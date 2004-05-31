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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU



Ссылка на сообщение Михаил
31/05/2004

to: Holodilnik.Ru

Вы почему-то замалчиваете тот факт, что Holodilnik был создан не на пустом месте и у Вас был опыт работы ИМ, и создавая новый проект, Вы конечно учитывали все плюсы и минусы работы предыдущего магазина.



Ссылка на сообщение Модератор
31/05/2004

Ирина,

"На форуме запрещается:...

Рекламировать услуги веб-дизайна, веб-программирования и пр"



Оставьте свой адрес электронной почты, и Holodilnik.ru Вам ответит.



Ссылка на сообщение Юрий
31/05/2004

а сколько взял с Вас за создание этого магазина Хпроект?

а так все круто!



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
31/05/2004

Михаилу.

У нас не было интернет - магазина. У нас была интернет витрина. Там нечего было учитывать... :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
01/06/2004

Большое спасибо Холодильнику. Интересная тема получилась.

И магазин впечатляет.


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