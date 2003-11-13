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13/11/2003
Ага. И еще кто-то сделал этот самый дампик тоже...
Ага. И еще кто-то сделал этот самый дампик тоже...
13/11/2003
Возьму себе за правило комментировать все высказывания одним постом.
1. Магазин готов поддерживать реально, прокат движка конечно не стоит 50% (даже от $400). Готов модифицировать программу, разрабатывать новые сервисы, планировать продвижение, оптимизировать код под поисковики etc. От контента отказался намеренно, потому что это дешевая работа, она ценности моему предложению не добавит, а время отнимет.
2. Насчет безопасности - риск есть всегда, даже если вы нанимаете эникейщика, у него может быть возможность слить базу с клиентами. Я потому и говорю сразу о цивилизованном расставании, потому что я не подросток и видел всякое, и предлагаю сразу оговаривать все моменты. Согласитесь, что брачные контракты на Западе пишут не потому, что там все мошенники. И еще - если человек предлагает вам на берегу подписать договор - должно ли это наводить вас на подозрения, что он намерен вас кинуть?
3. Выгодно ли мне все это? Уверен, что да. Потому что я, как адвокат, обслуживаю не одного клиента. Мои клиенты не знают друг про друга, и конечно мне не приходит в голову что-то "сливать" и проч. Выгода от похищения информации мизерна, а проигрыш очевиден - никто с тобой больше работать не будет, ведь в сетке никому рот заткнуть нельзя, про тебя все сразу станет известно, какой ты аутсорсер.
Кроме того, мне интересно поддерживать новые проекты, ведь из малого иногда вырастает большое. Жду новых вопросов и обвинений :-)
Возьму себе за правило комментировать все высказывания одним постом.
1. Магазин готов поддерживать реально, прокат движка конечно не стоит 50% (даже от $400). Готов модифицировать программу, разрабатывать новые сервисы, планировать продвижение, оптимизировать код под поисковики etc. От контента отказался намеренно, потому что это дешевая работа, она ценности моему предложению не добавит, а время отнимет.
2. Насчет безопасности - риск есть всегда, даже если вы нанимаете эникейщика, у него может быть возможность слить базу с клиентами. Я потому и говорю сразу о цивилизованном расставании, потому что я не подросток и видел всякое, и предлагаю сразу оговаривать все моменты. Согласитесь, что брачные контракты на Западе пишут не потому, что там все мошенники. И еще - если человек предлагает вам на берегу подписать договор - должно ли это наводить вас на подозрения, что он намерен вас кинуть?
3. Выгодно ли мне все это? Уверен, что да. Потому что я, как адвокат, обслуживаю не одного клиента. Мои клиенты не знают друг про друга, и конечно мне не приходит в голову что-то "сливать" и проч. Выгода от похищения информации мизерна, а проигрыш очевиден - никто с тобой больше работать не будет, ведь в сетке никому рот заткнуть нельзя, про тебя все сразу станет известно, какой ты аутсорсер.
Кроме того, мне интересно поддерживать новые проекты, ведь из малого иногда вырастает большое. Жду новых вопросов и обвинений :-)
13/11/2003
"Жду новых вопросов и обвинений :-)"
:) Их у нас есть!
" Готов модифицировать программу, разрабатывать новые сервисы, планировать продвижение, оптимизировать код под поисковики etc. От контента отказался намеренно, потому что это дешевая работа, она ценности моему предложению не добавит, а время отнимет."
Это как же ты собираешься "оптимизировать", не имея контента! Поисковики, имхо, не код твой красивый оценивают, а контент. Именно грамотно составленный контент нужен для успеха!
Контент "дешевая работа"? "Ну вы, блин, даете..."
Рунинная, неинтересная, скучная - ДА! Но отнюдь не дешевая! Ваш "движок" - 5%. Остальные 95 - это именно работа с контентом!
Меня что и поразило в "предложении" - парень спихнул с себя 90% трудозатрат, а хочет 50% от прибыли.
