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Предлагаю партнерство - от меня движок и IT, от вас - маркетинг и Offline
18/11/2003
Как то все неубедительно. Там где крутятся нормальные деньги, все должно быть достаточно оговорено и формализовано. Иначе это просто несерьезно - "договорились - разбежались".
Детсад какой-то, сидюшками торговать.
Вобщем в вопросах контроля все как то хлипко. "я увижу...я и не стану начинать..."
Механика не отработана :(
Я, кстати, тоже работаю над этим.
"А интернет-магазины с маржой 2000 на одной продаже мне неизвестны."
:) Это ваши проблемы. Правда уместен вопрос, а что считать ИМ-ом? Вот где "порог" - до сих пор НЕ ИМ, а вот если.. и если..., то это - ИМ.
Простой пример. Есть завод. Единица продукции - от 150.000. $, разумеется. Себестоимость - не известна. Зато известны и оговорены комиссионные. Скажем. 2,7%. Маржа, понятно, еще больше.
Видите ли Longfello, заработать 50.000 можно разными способами. Можно продать 300.000 стаканов семечек, 50.000 си-ди. Или продать штуки 3-4 мерса. Или...
Как то все неубедительно. Там где крутятся нормальные деньги, все должно быть достаточно оговорено и формализовано. Иначе это просто несерьезно - "договорились - разбежались".
Детсад какой-то, сидюшками торговать.
Вобщем в вопросах контроля все как то хлипко. "я увижу...я и не стану начинать..."
Механика не отработана :(
Я, кстати, тоже работаю над этим.
"А интернет-магазины с маржой 2000 на одной продаже мне неизвестны."
:) Это ваши проблемы. Правда уместен вопрос, а что считать ИМ-ом? Вот где "порог" - до сих пор НЕ ИМ, а вот если.. и если..., то это - ИМ.
Простой пример. Есть завод. Единица продукции - от 150.000. $, разумеется. Себестоимость - не известна. Зато известны и оговорены комиссионные. Скажем. 2,7%. Маржа, понятно, еще больше.
Видите ли Longfello, заработать 50.000 можно разными способами. Можно продать 300.000 стаканов семечек, 50.000 си-ди. Или продать штуки 3-4 мерса. Или...
19/11/2003
Longfello - все бы ничего, да вот вопросы возникают. И недоумение.
Это Вы такие услуги предлагаете или оборудование в аренду сдаете? Мне это непонятно.
Потому что есть 4 типа бизнеса:
1. у него есть 300 килобаксов, он торгует оффлайн и хочет заняться онлайном. Он может (и скорее всего так и будет) нанять свою команду программистов и написать свой движок, найти свой хостинг и пр. С Вами он дел вести не будет точно (он крутой - ему нужны и партнеры крутые). И кстати, а где Ваша кредитная история? Ваши прочие успехи и достижения? Это для любого солидного партнера потребуется.
2. у него есть 300 килобаксов, он торгует оффлайн и у него есть онлайн. Вы ему абсолютно не нужны.
3. у него нет 300 килобаксов, он торгует оффлайн и ему не нужен онлайн. Следовательно, Выему тоже не нужны.
4. у него нет 300 килобаксов, нет оффлайна (но он может это при желании организовать), но есть мечта стать богатым через интернет. Он согласен Вами работать, но ... нужен третий партнер - который будет заниматься контентом и обучением первого основам работы в интернете. Вопрос - где его взять и сколько это будет стоить?
Мне кажется Longfello, что в Вашем предложении есть здравая мысль, но Вы явно не довели до конца маркетинговую проработку своего проекта. Кто ваши клиенты? Какие у них запросы? Может Ваше предложение совсем не на тех рассчитано?
