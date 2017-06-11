Продам интернет-магазин дачная тематика (мангалы, печи)
11/06/2017
Интернет-магазину 5 лет. Со всеми поставщиками хорошие отношения. С недобросовестными поставщиками перестали работать. Складских остатков нет, работаем со склада поставщика только. На сайте около 3000 товаров. Основных товаров около 500. На самые популярные товары сделаны видеообзоры 185 штук. Также есть видеоотзывы. На маркете около 140 отзывов.
Сайт активный, в рабочем состоянии. Система – umi-cms (commerce). На сегодня 600-700 уникальных посетителей в день (органика 300-500 и маркет 150-200). Adwords и Директ перестали использовать.
Подключена яндекс касса. Доставка по Москве и МО водителями, с которыми сотрудничаем на регулярной основе. По регионам ДЛ, ПЭК и по желанию клиента.
Подключены номера в коде 800, 495, 812
Есть группа ВК (около 1000 подписчиков настоящих). Есть группа fb и ОК.
Имеется база клиентов около 2000 человек, которые довольны работой. Много продаж идет с рекомендаций.
Деньги:
2016 год – прибыль 1,200,000 рублей
2017 год – 340,000 рублей (по май)
До мая несезон, поэтому сейчас начали его перекрывать продажами печей для дома и бани.
Учтены абсолютно все расходы. Оплата труда, реклама, СЕО, связь, налоги, расходы на развитие.
С работой справляется 2 менеджера. ЗП обоих 40-50 т.р. в зависимости от сезона. Главный бухгалтер у меня в штате и этот проект тоже ведет.
Причина продажи – занимаюсь другим направлением. Этот проект перспективный, но не достаточно времени уделяю на развитие.
Инфраструктура и прочие наработки:
Сайт,
Группы в соц сетях,
Контакты и договорные отношения с партнерами, типа OZON и другими (около 7 партнеров по дропшипингу)
Вопросы задавайте по телефону 89630306655. Доступы к метрике и прочие доступы после общения.
Интернет-магазину 5 лет. Со всеми поставщиками хорошие отношения. С недобросовестными поставщиками перестали работать. Складских остатков нет, работаем со склада поставщика только. На сайте около 3000 товаров. Основных товаров около 500. На самые популярные товары сделаны видеообзоры 185 штук. Также есть видеоотзывы. На маркете около 140 отзывов.
Сайт активный, в рабочем состоянии. Система – umi-cms (commerce). На сегодня 600-700 уникальных посетителей в день (органика 300-500 и маркет 150-200). Adwords и Директ перестали использовать.
Подключена яндекс касса. Доставка по Москве и МО водителями, с которыми сотрудничаем на регулярной основе. По регионам ДЛ, ПЭК и по желанию клиента.
Подключены номера в коде 800, 495, 812
Есть группа ВК (около 1000 подписчиков настоящих). Есть группа fb и ОК.
Имеется база клиентов около 2000 человек, которые довольны работой. Много продаж идет с рекомендаций.
Деньги:
2016 год – прибыль 1,200,000 рублей
2017 год – 340,000 рублей (по май)
До мая несезон, поэтому сейчас начали его перекрывать продажами печей для дома и бани.
Учтены абсолютно все расходы. Оплата труда, реклама, СЕО, связь, налоги, расходы на развитие.
С работой справляется 2 менеджера. ЗП обоих 40-50 т.р. в зависимости от сезона. Главный бухгалтер у меня в штате и этот проект тоже ведет.
Причина продажи – занимаюсь другим направлением. Этот проект перспективный, но не достаточно времени уделяю на развитие.
Инфраструктура и прочие наработки:
Сайт,
Группы в соц сетях,
Контакты и договорные отношения с партнерами, типа OZON и другими (около 7 партнеров по дропшипингу)
Вопросы задавайте по телефону 89630306655. Доступы к метрике и прочие доступы после общения.
Ольга Генералова,
manager 12V
Калуга
manager 12V
Калуга
13/06/2017
Куда звонить?
Куда звонить?
13/06/2017
Ольга Генералова:89630306655
Куда звонить?
Куда звонить?
Елена Смирнова,
Директор АТББ
Москва, Россия
Директор АТББ
Москва, Россия
23:54
Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.
–
с уважением, Елена
Здравствуйте, заинтересовал ваш бизнес. Вы собственник? Отправьте пожалуйста более подробную информацию на email smirnovalenalena@yandex.ru.
–
с уважением, Елена
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив