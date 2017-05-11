Продам действующий интернет магазин смартфонов и мобильной электроники
Сергей Сидоров,
Владелец, Руководитель ТФ21
Владелец, Руководитель ТФ21
11/05/2017
Предлагаем Вам приобрести действующий интернет магазин по продаже смартфонов и аксессуаров к ним.
При покупке Вы получаете:
1. Полностью наполнений и настроенный сайт с удобной административной частью и системой аналитики продаж, клиентов, оборота со встроенной системой рассылок через e-mail и sms
2. Домен и хостинг на выделенном сервере
3. Раскрученный бренд - яркое запоминающееся имя
4. CRM с базой лояльных клиентов - магазин работает уже более 3-х лет
5. Высокий рейтинг на Яндекс маркете (5 звезд) - магазин подключен и полностью настроен на работу с Яндекс маркетом
6. Настроенные рекламные кампании на Яндекс Директ, Google Adwords, Авито и других
7. Раскрученные аккаунты в социальных сетях Instagram, VK, Facebook, Youtube
8. Интеграция с 1С тирговля и склад
9. IP телефония
10. Налаженные связи с поставщиками
11. Налаженные взаимовыгодные отношения с сервисным центром
12. 1месяц полной поддержки и консультаций
Предлагаем Вам приобрести действующий интернет магазин по продаже смартфонов и аксессуаров к ним.
При покупке Вы получаете:
1. Полностью наполнений и настроенный сайт с удобной административной частью и системой аналитики продаж, клиентов, оборота со встроенной системой рассылок через e-mail и sms
2. Домен и хостинг на выделенном сервере
3. Раскрученный бренд - яркое запоминающееся имя
4. CRM с базой лояльных клиентов - магазин работает уже более 3-х лет
5. Высокий рейтинг на Яндекс маркете (5 звезд) - магазин подключен и полностью настроен на работу с Яндекс маркетом
6. Настроенные рекламные кампании на Яндекс Директ, Google Adwords, Авито и других
7. Раскрученные аккаунты в социальных сетях Instagram, VK, Facebook, Youtube
8. Интеграция с 1С тирговля и склад
9. IP телефония
10. Налаженные связи с поставщиками
11. Налаженные взаимовыгодные отношения с сервисным центром
12. 1месяц полной поддержки и консультаций
Артем Ааа,
Владелец бизнеса Интернет-магазины
Москва, РФ
Владелец бизнеса Интернет-магазины
Москва, РФ
21/05/2017
Здравствуйте! Можно узнать цену и ссылку на магазин? Заинтересован.
Здравствуйте! Можно узнать цену и ссылку на магазин? Заинтересован.
Сергей Антонов,
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
Директор Онлайн агентства аренды доменов "Вау-Домены" ww0w.ru
Москва, Россия
|2
28/05/2017
Актуально еще?
Актуально еще?
Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
|1
13/06/2017
Контакты в личку,
Контакты в личку,
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