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Продается интернет-магазин подарков и товаров для дома



Ссылка на сообщение Ольга Конда,
Директор подразделения подарки
09/10/2017

Продается интернет-магазин подарков и товаров для дома.
Возраст домена - 9 лет. Красивое, запоминающееся доменное имя.
Движок - PHPShop Enterprise. (с 2012 года), за это время было внесено много правок и изменений.

Товаров в магазине - 14000
Страниц в поиске - 9600
ТИЦ - 100
Посещаемость - 4000-5000 в мес
В сезон подарков (декабрь -март) посещаемость увеличивается в разы.

Поставщики:
Налажена долгосрочная работа с 9 поставщиками, которые яляются старейшими и крупнейшими участниками рыночных сегментов(тоары для дома, дачи, подарки, сувениры, товары для красоты).
На сайте представлена не вся продукция поставщиков, так что есть потенциал для роста. У каждого поставщика для нас предусмотрены специальные скидки, которые передадутся новому владельцу интернет магазина.
С поставщиками настроена автоматизация складских остатков и цен на товары.

Группы в социальных сетях:
Ok.ru - 148 подписчиков
facebook - 208 подписчиков
Vk.com - 4900 подписчиков

Рекламные компании в агрегаторах товаров - podarki.ru, millionpodarkov.ru, ideipodarkov.ru, aport.ru

Хостинг - Smartape (1300 руб/мес), consultant online (490 руб/мес), подкючена система оплаты картами Нэт Пей.

Доставка - Грастин, Боксберри (через Грастин и напрямую), Почта России (через Грастин).

На данный момент продвижением магазина никто не занимается уже несколько месяцев.При этом, каждый день поступает 2-3 заказа через корзину.

Установлены счетчики Яндекс Метрики и Гугл Аналитики.
Настроены рекламные кампании Яндекс директ и Гугл Адвордс.
Выручка с 01.01.2017 до 01.07.2017- 1 700 000 руб.
Выручка за декабрь 2016- 800 000 руб.
Средний чек - 2000 руб.

Стоимость: 150 000 руб.
Причина продажи: проект стал не интересен владельцам (занимались 9 лет). Проект семейный, делали все для себя, был единственным источником дохода.



Ссылка на сообщение Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
17/10/2017

Добрый день. Как с вами связаться?



Ссылка на сообщение Анна Иванова,
Директор ООО Натали
Москва, Россия
09/11/2017

Добрый день. Продали?


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