Кстати, как вы ее собираетесь определять? Есть предприятие, выпускает продукцию. Себестоимость такая-то, норма прибыли такая-то. Вам ее никто никогда не скажет, к тому же она постоянно плавающая (демпинг, скидки, наценки и пр. зависят от того, как пройдут переговоры с покупателем. Вы то тут при чем? В %?
Простой пример. Привезли-таки мне вчера заказанные ортопед. матрацы.
Грузчики: Мы берем 1% за подъем на лифте.
Я: 1)Лифт мой - я за него плачу. Каждый месяц.
2) Почему привязка к %? Лифту до фени, что в нем везут! товар за 100$ или 1000$. И ваша работа одна и та же. Что за бред?!
Грузчики: А у нас - вот так!
(т.е. отдает таким махровым идиотизмом, обычным крысятничеством и полным отсутствием понятия о ценообразовании).
Я: Ну раз так - стойте внизу, я спущусь, вы в лифт погрузите, а кнопочку я сам нажму. Факта подъема с вами не было - я вам ничего не должен :).
Мне не жалко 1%! Мне крыс разводить противно. Поэтому пригибаю их где могу.
Так и в вашем случае, Longfello. % (комиссионный, от всей суммы продажи, плавающий, от 1 до 50%) возможен, если вы работате весь комплекс - движок- поддержка - контент- продвижение. Вот это будет аутсорсинг.
Либо просто аренда движка-хостинга, тех. поддержка - за фиксированную сумму.
А то что Вы предлагаете (аренда за % от прибыли) - это сегрегация производителей. Туалетной бумагой торгуешь - с тебя 100 руб за квадратный метр движка. А ты алмазами? - ну тогда с тебя 5000 за метр.
А метр он и в Африке метр!
Вашу схему бизнес не приемлет!
"Жду новых вопросов и обвинений :-)"
:) Их у нас есть!
" Готов модифицировать программу, разрабатывать новые сервисы, планировать продвижение, оптимизировать код под поисковики etc. От контента отказался намеренно, потому что это дешевая работа, она ценности моему предложению не добавит, а время отнимет."
Это как же ты собираешься "оптимизировать", не имея контента! Поисковики, имхо, не код твой красивый оценивают, а контент. Именно грамотно составленный контент нужен для успеха!
Контент "дешевая работа"? "Ну вы, блин, даете..."
Рунинная, неинтересная, скучная - ДА! Но отнюдь не дешевая! Ваш "движок" - 5%. Остальные 95 - это именно работа с контентом!
Меня что и поразило в "предложении" - парень спихнул с себя 90% трудозатрат, а хочет 50% от прибыли.
Кстати, как вы ее собираетесь определять? Есть предприятие, выпускает продукцию. Себестоимость такая-то, норма прибыли такая-то. Вам ее никто никогда не скажет, к тому же она постоянно плавающая (демпинг, скидки, наценки и пр. зависят от того, как пройдут переговоры с покупателем. Вы то тут при чем? В %?
Простой пример. Привезли-таки мне вчера заказанные ортопед. матрацы.
Грузчики: Мы берем 1% за подъем на лифте.
Я: 1)Лифт мой - я за него плачу. Каждый месяц.
2) Почему привязка к %? Лифту до фени, что в нем везут! товар за 100$ или 1000$. И ваша работа одна и та же. Что за бред?!
Грузчики: А у нас - вот так!
(т.е. отдает таким махровым идиотизмом, обычным крысятничеством и полным отсутствием понятия о ценообразовании).
Я: Ну раз так - стойте внизу, я спущусь, вы в лифт погрузите, а кнопочку я сам нажму. Факта подъема с вами не было - я вам ничего не должен :).
Мне не жалко 1%! Мне крыс разводить противно. Поэтому пригибаю их где могу.
Так и в вашем случае, Longfello. % (комиссионный, от всей суммы продажи, плавающий, от 1 до 50%) возможен, если вы работате весь комплекс - движок- поддержка - контент- продвижение. Вот это будет аутсорсинг.
