дистрибуции на Россию от 3х европейских производителей.
Отличная перспектива развития по всей России оптово-розничной компании с уникальным товаром. Налаженная схема поставок из Европы. Сбыт осуществляется, как за счет розничных продаж конечным розничным покупателям с сайта интернет магазина, так и может проводится за счет мелкооптовых продаж. Оперативная сертификация. Маркетинговые и рекламные материалы. Есть страницы в соц. сетях, ютуб канал с рекламными роликами по каждый продукт. Магазин имеет профессиональный эксклюзивный дизайн и отлаженный функционал. Уникальный контент, как текстовый, так и графический. Создан на CMS Opencart известной маркетинговой компанией. Индексирован. Подключены все платежные системы. Отлажена схема доставки по РФ.
Причина продажи – смена направления в бизнесе.
В сумму продажи входят:
Варианты сделки:
1) Продажа в полной комплектации с товарными остатками и эксклюзивными контрактами.
2) Продажа платформы магазина, брендового имени и Европейских контрактов.
Имеющийся товар в этом случае ставится под реализацию.
3) Полноценное Партнерство, при котором доли и функции участия оговариваются дополнительно. Функции участников: Вы инвестируете в маркетинг и рекламу, осуществляете операционную деятельность по продаже товара, Мы поставляем товар из Европы и сертифицируем, обучаем консультантов. Стратегия развития бизнеса формируется совместно на взаимовыгодных условиях.
Перспективный интернет-магазин, с товарным запасом (европейская проф. косметика класса Люкс по уходу за лицом и телом) + оптовые контракты эксклюзивной дистрибуции на Россию от 3х европейских производителей.
Отличная перспектива развития по всей России оптово-розничной компании с уникальным товаром. Налаженная схема поставок из Европы. Сбыт осуществляется, как за счет розничных продаж конечным розничным покупателям с сайта интернет магазина, так и может проводится за счет мелкооптовых продаж. Оперативная сертификация. Маркетинговые и рекламные материалы. Есть страницы в соц. сетях, ютуб канал с рекламными роликами по каждый продукт. Магазин имеет профессиональный эксклюзивный дизайн и отлаженный функционал. Уникальный контент, как текстовый, так и графический. Создан на CMS Opencart известной маркетинговой компанией. Индексирован. Подключены все платежные системы. Отлажена схема доставки по РФ.
Причина продажи – смена направления в бизнесе.
В сумму продажи входят:
Варианты сделки:
1) Продажа в полной комплектации с товарными остатками и эксклюзивными контрактами.
2) Продажа платформы магазина, брендового имени и Европейских контрактов.
Имеющийся товар в этом случае ставится под реализацию.
3) Полноценное Партнерство, при котором доли и функции участия оговариваются дополнительно. Функции участников: Вы инвестируете в маркетинг и рекламу, осуществляете операционную деятельность по продаже товара, Мы поставляем товар из Европы и сертифицируем, обучаем консультантов. Стратегия развития бизнеса формируется совместно на взаимовыгодных условиях.
Леонид Леонид,
руководитель отдела развития торговая
руководитель отдела развития торговая
29/08/2017
Здравствуйте.
Любопытно ваше предложение. Скиньте пожалуйста информацию по домену и стоимости в почту axxadioma@gmail.com.
Спасибо.
Здравствуйте.
Любопытно ваше предложение. Скиньте пожалуйста информацию по домену и стоимости в почту axxadioma@gmail.com.
Спасибо.
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