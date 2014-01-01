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[продам бизнес] Онлайн-сервис приема платежей для предпринимателей
Олег Статком,
Специалист SetPay - платежные технологии
Специалист SetPay - платежные технологии
07:44
Два года назад мы увидели проблему, с которой сталкивается практически каждый предприниматель в интернете. Чтобы принимать платежи на сайте, большинство платежных систем просит пройти долгий процесс верификации, подтверждения документов, подписания договор и т.д. К тому же, многие системы не позволяют принимать платежи физическим лицам.
SetPay.RU – сервис моментального подключения сайтов и интернет-магазинов к десяткам платежных систем и создания собственной многоуровневой партнерской программы. Наш клиент может подключить более 30 платежных систем в три клика. Оформить это можно, как и на физическое, так и на юридическое лицо.
Кому будет полезен данный сервис?
- Тем, кто занимается продажей электронных книг, хенд-мейд товаров, онлайн-обучением, инфобизнесом, организацией мероприятий.
- Для владельцев интернет-магазинов, сайтов, landing page
- Для тех, кто хочет протестировать свою идею или стартап
Помимо огромного функционала по моментальному подключению платежных систем, наши клиенты могут организовать на базе сервиса собственную многоуровневую партнерскую программу. Без технических навыков, владелец бизнеса будет получать клиентов на полном автомате, которых приводят его партнеры. Установка партнерской программы на сайте происходит так же в несколько кликов, без технических знаний и имеет широкий выбор полезных функций. Поэтому, отдельной аудиторией для сервиса являются люди, желающие зарабатывать комиссию (до 90%) на продаже чужих товаров/услуг.
На рынке России и стран СНГ существует 3-5 конкурентов, которые приблизительно подходят под эту сферу. Мы имеем множество преимуществ перед ними, но считаем правильным выделить два самых главных:
1. Больше возможностей по минимальной цене. Мы уделили огромное количество времени, ресурсов и сил, чтобы сделать продукт с множеством функций по интеграции, приему платежей, партнерской программе, каталогу продуктов и т.д. Продукта, который хотя бы немного приблизился по функционалу к нашему сервису – пока на рынке нет (можете убедиться сами)
2. Лояльность. К сожалению, подобные агрегаторы используют множество недобросовестных людей. Так как сервисы позволяют быстро организовать прием платежей на своем сайте, многие мошенники продают некачественный товар/услугу/обучение. Поэтому, отношение к таким сервисам крайне негативное. Мы еще до старта проекта осознали эту проблему, поэтому проводим постоянный мониторинг добавляемых на нашем сервисе продуктов и удаляем то, что может подпортить нашу репутацию.
Теперь перейдем к цифрам самого бизнеса:
1. 2 года на рынке. В основном, это время ушло на разработку продукта, доработку функционала, исправление багов, привлечение первых пользователей.
2. Более 400 000 рублей было вложено в разработку сервиса. На самом деле, мы старались сэкономить и искали разных специалистов, которые делали качественно и недорого. К тому же, некоторые моменты делали полностью сами (дизайн, копирайтинг и т.д). Поэтому, так и затянулся полноценный запуск. Если же обращаться к команде специалистов за разработкой продукта с такими возможностями, то стоимость варьируется от 600 000 до 1 млн. рублей (мы узнавали).
3. Более 1500 пользователей зарегистрировано в сервисе. Это очень мало, ведь потребность рынка составляют сотни тысяч онлайн-предпринимателей, которым будут интересны возможности, предлагаемые сервисом SetPay
Монетизация проекта:
1. Комиссия сервиса от 2% до 8% за каждую продажу, проведенную через наш агрегатор. Комиссия зависит от выбранного пакета. Это вполне приемлемые цифры, которые даже ниже, чем у некоторых похожих сервисов.
2. Пакеты. Человек может пользоваться как и бесплатной, так и платной версией. Стоимость пакета от 220 до 840 рублей в месяц.
3. Монетизация происходит сразу в двух направлениях, и комиссия, и пакеты.
4. По рассчетам, при 1000 средних пользователях, сервис будет приносить Вам от 600 000 рублей чистой прибыли (варьируется в большую сторону, в зависимости от выбранного пакета и комиссии)
Что входит в стоимость бизнеса?
1. Вся техническая и внешняя часть сервиса Setpay. Сервис и все доступы передаются полностью Вам, как новому владельцу
2. Доменное имя SetPay.RU
3. Юридическое лицо (мы официально зарегистрированы)
4. Продающий Landing Page с конверсией более 10% (разработку заказывали у профессиональной студии за 40 000 рублей)
5. Все маркетинговые, дизайнерские и идейные наработки
6. Поддержку по всем вопросам до того момента, пока Вы разберетесь
Продаем по той причине, что не хватает времени на развитие. Одно время сильно загорелись данным продуктом и создавали его как для себя. Но сейчас другие проекты занимают много времени, поэтому ищем добросовестного владельца, которому окажем максимальную помощь, чтобы возобновить рост нашего детища.
Стоимость бизнеса: 270 000 рублей. При наличии большого желания и понимания, обсудим возможность снижения стоимости. Разработка подобного продукта с нуля обойдется как минимум в полмиллиона рублей, поэтому гораздо выгоднее приобрести уже готовы, раскрученный сервис.