Либо просто аренда движка-хостинга, тех. поддержка - за фиксированную сумму.
А то что Вы предлагаете (аренда за % от прибыли) - это сегрегация производителей. Туалетной бумагой торгуешь - с тебя 100 руб за квадратный метр движка. А ты алмазами? - ну тогда с тебя 5000 за метр.
А метр он и в Африке метр!
Вашу схему бизнес не приемлет!
13/11/2003
Ну тогда это просто "аренда движка" с максимальной его адаптацией под арендатора. (предложений таких пруд пруди и есть даже "бесплатные").
Но дело вот в чем, Вашему клиенту тогда ВСЕ РАВНО потребуется какой то оператор контента. Т.е. специально обученный человек. Его человек (которому надо зарплату платить и все такое). А именно от этого он и хотел уйти, имхо. Клиент хочет просто увеличить свои продажи, а не становиться спецом и влезать в е-бизнес. :) Вот ваше слабое место.
Подключайте в свое предложение "управление контентом" и у вас будет нормальное предложение аутсорсинга. За фикс. плату или за комиссионный процент.
Ну тогда это просто "аренда движка" с максимальной его адаптацией под арендатора. (предложений таких пруд пруди и есть даже "бесплатные").
Но дело вот в чем, Вашему клиенту тогда ВСЕ РАВНО потребуется какой то оператор контента. Т.е. специально обученный человек. Его человек (которому надо зарплату платить и все такое). А именно от этого он и хотел уйти, имхо. Клиент хочет просто увеличить свои продажи, а не становиться спецом и влезать в е-бизнес. :) Вот ваше слабое место.
Подключайте в свое предложение "управление контентом" и у вас будет нормальное предложение аутсорсинга. За фикс. плату или за комиссионный процент.
14/11/2003
А как Вы собираетесь отслеживать продажи своего клиента? Что бы отслюнявить свой %.
Ведь не факт, что заказ в ИМ - еще не продажа. Отслеживать можно только копеечны товар за 5$, и то, с какими то погрешностями. А если, скажем, продажа подъемного крана за 300.000 . Такой сделке как правило предшествуют длинные-длинные переговоры между собственно покупателем и продавцом, а вы - как бы не в курсе.
"На доверии"? Или "испорченный телефон"?
Мне самому пришлось лет несколько назад решать такую задачу, и я не могу похвастаться, что решил ее красиво.
А как Вы собираетесь отслеживать продажи своего клиента? Что бы отслюнявить свой %.
Ведь не факт, что заказ в ИМ - еще не продажа. Отслеживать можно только копеечны товар за 5$, и то, с какими то погрешностями. А если, скажем, продажа подъемного крана за 300.000 . Такой сделке как правило предшествуют длинные-длинные переговоры между собственно покупателем и продавцом, а вы - как бы не в курсе.
"На доверии"? Или "испорченный телефон"?
Мне самому пришлось лет несколько назад решать такую задачу, и я не могу похвастаться, что решил ее красиво.
14/11/2003
Про отслеживание заказа
Тут несколько установок.
Товары за 300к не продают в интернет-магазинах, в них продают такие товар, которые можно посмотреть и заказать без особых переговоров, разве что позвонив один раз по телефону. Именно поэтому в сетке продают мобильники, парфюмерию, компьютеры, картриджи, цветы и прочее.
Отсюда установка первая.
1. Процент отказов не должен превышать 10-15%. Если выше - что-то не так или в организации бизнеса или в порядочности партнера. Проводим консультации, если сбоев в организации бизнеса не находим - выходим из проекта, предупредив партнера за месяц (непорядочных партнеров тоже нельзя ставить в цейтнот).
Ну и установка вторая, эмпирическая.
2. Нормальный бизнесмен никогда не станет надувать стратегического партнера из-за двух долларов. Более того, многие даже свои 2 бакса отдадут, чтобы с партнером было все нормально и не было подозрений. Поэтому если я вижу все заказы, то этого достаточно. Время все равно расставит все по своим во всех местах, где можно упасть, все равно соломки не подстелишь.
