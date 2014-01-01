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После перехода магазина на SSL в аналитике теряется информация об источнике сессии
Анна Рол,
ASD AS
ASD AS
12:16
Интернет-магазин перешел на SSL. Все отлично, но есть побочный эффект: в статистике посещаемости большинство сессий с покупками (то есть те, которые наиболее интересны) приходят из одного источника - с сайта нашей же платежной системы (что, конечно, не является правдой). То есть в цепочке:
1.источник - 2.наш магазин - 3.платежная система - 4.наш магазин
теряется информация об первоначальном источнике сессии (1), и как источник надписывается платежная система (3).
У SSL есть проблема с передачей рефферера, это известно.
Но как в данной ситуации обойти эту проблему? Информация об источниках сессий с покупками одна из важнейших метрик в статистике, без нее никуда.
А как Вы решаете данный вопрос?
Интернет-магазин перешел на SSL. Все отлично, но есть побочный эффект: в статистике посещаемости большинство сессий с покупками (то есть те, которые наиболее интересны) приходят из одного источника - с сайта нашей же платежной системы (что, конечно, не является правдой). То есть в цепочке:
1.источник - 2.наш магазин - 3.платежная система - 4.наш магазин
теряется информация об первоначальном источнике сессии (1), и как источник надписывается платежная система (3).
У SSL есть проблема с передачей рефферера, это известно.
Но как в данной ситуации обойти эту проблему? Информация об источниках сессий с покупками одна из важнейших метрик в статистике, без нее никуда.
А как Вы решаете данный вопрос?
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