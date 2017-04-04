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Продается действующий интернет-магазин светотехники.
04/04/2017
Продается действующий интернет-магазин светотехники. Продажа светильников, ламп, светодиодной ленты и комплектующих известного бренда. Удобный фильтр поиска товаров по характеристикам. Магазин работает без рекламы за счет естественного ранжирования в Интернет.
Сейчас магазин работает только на доставку товаров по безналу или при оплате на карту.
Все заказы отгружаются по 100% предоплате.
Минимальная сумма заказа от 3000 руб.
Доставка по Москве 500 руб.
Количество заказов в день: 1-3
Количество сотрудников: 1
Чистая прибыль: 60 т.р в месяц. (После оплаты бензина, телефона и орг. платежей)
Если убрать предоплату, ввести оплату за наличные и добавить самовывоз, а также прорекламировать магазин в Интернет и уменьшить стоимость доставки, количество заказов и прибыль ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличиться.
Может стать отличным стартом для тех, кто планирует открыть свое дело или получить дополнительный источник дохода.
Дополнительно.
Магазин переведен на https.
Телефон, закрепленный за магазином, будет передан методом переоформления на нового директора (Мегафон в коде 499)
Все товарные позиции закупаются у одного поставщика в Москве.
Продаже подлежит домен со всей информацией размещенной на нем. Юридическое лицо не продается.
Для работы нужно ИП или ООО.
Ссылку на магазин по запросу представлю, на Ваши вопросы отвечу.
При нормальной работе магазина его можно будет окупить за 1 месяц.
ЦЕНА 150 000 руб.
Продается действующий интернет-магазин светотехники. Продажа светильников, ламп, светодиодной ленты и комплектующих известного бренда. Удобный фильтр поиска товаров по характеристикам. Магазин работает без рекламы за счет естественного ранжирования в Интернет.
Сейчас магазин работает только на доставку товаров по безналу или при оплате на карту.
Все заказы отгружаются по 100% предоплате.
Минимальная сумма заказа от 3000 руб.
Доставка по Москве 500 руб.
Количество заказов в день: 1-3
Количество сотрудников: 1
Чистая прибыль: 60 т.р в месяц. (После оплаты бензина, телефона и орг. платежей)
Если убрать предоплату, ввести оплату за наличные и добавить самовывоз, а также прорекламировать магазин в Интернет и уменьшить стоимость доставки, количество заказов и прибыль ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличиться.
Может стать отличным стартом для тех, кто планирует открыть свое дело или получить дополнительный источник дохода.
Дополнительно.
Магазин переведен на https.
Телефон, закрепленный за магазином, будет передан методом переоформления на нового директора (Мегафон в коде 499)
Все товарные позиции закупаются у одного поставщика в Москве.
Продаже подлежит домен со всей информацией размещенной на нем. Юридическое лицо не продается.
Для работы нужно ИП или ООО.
Ссылку на магазин по запросу представлю, на Ваши вопросы отвечу.
При нормальной работе магазина его можно будет окупить за 1 месяц.
ЦЕНА 150 000 руб.
Дмитрий Зз,
Дир ИП
Дир ИП
23/04/2017
Добрый день, магазин продан?
Добрый день, магазин продан?
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
27/04/2017
Продали? Если нет, напишите в личку.
Продали? Если нет, напишите в личку.
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