Жду новых вопросов и обвинений ;-)
Про отслеживание заказа
Тут несколько установок.
Товары за 300к не продают в интернет-магазинах, в них продают такие товар, которые можно посмотреть и заказать без особых переговоров, разве что позвонив один раз по телефону. Именно поэтому в сетке продают мобильники, парфюмерию, компьютеры, картриджи, цветы и прочее.
Отсюда установка первая.
1. Процент отказов не должен превышать 10-15%. Если выше - что-то не так или в организации бизнеса или в порядочности партнера. Проводим консультации, если сбоев в организации бизнеса не находим - выходим из проекта, предупредив партнера за месяц (непорядочных партнеров тоже нельзя ставить в цейтнот).
Ну и установка вторая, эмпирическая.
2. Нормальный бизнесмен никогда не станет надувать стратегического партнера из-за двух долларов. Более того, многие даже свои 2 бакса отдадут, чтобы с партнером было все нормально и не было подозрений. Поэтому если я вижу все заказы, то этого достаточно. Время все равно расставит все по своим во всех местах, где можно упасть, все равно соломки не подстелишь.
Жду новых вопросов и обвинений ;-)
17/11/2003
"Жду новых вопросов и обвинений ;-)"
:) А их опять у нас есть...
1) Определенный процент отказов. Ну да, можно конечно и "на доверии". Однако в этом случае вы должны быть уверены, что партнер способен и принимает все меры, для выполнения заказа. А если ему просто по-фигу, и интернет в его обороте 0,хрен? Вы то тогда за что пыхтите? какая то минимальная плата?
2) Из-за 2$ конечно не будет. А из-за 200 - уже возможно будет. Из-за 2000 будет однозначно. Это бизнес. И чем больше там бабки- тем жестче правила.
Если вы все это затеиваете ради 2$ - вопросов больше нет.
А елс хотя бы ради 200 (с каждого клиента) - вообще то надо нечть более серьезное, что бы и контролировать, и удерживать клиента (за 300-500 он так вообще скорее всего помашет ручкой).
"Жду новых вопросов и обвинений ;-)"
:) А их опять у нас есть...
1) Определенный процент отказов. Ну да, можно конечно и "на доверии". Однако в этом случае вы должны быть уверены, что партнер способен и принимает все меры, для выполнения заказа. А если ему просто по-фигу, и интернет в его обороте 0,хрен? Вы то тогда за что пыхтите? какая то минимальная плата?
2) Из-за 2$ конечно не будет. А из-за 200 - уже возможно будет. Из-за 2000 будет однозначно. Это бизнес. И чем больше там бабки- тем жестче правила.
Если вы все это затеиваете ради 2$ - вопросов больше нет.
А елс хотя бы ради 200 (с каждого клиента) - вообще то надо нечть более серьезное, что бы и контролировать, и удерживать клиента (за 300-500 он так вообще скорее всего помашет ручкой).
18/11/2003
2 Константин
1. Никакой минимальной платы нет, я "пыхчу" на перспективу. Если проект не приносит денег - я из него выхожу, заблаговременно предупредив партнера. И кстати, если партнер неадекватен или просто прожектер - я и начинать с ним не стану.
2. Мой обычный партнер с продажи получает от 5 до 50 долларов и делает от 5 до 50 заказов в день. Вот вам и вся арифметика. А интернет-магазины с маржой 2000 на одной продаже мне неизвестны. Может это был теоретический вопрос?
2 Константин
1. Никакой минимальной платы нет, я "пыхчу" на перспективу. Если проект не приносит денег - я из него выхожу, заблаговременно предупредив партнера. И кстати, если партнер неадекватен или просто прожектер - я и начинать с ним не стану.
2. Мой обычный партнер с продажи получает от 5 до 50 долларов и делает от 5 до 50 заказов в день. Вот вам и вся арифметика. А интернет-магазины с маржой 2000 на одной продаже мне неизвестны. Может это был теоретический вопрос?
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