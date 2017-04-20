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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продам интернет магазин детских товаров



Ссылка на сообщение Александр Капитонов,
Директор Newigruhki
20/04/2017

Выгодное предложение! Отлично подойдет как для начинающих предпринимателей, так и для расширения бизнеса. Интересное предложение для тех, у кого есть оффлайн точка продажи детских товаров.
Магазин со всем, перечисленным ниже, передается за символическую цену 1000 рублей, с условием покупки остатков товара по цене закупа. Сейчас товарный остаток по цене закупа примерно на 50 000 рублей.(более 200 наименований). Можно сделать выборку на 40 000-45 000 рублей или весь товар купить, по желанию.

Интернет-магазин работает с 2013 года. Функциональный рабочий магазин. За данный период сайт хорошо проиндексировался, зарегистрирован на популярных торговых площадках. По ключевым запросам на многие популярные товарные позиции выходит в Топ 5-10. Заведено около 1000 наименований с уникальными фотографиями, описаниями, SEO описания. Товарные позиции регулярно выкладывались на яндекс маркете, контекстная реклама.

Возможна выкладка неограниченного количества товаров,
Самостоятельная правка дизайна и другие изменения,
Импорт/экспорт прайс-листов, взаимодействие с 1С,
Интеграция с множеством способов оплаты,
Высококвалифицированная тех. поддержка,
100% защита сайта,
Инструменты управления спросом.
Настройка SMS оповещения покупателя на разных стадиях формирования заказа. SMS оповещение продавца.
И другие функции!

Региональная привязка не важна и можно менять, т.к. продажи осуществлялись в основном по России! Магазин хорошо себя зарекомендовал. Есть постоянные покупатели.
Большая база покупателей из разных регионов с e-mail для рассылки новостей магазина.
Метрика, вебмастер.
Две вывески для офиса(если необходимо).
Затраты на содержание: 900 руб. в месяц

Что нужно для быстрого роста:
- Расширение ассортимента;
- Работа с соц. сетями.(по желанию);
- Контекстная реклама;



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
27/04/2017

Александр Капитонов:

Выгодное предложение! Отлично подойдет как для начинающих предпринимателей, так и для расширения бизнеса. Интересное предложение для тех, у кого есть оффлайн точка продажи детских товаров.
Магазин со всем, перечисленным ниже, передается за символическую цену 1000 рублей, с условием покупки остатков товара по цене закупа. Сейчас товарный остаток по цене закупа примерно на 50 000 рублей.(более 200 наименований). Можно сделать выборку на 40 000-45 000 рублей или весь товар купить, по желанию.

Интернет-магазин работает с 2013 года. Функциональный рабочий магазин. За данный период сайт хорошо проиндексировался, зарегистрирован на популярных торговых площадках. По ключевым запросам на многие популярные товарные позиции выходит в Топ 5-10. Заведено около 1000 наименований с уникальными фотографиями, описаниями, SEO описания. Товарные позиции регулярно выкладывались на яндекс маркете, контекстная реклама.

Возможна выкладка неограниченного количества товаров,
Самостоятельная правка дизайна и другие изменения,
Импорт/экспорт прайс-листов, взаимодействие с 1С,
Интеграция с множеством способов оплаты,
Высококвалифицированная тех. поддержка,
100% защита сайта,
Инструменты управления спросом.
Настройка SMS оповещения покупателя на разных стадиях формирования заказа. SMS оповещение продавца.
И другие функции!

Региональная привязка не важна и можно менять, т.к. продажи осуществлялись в основном по России! Магазин хорошо себя зарекомендовал. Есть постоянные покупатели.
Большая база покупателей из разных регионов с e-mail для рассылки новостей магазина.
Метрика, вебмастер.
Две вывески для офиса(если необходимо).
Затраты на содержание: 900 руб. в месяц

Что нужно для быстрого роста:
- Расширение ассортимента;
- Работа с соц. сетями.(по желанию);
- Контекстная реклама;


А адрес сайта?


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