Или Вы адресуетесь к аудитории торгующей цветами, книгами и компатк-дисками? Так у них давно все схвачено - свои движки, хостинги и т.д. Им контент не нужен. А вот для начинающих торговать (цветами, дисками и книгами) это ловушка. Отсюда - "быстро и красиво разойдемся". Т.е. расчет на неопытных новичков, которые на блюдечке с голубой каемочкой принесут Вам вашу 50%-ую долю прибыли. Может не стоит так поступать. Может сделать проще и честнее? Предложить условия в 10% от прибыли - за движок, ИТ и контент. Либо конкретную сумму только не на всех разом - а для выбранной Вами аудитории.
Мне кажется, Вы явно поторопились с маркетингом - не довели до конца.
Longfello - все бы ничего, да вот вопросы возникают. И недоумение.
Это Вы такие услуги предлагаете или оборудование в аренду сдаете? Мне это непонятно.
Потому что есть 4 типа бизнеса:
1. у него есть 300 килобаксов, он торгует оффлайн и хочет заняться онлайном. Он может (и скорее всего так и будет) нанять свою команду программистов и написать свой движок, найти свой хостинг и пр. С Вами он дел вести не будет точно (он крутой - ему нужны и партнеры крутые). И кстати, а где Ваша кредитная история? Ваши прочие успехи и достижения? Это для любого солидного партнера потребуется.
2. у него есть 300 килобаксов, он торгует оффлайн и у него есть онлайн. Вы ему абсолютно не нужны.
3. у него нет 300 килобаксов, он торгует оффлайн и ему не нужен онлайн. Следовательно, Выему тоже не нужны.
4. у него нет 300 килобаксов, нет оффлайна (но он может это при желании организовать), но есть мечта стать богатым через интернет. Он согласен Вами работать, но ... нужен третий партнер - который будет заниматься контентом и обучением первого основам работы в интернете. Вопрос - где его взять и сколько это будет стоить?
Мне кажется Longfello, что в Вашем предложении есть здравая мысль, но Вы явно не довели до конца маркетинговую проработку своего проекта. Кто ваши клиенты? Какие у них запросы? Может Ваше предложение совсем не на тех рассчитано?
Или Вы адресуетесь к аудитории торгующей цветами, книгами и компатк-дисками? Так у них давно все схвачено - свои движки, хостинги и т.д. Им контент не нужен. А вот для начинающих торговать (цветами, дисками и книгами) это ловушка. Отсюда - "быстро и красиво разойдемся". Т.е. расчет на неопытных новичков, которые на блюдечке с голубой каемочкой принесут Вам вашу 50%-ую долю прибыли. Может не стоит так поступать. Может сделать проще и честнее? Предложить условия в 10% от прибыли - за движок, ИТ и контент. Либо конкретную сумму только не на всех разом - а для выбранной Вами аудитории.
Мне кажется, Вы явно поторопились с маркетингом - не довели до конца.
19/11/2003
Коллеги!
Благодарю все за высказывания и критику. Мне очень было интересно пообщаться со всеми.
Новые партнеры найдены, дальнейший поиск прекращаю. Я думаю, что на ближайшие полгода-год мне есть чем заняться по плотному графику. Также приношу искренние извинения тем, для кого я не смог оказаться полезным. Я всегда предпочитал не брать на себя обязательств, чем взять и не выполнить.
Еще раз спасибо и успехов в делах!
Коллеги!
Благодарю все за высказывания и критику. Мне очень было интересно пообщаться со всеми.
Новые партнеры найдены, дальнейший поиск прекращаю. Я думаю, что на ближайшие полгода-год мне есть чем заняться по плотному графику. Также приношу искренние извинения тем, для кого я не смог оказаться полезным. Я всегда предпочитал не брать на себя обязательств, чем взять и не выполнить.
Еще раз спасибо и успехов в делах!
20/11/2003
Странно, но видимо я был прав. Это такой вид "развода на бабки", потому как свои обязательства он не выполнил. Я задал ему три вопроса, а он ни на один не ответил и "сделал ручкой", дескать на ближайшие полгода уже куча работы. Что-то сомневаюсь в этом. Жаль, я столько времени следил за развитием событий - было интересно, чем все закончится. Оказалось - пшик.
