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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU
26/03/2004
На случай компьютеров прошлого века - меню продублировано внизу...
то Олег Краюшкин:
Странно. я горжусь своей навигацией. И вроде не только мне она кажется удобной. Покажите примеры удобнее, пожалуйста. Правда, искренний интерес.
Что вам не нравится в алфавите? Можно конкретнее?
А в чем отсутствует здравый смысл?
Кстати, насчет дизайна. Я как то не в курсе вашего художественного вкуса, но вроде тут были очень даже немало авторитетные люди:
http://yagoda.itime.ru/
А вот и наш приз:
http://yagoda.itime.ru/last_2.htm
На случай компьютеров прошлого века - меню продублировано внизу...
то Олег Краюшкин:
Странно. я горжусь своей навигацией. И вроде не только мне она кажется удобной. Покажите примеры удобнее, пожалуйста. Правда, искренний интерес.
Что вам не нравится в алфавите? Можно конкретнее?
А в чем отсутствует здравый смысл?
Кстати, насчет дизайна. Я как то не в курсе вашего художественного вкуса, но вроде тут были очень даже немало авторитетные люди:
http://yagoda.itime.ru/
А вот и наш приз:
http://yagoda.itime.ru/last_2.htm
26/03/2004
Edward,
Визуально, лично мне дизайн нравится. Ничего не поделаешь - такое вот субъективное мнение.
НО: если учитывать, что мы имеем дело с магазином, данный вариант не является самым удачным. Почему - я уже писал выше (в частности, гигантская шапка, "тяжесть" страницы, Javascript-меню).
А исправив все эти недочеты, мы получим уже совсем другой дизайн.
Edward,
Визуально, лично мне дизайн нравится. Ничего не поделаешь - такое вот субъективное мнение.
НО: если учитывать, что мы имеем дело с магазином, данный вариант не является самым удачным. Почему - я уже писал выше (в частности, гигантская шапка, "тяжесть" страницы, Javascript-меню).
А исправив все эти недочеты, мы получим уже совсем другой дизайн.
26/03/2004
В плане дизайна мне больше нравится вот этот магаз:
http://www.technoworld.ru/
Там хоть видно за что уплочено.
А баннер вверху страницы в ИМ - это уж слишком...
В плане дизайна мне больше нравится вот этот магаз:
http://www.technoworld.ru/
Там хоть видно за что уплочено.
А баннер вверху страницы в ИМ - это уж слишком...
27/03/2004
=Холодильник
На меня Ваши призы и грамоты не производят впечатления. А вот реалии - да. И мой художественный вкус здесь абсолютно ни при чем. Мы не картину обсуждаем.
Навигация ужасная. Меня на скриптах - позапрошлый век. Сделайте текстовое и будет лучше. Заодно скорость загрузки увеличится и уменьшится вес страницы. Да удобство пользования повысится.
Второе. Меню, что внизу вообще никуда не годится. Текст маленький, абсолютно не функциональный и не понятный.
Меню слева тоже из этой серии - неясно что и откуда начинается.
Новости в середине - сделаны неправильно. Сами блоки большие. И цветовое решение неудачное.
Реклама наверху - это нонсенс. Вы магазин, к тому же сам сайт корпоративный и к СМИ никакого отношения не имеющий. Поэтому рекламу сверху убрать.
Теперь о самом главном - об алфавите. Алфавит придумали весьма умные люди и нам всем надо у них учиться.
И "любителям" строить ИМы - тоже.
У Вас нигде не соблюдается принцип очередности и последовательности. А алфавит как раз и построен на таких принципах. Поэтому необходимо везде в любом меню ввести алфавитную последовательность начальных букв. А то доходит до маразма: буква "О" идет позади буквы "Р", буква "Д", впереди буквы "А". Есть два вида каталога: алфавитный и тематический. На этом сайте не соблюдается ни один.
=Холодильник
На меня Ваши призы и грамоты не производят впечатления. А вот реалии - да. И мой художественный вкус здесь абсолютно ни при чем. Мы не картину обсуждаем.
Навигация ужасная. Меня на скриптах - позапрошлый век. Сделайте текстовое и будет лучше. Заодно скорость загрузки увеличится и уменьшится вес страницы. Да удобство пользования повысится.
Второе. Меню, что внизу вообще никуда не годится. Текст маленький, абсолютно не функциональный и не понятный.
Меню слева тоже из этой серии - неясно что и откуда начинается.
Новости в середине - сделаны неправильно. Сами блоки большие. И цветовое решение неудачное.
Реклама наверху - это нонсенс. Вы магазин, к тому же сам сайт корпоративный и к СМИ никакого отношения не имеющий. Поэтому рекламу сверху убрать.
Теперь о самом главном - об алфавите. Алфавит придумали весьма умные люди и нам всем надо у них учиться.
И "любителям" строить ИМы - тоже.
У Вас нигде не соблюдается принцип очередности и последовательности. А алфавит как раз и построен на таких принципах. Поэтому необходимо везде в любом меню ввести алфавитную последовательность начальных букв. А то доходит до маразма: буква "О" идет позади буквы "Р", буква "Д", впереди буквы "А". Есть два вида каталога: алфавитный и тематический. На этом сайте не соблюдается ни один.
27/03/2004
:) Да отстаньте вы от человека. Когда заработаете денег, столько, сколько он (ну хотя бы 10% отэтого) - тогда и учить будуте.
А то понабежали "учителя" в сильнопоношенных пиджачках - и ну давай учить, как деньги зарабатывать...
Его сайт - хочет ставит баннер - хочет убирает... А не нравится - выключите у себя ip этого clx-а - и не смотрите.
:) Да отстаньте вы от человека. Когда заработаете денег, столько, сколько он (ну хотя бы 10% отэтого) - тогда и учить будуте.
А то понабежали "учителя" в сильнопоношенных пиджачках - и ну давай учить, как деньги зарабатывать...
Его сайт - хочет ставит баннер - хочет убирает... А не нравится - выключите у себя ip этого clx-а - и не смотрите.
27/03/2004
" А то доходит до маразма: буква "О" идет позади буквы "Р", буква "Д", впереди буквы "А"."
:( Внимательно посмотрел на свою клавиатуру - млин! Полный бардак!
"М" и "С" - рядом. И так и этак крутил - в алфавите они ну никак не пересекаются... "Ы" и "В" пососедству вообще выбили меня из колеи...
Пошел выпил водки - полегчало и буквы стали ближе друг к другу...
" А то доходит до маразма: буква "О" идет позади буквы "Р", буква "Д", впереди буквы "А"."
:( Внимательно посмотрел на свою клавиатуру - млин! Полный бардак!
"М" и "С" - рядом. И так и этак крутил - в алфавите они ну никак не пересекаются... "Ы" и "В" пососедству вообще выбили меня из колеи...
Пошел выпил водки - полегчало и буквы стали ближе друг к другу...
18/05/2004
имеется в виду вот этот пункт
4. В случае, если при пересчете стоимости заказа покупатель вводит 0 в одно из полей, пересчет работает неверно (кстати, некоторых пользователей нерадивые разработчики уже приучили удалять товары из корзины не специальной ссылкой, как реализовано в Holodilnik.ru, а именно таким дурацким способом).
имеется в виду вот этот пункт
4. В случае, если при пересчете стоимости заказа покупатель вводит 0 в одно из полей, пересчет работает неверно (кстати, некоторых пользователей нерадивые разработчики уже приучили удалять товары из корзины не специальной ссылкой, как реализовано в Holodilnik.ru, а именно таким дурацким способом).
18/05/2004
Что-то я не пойму... Сайт то посвящен раскрутке, а вы все о дизайне - нравится, не нравится...
Решила я посмотреть уровень оптимизации. Задала родное слово "холодильник", и что в результате?
yandex.ru - 1 место,
rambler.ru - 9 место,
mail.ru - 1 место,
google.ru - 1 место,
aport.ru - 1 место.
Rambler чуть-чуть подкачал, а так, конечно, идеально. Ну, думаю, это родное слово "холодильник".
А как на счет "стиральные машины"? -
yandex.ru - 2 место,
rambler.ru - не нашла,
mail.ru - 1 место,
google.ru - 1 место,
aport.ru - 1 место.
Rambler подтяните, и снимаю кепку d:)
Может, поделитесь секретами оптимизации, а не будете отвечать на вопросы "красиво-не красиво"?
Что-то я не пойму... Сайт то посвящен раскрутке, а вы все о дизайне - нравится, не нравится...
Решила я посмотреть уровень оптимизации. Задала родное слово "холодильник", и что в результате?
yandex.ru - 1 место,
rambler.ru - 9 место,
mail.ru - 1 место,
google.ru - 1 место,
aport.ru - 1 место.
Rambler чуть-чуть подкачал, а так, конечно, идеально. Ну, думаю, это родное слово "холодильник".
А как на счет "стиральные машины"? -
yandex.ru - 2 место,
rambler.ru - не нашла,
mail.ru - 1 место,
google.ru - 1 место,
aport.ru - 1 место.
Rambler подтяните, и снимаю кепку d:)
Может, поделитесь секретами оптимизации, а не будете отвечать на вопросы "красиво-не красиво"?
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