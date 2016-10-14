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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продается интернет-магазин товаров для животных, 5 лет работы.



Ссылка на сообщение RedDog
14/10/2016

Продается интернет-магазин товаров для животных, работает 5 лет (с 2011 года).
Полностью отлаженный бизнес, со всеми бизнес процессами.
-доставка товаров со складов поставщиков производится силами поставщика на следующий рабочий день, низкая минимальная сумма на доставку- от 3000 руб. (при необходимости самовывоз со складов поставщиков осуществляется от любой суммы, также возможен возврат любого товара)
-курьерская служба полностью на аутсорсинге- забор товара из офиса интернет-магазина, доставка клиенту, перевод денежных средств

Положительные отзывы и рекомендации магазина на многих ресурсах, посвященных домашним питомцам. Отличная репутация магазина поддерживается годами работы.
Ассортимент магазина более 9 000 товаров, при желании легко можно расширить и дополнить новыми товарами - ассортимент на складах поставщиков десятки тысяч наименований. Заключены договоры с официальными дистрибьюторами и поставщиками (12 основных поставщиков). Доставка заказов клиентам осуществляется по регионам России- от Калининграда до Владивостока.

Хорошие позиции в поисковых системах на протяжении многих лет. Трафик составляет более 21 000 уникальных посетителей в месяц, используется реклама на тематических форумах и яндекс.директ.

В стоимость бизнеса входит: сайт, домен, хостинг, товарный остаток, договоры с партнерами, и все механики, необходимые для работы бизнеса.
Товарный остаток на сумму более 400 000 руб. (по закупочной стоимости)
Офис- помещение 14 кв.м
- арендная плата: 15 000 руб./мес., депозит за последний месяц аренды входит в стоимость продажи
- коммунальные платежи включены в стоимость аренды

Поставщики: 12 основных поставщиков (оплата по факту, возможна предоплата по безналичному расчету, отсрочка платежа), есть договора, возможно переоформить с сохранением высоких скидок
Живые группы в социальных сетях с реальной аудиторией, без каких-либо накруток.
Финансовые показатели:
- Среднемесячные обороты 550 000 руб.
- Чистая прибыль в месяц 150 000 руб. (в среднем за 2015-2016 гг.)
- Фонд з/п - сдельная з/п у водителя

Статистика посещений сайта: более 21 000 посетителей в месяц.
Конверсия 1/90.
Среднее количество заказов в день: 8-10 заказов
Ценовой диапазон товаров 10-60 000 руб.
Средняя наценка: 20% (корма для животных), 50-300% (аксессуары)

Предложение актуально только для серьезных людей, готовых приобрести бизнес и сразу начинать получать прибыль.

Ссылка на сайт и стоимость- в личку.
Звоните, пишите- отвечу на все вопросы.
8-905-521-80-68, Елена



Ссылка на сообщение RedDog
26/10/2016

Актуально.
Более подробная информация по посещаемости и стоимости на бирже http://www.telderi.ru/ru/viewsite/1018422



Ссылка на сообщение Сергей Стацевич
03/03/2017

Стоимость скиньте сайт и вы где находитесь



Ссылка на сообщение Елена Дарзина,
Руководитель Интернет-магазин
26/06/2017

Актуально, цена существенно снижена!
https://www.telderi.ru/ru/viewsite/1018422


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