Странно, но видимо я был прав. Это такой вид "развода на бабки", потому как свои обязательства он не выполнил. Я задал ему три вопроса, а он ни на один не ответил и "сделал ручкой", дескать на ближайшие полгода уже куча работы. Что-то сомневаюсь в этом. Жаль, я столько времени следил за развитием событий - было интересно, чем все закончится. Оказалось - пшик.
20/11/2003
Ну вот! Я со всеми вежливо попрощался, а мне вслед наплевали :-). Уж и "кинул" я всех и "на бабки развел". :-))
Странно, что камнем преткновения для оппонентов послужило мое высказывание о "цивилизованном расставании". Если так, то мы должны негативно реагировать на то, что в магазине нам говорят: "возврат товара в нашем магазине осуществляется без проблем". Значить, кинут, обязательно кинут, раз так говорят ;-) У нормальных-то нет возвратов никаких.
А еще характерно то, что дискуссии я веду с одними людьми, а договооры заключаю с другими. Тоже интересно - люди присматриваются к ведению дискуссии и на ее основании делают выводы. Так что в любом случае я благодарен своим оппонентам - они принесли мне партнеров.
Ну вот! Я со всеми вежливо попрощался, а мне вслед наплевали :-). Уж и "кинул" я всех и "на бабки развел". :-))
Странно, что камнем преткновения для оппонентов послужило мое высказывание о "цивилизованном расставании". Если так, то мы должны негативно реагировать на то, что в магазине нам говорят: "возврат товара в нашем магазине осуществляется без проблем". Значить, кинут, обязательно кинут, раз так говорят ;-) У нормальных-то нет возвратов никаких.
А еще характерно то, что дискуссии я веду с одними людьми, а договооры заключаю с другими. Тоже интересно - люди присматриваются к ведению дискуссии и на ее основании делают выводы. Так что в любом случае я благодарен своим оппонентам - они принесли мне партнеров.
20/11/2003
Longfello, , это не Я! я вас ни в чем не обвинял :)
(хотя "возврат товара" предусматривает и "возврат денег".)
В данном же случае, Вы денег не берете, работаете за "будущий % от прибыли".
И это - кстати, самое тонкое место. Ничего внятного про "контроль" вы так и не сказали. Все "на доверии". Ну это, честно говоря не серьезно. Этакое фрилансерство+аутсорс с непонятным условиями.
Разумеется, основная масса Ваших новых партнеров "повелись" на то, что вы с них деньги не берет "сразу". (вот оно, Щастье-то!). Но вас в другом топике охарактеризовали как специалиста, и как специалист вы должны осознавать, что "тащить" даже 1 ИМ (настоящий) - это пахота (если с контентом). И работа не для 1 человека. Может быть у вас там 100 человек в команде, я не знаю...
А вы партнерОВ уже набрали.
Не потеряют ли эти люди ВРЕМЯ (что есть экв. "деньги")? Особенно, если их конкуренты пользуются нормальным аутсорсом или тащат свои И-проекты своими командами?
Longfello, , это не Я! я вас ни в чем не обвинял :)
(хотя "возврат товара" предусматривает и "возврат денег".)
В данном же случае, Вы денег не берете, работаете за "будущий % от прибыли".
И это - кстати, самое тонкое место. Ничего внятного про "контроль" вы так и не сказали. Все "на доверии". Ну это, честно говоря не серьезно. Этакое фрилансерство+аутсорс с непонятным условиями.
Разумеется, основная масса Ваших новых партнеров "повелись" на то, что вы с них деньги не берет "сразу". (вот оно, Щастье-то!). Но вас в другом топике охарактеризовали как специалиста, и как специалист вы должны осознавать, что "тащить" даже 1 ИМ (настоящий) - это пахота (если с контентом). И работа не для 1 человека. Может быть у вас там 100 человек в команде, я не знаю...
А вы партнерОВ уже набрали.
Не потеряют ли эти люди ВРЕМЯ (что есть экв. "деньги")? Особенно, если их конкуренты пользуются нормальным аутсорсом или тащат свои И-проекты своими командами?
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