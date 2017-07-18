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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продам интернет-магазин профессиональной косметики



Ссылка на сообщение Галина Мурашова,
Владелец Biotonica
18/07/2017

Перспективный интернет-магазин, с товарным запасом (европейская проф. косметика класса Люкс по уходу за лицом и телом) + оптовые контракты эксклюзивной дистрибуции на Россию от 3х европейских производителей.
Отличная перспектива развития по всей России оптово-розничной компании с уникальным товаром. Налаженная схема поставок из Европы. Сбыт осуществляется, как за счет розничных продаж конечным розничным покупателям с сайта интернет магазина, так и может проводится за счет мелкооптовых продаж. Оперативная сертификация. Маркетинговые и рекламные материалы. Есть страницы в соц. сетях, ютуб канал с рекламными роликами по каждый продукт. Магазин имеет профессиональный эксклюзивный дизайн и отлаженный функционал. Уникальный контент, как текстовый, так и графический. Создан на CMS Opencart известной маркетинговой компанией. Индексирован. Подключены все платежные системы. Отлажена схема доставки по РФ.

Причина продажи – смена направления в бизнесе.

В сумму продажи входят:
    Сайт интернет-магазина
      Товарные остатки
        3 контракта с европейскими производителями на Эксклюзивную дистрибуцию в России.
          Брендовое имя, логотип, доменные имена, телефонный номер, корпоративная почта, страницы соц сетей, Ютуб канал.
            Транспортная схема поставки из Европы (транспортная компания с которой работаем)
              Сертификация продукции (контакт компании с которой работаем)
                Маркетинговые, методические, рекламные и полиграфические материалы.
                  Консалтинговая поддержка по вопросам поставки, сертификации, ценообразования, продвижения (если потребуется).

                  Варианты сделки:
                  1) Продажа в полной комплектации с товарными остатками и эксклюзивными контрактами.

                  2) Продажа платформы магазина, брендового имени и Европейских контрактов.
                  Имеющийся товар в этом случае ставится под реализацию.


                  3) Полноценное Партнерство, при котором доли и функции участия оговариваются дополнительно. Функции участников: Вы инвестируете в маркетинг и рекламу, осуществляете операционную деятельность по продаже товара, Мы поставляем товар из Европы и сертифицируем, обучаем консультантов. Стратегия развития бизнеса формируется совместно на взаимовыгодных условиях.



                  Ссылка на сообщение Леонид Леонид,
                  руководитель отдела развития торговая
                  29/08/2017

                  Здравствуйте.
                  Любопытно ваше предложение. Скиньте пожалуйста информацию по домену и стоимости в почту axxadioma@gmail.com.
                  Спасибо.


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