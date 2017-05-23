Продам ИМ напольных покрытий. Бывший топ-3 по СПб
23/05/2017
Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Самый первый ИМ был запущен почти 8 лет назад (очень хороший запоминающийся домен) и до 2014-15 года входил в тройку лучших интернет-продавцов напольных покрытий. Два других ИМ создавались чуть больше 6 лет назад как самостоятельные структуры для точек в торговых комплексах.
Цена всей связки очень смешная - всего 350 т.р.
На сегодняшний день картина по 3-м сайтам такая: Оборот 1мл. Расходы полные 870 дельта 130т.р. Реклама отключена. Полные расходы состоят: оплата хостинга, телефония, поставщики, аренда выставочного зала.
Причина продажи - пропал интерес к данной тематике, все силы пущены в другой бизнес.
Что предлагается за 350 т.р.:
1. Три действующих ИМ с хорошими и запоминающимися именами (домены+хостинг)
2. Актуальная база поставщиков с налаженными связями
3. Группы в соц. сетях
4. Остальные доступы (статистика и прочее)
5. Настроенная реклама ЯМаркет
6. "Курс молодого бойца" (обучение)
Изменение: все за 200 т.р. ! Возможен торг!
Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Самый первый ИМ был запущен почти 8 лет назад (очень хороший запоминающийся домен) и до 2014-15 года входил в тройку лучших интернет-продавцов напольных покрытий. Два других ИМ создавались чуть больше 6 лет назад как самостоятельные структуры для точек в торговых комплексах.
Цена всей связки очень смешная - всего 350 т.р.
На сегодняшний день картина по 3-м сайтам такая: Оборот 1мл. Расходы полные 870 дельта 130т.р. Реклама отключена. Полные расходы состоят: оплата хостинга, телефония, поставщики, аренда выставочного зала.
Причина продажи - пропал интерес к данной тематике, все силы пущены в другой бизнес.
Что предлагается за 350 т.р.:
1. Три действующих ИМ с хорошими и запоминающимися именами (домены+хостинг)
2. Актуальная база поставщиков с налаженными связями
3. Группы в соц. сетях
4. Остальные доступы (статистика и прочее)
5. Настроенная реклама ЯМаркет
6. "Курс молодого бойца" (обучение)
Изменение: все за 200 т.р. ! Возможен торг!
Алек Сей,
старший менеджер мотре
Билашиха, РФ
старший менеджер мотре
Билашиха, РФ
24/05/2017
Напишите в личку данные сайтов.
Напишите в личку данные сайтов.
24/05/2017
Алек Сей:отправил
Напишите в личку данные сайтов.
Напишите в личку данные сайтов.
Сергей Антонов,
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
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28/05/2017
Напишите в лс адреса сайтов
Максим Поликашов:
Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Напишите в лс адреса сайтов
28/05/2017
Отправил
Сергей Антонов:
Напишите в лс адреса сайтов
Максим Поликашов:
Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Продается связка из трёх интернет-магазинов по продаже напольных покрытий.
Напишите в лс адреса сайтов
Отправил
Алексей Слепов,
ИП ИП
ИП ИП
28/05/2017
Можно адреса сайтов в личку
Можно адреса сайтов в личку
28/05/2017
Да. Отправил.
Алексей Слепов:
Можно адреса сайтов в личку
Можно адреса сайтов в личку
Да. Отправил.
30/05/2017
Снижаем цену до 200 т.р. Торг уместен.
Снижаем цену до 200 т.р. Торг уместен.
Vladimir Girichev,
- ---
Yekaterinburg, Russia
- ---
Yekaterinburg, Russia
30/05/2017
Сайт в ЛС пожалуйста
Сайт в ЛС пожалуйста
30/05/2017
отправил
Vladimir Girichev:
Сайт в ЛС пожалуйста
Сайт в ЛС пожалуйста
отправил
13/06/2017
АП! Торг уместен
АП! Торг уместен
Геннадий Геннадий,
Директор ООО Аксиома
Saint Petersburg, Russia
Директор ООО Аксиома
Saint Petersburg, Russia
26/06/2017
День добрый!
Сообщите плиз адрес сайта.
День добрый!
Сообщите плиз адрес сайта.
27/06/2017
Добрый! Написал личным сообщением.
Геннадий Геннадий:
День добрый!
Сообщите плиз адрес сайта.
День добрый!
Сообщите плиз адрес сайта.
Добрый! Написал личным сообщением.
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