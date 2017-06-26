Главная Форум Ведение бизнеса Юридические вопросы
Претензия о нарушении права на ТЗ, что ответить?
Kristina Rekstina,
Генеральный директо ИП
Генеральный директо ИП
26/06/2017
У нас был ИМ с названием Адидас365.ru (адисас вымышленное имя). В данный момент стоит переадресация с адидас365 на Одежда365.ru
И Адидас и Одежда зарегистированы на Иванову И.И.
Деятельность ИМ ведет ИП Иванова И.И.
И вот Ивановой И.И. пришло письмо с претензией от представителя провообладателя. Просят снять переадресацию, ликвидировать домен адидас365 и оплатить 500 тр в досудебном порядке (и угрожают, что в суде придется оплатить еще больше).
Переадресацию снимем, домен ликвидируем.
А вот с 500 тр что делать, коллеги?
Всем спасибо!
У нас был ИМ с названием Адидас365.ru (адисас вымышленное имя). В данный момент стоит переадресация с адидас365 на Одежда365.ru
И Адидас и Одежда зарегистированы на Иванову И.И.
Деятельность ИМ ведет ИП Иванова И.И.
И вот Ивановой И.И. пришло письмо с претензией от представителя провообладателя. Просят снять переадресацию, ликвидировать домен адидас365 и оплатить 500 тр в досудебном порядке (и угрожают, что в суде придется оплатить еще больше).
Переадресацию снимем, домен ликвидируем.
А вот с 500 тр что делать, коллеги?
Всем спасибо!
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив