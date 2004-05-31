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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU
31/05/2004
to: Holodilnik.Ru
Вы почему-то замалчиваете тот факт, что Holodilnik был создан не на пустом месте и у Вас был опыт работы ИМ, и создавая новый проект, Вы конечно учитывали все плюсы и минусы работы предыдущего магазина.
to: Holodilnik.Ru
Вы почему-то замалчиваете тот факт, что Holodilnik был создан не на пустом месте и у Вас был опыт работы ИМ, и создавая новый проект, Вы конечно учитывали все плюсы и минусы работы предыдущего магазина.
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