По всем вопросам звоните 8(909)752-45-78
пишите ВКонтакте vk.com / olegstativkin (убрать пробелы между / )
или в телеграм @statcom23
Два года назад мы увидели проблему, с которой сталкивается практически каждый предприниматель в интернете. Чтобы принимать платежи на сайте, большинство платежных систем просит пройти долгий процесс верификации, подтверждения документов, подписания договор и т.д. К тому же, многие системы не позволяют принимать платежи физическим лицам.
SetPay.RU – сервис моментального подключения сайтов и интернет-магазинов к десяткам платежных систем и создания собственной многоуровневой партнерской программы. Наш клиент может подключить более 30 платежных систем в три клика. Оформить это можно, как и на физическое, так и на юридическое лицо.
Кому будет полезен данный сервис?
- Тем, кто занимается продажей электронных книг, хенд-мейд товаров, онлайн-обучением, инфобизнесом, организацией мероприятий.
- Для владельцев интернет-магазинов, сайтов, landing page
- Для тех, кто хочет протестировать свою идею или стартап
Помимо огромного функционала по моментальному подключению платежных систем, наши клиенты могут организовать на базе сервиса собственную многоуровневую партнерскую программу. Без технических навыков, владелец бизнеса будет получать клиентов на полном автомате, которых приводят его партнеры. Установка партнерской программы на сайте происходит так же в несколько кликов, без технических знаний и имеет широкий выбор полезных функций. Поэтому, отдельной аудиторией для сервиса являются люди, желающие зарабатывать комиссию (до 90%) на продаже чужих товаров/услуг.
На рынке России и стран СНГ существует 3-5 конкурентов, которые приблизительно подходят под эту сферу. Мы имеем множество преимуществ перед ними, но считаем правильным выделить два самых главных:
1. Больше возможностей по минимальной цене. Мы уделили огромное количество времени, ресурсов и сил, чтобы сделать продукт с множеством функций по интеграции, приему платежей, партнерской программе, каталогу продуктов и т.д. Продукта, который хотя бы немного приблизился по функционалу к нашему сервису – пока на рынке нет (можете убедиться сами)
2. Лояльность. К сожалению, подобные агрегаторы используют множество недобросовестных людей. Так как сервисы позволяют быстро организовать прием платежей на своем сайте, многие мошенники продают некачественный товар/услугу/обучение. Поэтому, отношение к таким сервисам крайне негативное. Мы еще до старта проекта осознали эту проблему, поэтому проводим постоянный мониторинг добавляемых на нашем сервисе продуктов и удаляем то, что может подпортить нашу репутацию.
Теперь перейдем к цифрам самого бизнеса:
1. 2 года на рынке. В основном, это время ушло на разработку продукта, доработку функционала, исправление багов, привлечение первых пользователей.
2. Более 400 000 рублей было вложено в разработку сервиса. На самом деле, мы старались сэкономить и искали разных специалистов, которые делали качественно и недорого. К тому же, некоторые моменты делали полностью сами (дизайн, копирайтинг и т.д). Поэтому, так и затянулся полноценный запуск. Если же обращаться к команде специалистов за разработкой продукта с такими возможностями, то стоимость варьируется от 600 000 до 1 млн. рублей (мы узнавали).
3. Более 1500 пользователей зарегистрировано в сервисе. Это очень мало, ведь потребность рынка составляют сотни тысяч онлайн-предпринимателей, которым будут интересны возможности, предлагаемые сервисом SetPay
Монетизация проекта:
1. Комиссия сервиса от 2% до 8% за каждую продажу, проведенную через наш агрегатор. Комиссия зависит от выбранного пакета. Это вполне приемлемые цифры, которые даже ниже, чем у некоторых похожих сервисов.
2. Пакеты. Человек может пользоваться как и бесплатной, так и платной версией. Стоимость пакета от 220 до 840 рублей в месяц.
3. Монетизация происходит сразу в двух направлениях, и комиссия, и пакеты.
4. По рассчетам, при 1000 средних пользователях, сервис будет приносить Вам от 600 000 рублей чистой прибыли (варьируется в большую сторону, в зависимости от выбранного пакета и комиссии)
Что входит в стоимость бизнеса?
1. Вся техническая и внешняя часть сервиса Setpay. Сервис и все доступы передаются полностью Вам, как новому владельцу
2. Доменное имя SetPay.RU
3. Юридическое лицо (мы официально зарегистрированы)
4. Продающий Landing Page с конверсией более 10% (разработку заказывали у профессиональной студии за 40 000 рублей)
5. Все маркетинговые, дизайнерские и идейные наработки
6. Поддержку по всем вопросам до того момента, пока Вы разберетесь
Продаем по той причине, что не хватает времени на развитие. Одно время сильно загорелись данным продуктом и создавали его как для себя. Но сейчас другие проекты занимают много времени, поэтому ищем добросовестного владельца, которому окажем максимальную помощь, чтобы возобновить рост нашего детища.
Стоимость бизнеса: 270 000 рублей. При наличии большого желания и понимания, обсудим возможность снижения стоимости. Разработка подобного продукта с нуля обойдется как минимум в полмиллиона рублей, поэтому гораздо выгоднее приобрести уже готовы, раскрученный сервис.
По всем вопросам звоните 8(909)752-45-78
пишите ВКонтакте vk.com / olegstativkin (убрать пробелы между / )
или в телеграм @statcom23
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