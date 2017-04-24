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Продам интернет-магазин мужской одежды и аксессуаров man-place.com
Максим Стенников,
создатель man place
Челябинск, Россия
создатель man place
Челябинск, Россия
24/04/2017
Продам интернет-магазин мужской одежды и аксессуаров man-place.com
Магазин создан по технологиям тренинга https://usa-online-shop.realinterbiz.pro
Уже получен заказ на 250$
Преимущества и выгоды для Вас
- Иностранцы всегда платят 100% предоплату на PayPal
- Все товары закупаются на aliexpress по факту получения заказа и предоплаты - заранее закупать ничего не нужно
- Наценка составляет от 100 до 200%
- Аудитория: все мужское население мира, а это свыше 1 000 000 000 миллиарда человек по сравнению с мужской аудиторией СНГ 20-30 мил. человек
- БОНУСом вы получаете бесплатно: instagram аккаунт проекта @manplace_store и сам тренинг usa-online-shop.realinterbiz.pro
Продаю полностью готовый проект - через час можно продолжать продвигать и получать заказы
Цена: 2000$
контакты:
Максим Стэн
тел./ viber: +79821022989
skype: muxo22
Продам интернет-магазин мужской одежды и аксессуаров man-place.com
Магазин создан по технологиям тренинга https://usa-online-shop.realinterbiz.pro
Уже получен заказ на 250$
Преимущества и выгоды для Вас
- Иностранцы всегда платят 100% предоплату на PayPal
- Все товары закупаются на aliexpress по факту получения заказа и предоплаты - заранее закупать ничего не нужно
- Наценка составляет от 100 до 200%
- Аудитория: все мужское население мира, а это свыше 1 000 000 000 миллиарда человек по сравнению с мужской аудиторией СНГ 20-30 мил. человек
- БОНУСом вы получаете бесплатно: instagram аккаунт проекта @manplace_store и сам тренинг usa-online-shop.realinterbiz.pro
Продаю полностью готовый проект - через час можно продолжать продвигать и получать заказы
Цена: 2000$
контакты:
Максим Стэн
тел./ viber: +79821022989
skype: muxo22
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