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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продам ИМ напольных покрытий. Бывший топ-3 по СПб



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
23/05/2017

Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Самый первый ИМ был запущен почти 8 лет назад (очень хороший запоминающийся домен) и до 2014-15 года входил в тройку лучших интернет-продавцов напольных покрытий. Два других ИМ создавались чуть больше 6 лет назад как самостоятельные структуры для точек в торговых комплексах.
Цена всей связки очень смешная - всего 350 т.р.
На сегодняшний день картина по 3-м сайтам такая: Оборот 1мл. Расходы полные 870 дельта 130т.р. Реклама отключена. Полные расходы состоят: оплата хостинга, телефония, поставщики, аренда выставочного зала.
Причина продажи - пропал интерес к данной тематике, все силы пущены в другой бизнес.
Что предлагается за 350 т.р.:
1. Три действующих ИМ с хорошими и запоминающимися именами (домены+хостинг)
2. Актуальная база поставщиков с налаженными связями
3. Группы в соц. сетях
4. Остальные доступы (статистика и прочее)
5. Настроенная реклама ЯМаркет
6. "Курс молодого бойца" (обучение)

Изменение: все за 200 т.р. ! Возможен торг!



Ссылка на сообщение Алек Сей,
старший менеджер мотре
Билашиха, РФ
24/05/2017

Напишите в личку данные сайтов.



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
24/05/2017

Алек Сей:

Напишите в личку данные сайтов.
отправил



Ссылка на сообщение Сергей Антонов,
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
2
28/05/2017

Максим Поликашов:

Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.

Напишите в лс адреса сайтов



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
28/05/2017

Сергей Антонов:

Максим Поликашов:

Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.

Напишите в лс адреса сайтов

Отправил



28/05/2017

Можно адреса сайтов в личку



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
28/05/2017

Алексей Слепов:

Можно адреса сайтов в личку

Да. Отправил.



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
30/05/2017

Снижаем цену до 200 т.р. Торг уместен.



Ссылка на сообщение Vladimir Girichev,
- ---
Yekaterinburg, Russia
30/05/2017

Сайт в ЛС пожалуйста



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
30/05/2017

Vladimir Girichev:

Сайт в ЛС пожалуйста

отправил



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
13/06/2017

АП! Торг уместен



Ссылка на сообщение Геннадий Геннадий,
Директор ООО Аксиома
Saint Petersburg, Russia
26/06/2017

День добрый!
Сообщите плиз адрес сайта.



Ссылка на сообщение Максим Поликашов,
представитель владельца Паркет
Санкт-Петербург, Россия
27/06/2017

Геннадий Геннадий:

День добрый!
Сообщите плиз адрес сайта.

Добрый! Написал личным сообщением.


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