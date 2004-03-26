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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
26/03/2004

На случай компьютеров прошлого века - меню продублировано внизу...



то Олег Краюшкин:

Странно. я горжусь своей навигацией. И вроде не только мне она кажется удобной. Покажите примеры удобнее, пожалуйста. Правда, искренний интерес.

Что вам не нравится в алфавите? Можно конкретнее?

А в чем отсутствует здравый смысл?

Кстати, насчет дизайна. Я как то не в курсе вашего художественного вкуса, но вроде тут были очень даже немало авторитетные люди:

http://yagoda.itime.ru/

А вот и наш приз:

http://yagoda.itime.ru/last_2.htm



Ссылка на сообщение Павел Коротов
26/03/2004

Edward,

Визуально, лично мне дизайн нравится. Ничего не поделаешь - такое вот субъективное мнение.



НО: если учитывать, что мы имеем дело с магазином, данный вариант не является самым удачным. Почему - я уже писал выше (в частности, гигантская шапка, "тяжесть" страницы, Javascript-меню).



А исправив все эти недочеты, мы получим уже совсем другой дизайн.



Ссылка на сообщение B2
26/03/2004

В плане дизайна мне больше нравится вот этот магаз:

http://www.technoworld.ru/

Там хоть видно за что уплочено.

А баннер вверху страницы в ИМ - это уж слишком...



Ссылка на сообщение Versu S
26/03/2004

"На случай компьютеров прошлого века - меню продублировано внизу..."



Дело не компьтере, а в моей жадности, ибо оплата помегабайтно.

И я думал, что это меню для роботов сделано, до него же еще докрутить надо



Ссылка на сообщение ууууу
26/03/2004

страшно что серьезные люди, а парятся с clx !!!! в той системе пацаны крутятся и пытаются накрутить что-то... нормальных площадок нет, свои заглушки всегда втыкают...

Несерьезно вешать их баннера,, да еще огромный да еще наверху...

===

Много ли заработали рекламируя их?



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
26/03/2004

to Versu S:

Во. Оказывается мой магазин отсекает жадных на входе.

Это хорошо. :-)



Ссылка на сообщение Антипохмелин
26/03/2004

to Versu S:

Я, вообще, только с третьей попытки понял, что через это меню надо искать :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
27/03/2004

=Холодильник

На меня Ваши призы и грамоты не производят впечатления. А вот реалии - да. И мой художественный вкус здесь абсолютно ни при чем. Мы не картину обсуждаем.

Навигация ужасная. Меня на скриптах - позапрошлый век. Сделайте текстовое и будет лучше. Заодно скорость загрузки увеличится и уменьшится вес страницы. Да удобство пользования повысится.

Второе. Меню, что внизу вообще никуда не годится. Текст маленький, абсолютно не функциональный и не понятный.

Меню слева тоже из этой серии - неясно что и откуда начинается.

Новости в середине - сделаны неправильно. Сами блоки большие. И цветовое решение неудачное.

Реклама наверху - это нонсенс. Вы магазин, к тому же сам сайт корпоративный и к СМИ никакого отношения не имеющий. Поэтому рекламу сверху убрать.

Теперь о самом главном - об алфавите. Алфавит придумали весьма умные люди и нам всем надо у них учиться.

И "любителям" строить ИМы - тоже.

У Вас нигде не соблюдается принцип очередности и последовательности. А алфавит как раз и построен на таких принципах. Поэтому необходимо везде в любом меню ввести алфавитную последовательность начальных букв. А то доходит до маразма: буква "О" идет позади буквы "Р", буква "Д", впереди буквы "А". Есть два вида каталога: алфавитный и тематический. На этом сайте не соблюдается ни один.



Ссылка на сообщение Константин
27/03/2004

:) Да отстаньте вы от человека. Когда заработаете денег, столько, сколько он (ну хотя бы 10% отэтого) - тогда и учить будуте.

А то понабежали "учителя" в сильнопоношенных пиджачках - и ну давай учить, как деньги зарабатывать...

Его сайт - хочет ставит баннер - хочет убирает... А не нравится - выключите у себя ip этого clx-а - и не смотрите.



Ссылка на сообщение Константин
27/03/2004

" А то доходит до маразма: буква "О" идет позади буквы "Р", буква "Д", впереди буквы "А"."



:( Внимательно посмотрел на свою клавиатуру - млин! Полный бардак!

"М" и "С" - рядом. И так и этак крутил - в алфавите они ну никак не пересекаются... "Ы" и "В" пососедству вообще выбили меня из колеи...

Пошел выпил водки - полегчало и буквы стали ближе друг к другу...



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
28/03/2004

то Олег Краюшкин:

"И мой художественный вкус здесь абсолютно ни при чем. Мы не картину обсуждаем."



Странно. Вы забываете, что вы пишите? Вот цитата: "дизайн просто ужасный."

Это не про картинку? Тогда про что?



Ссылка на сообщение Gaberr
18/05/2004

Не согласен с пунктом 4. Все работает даже при "неправильном" удалении. Только что проверил.



Ссылка на сообщение Gaberr
18/05/2004

имеется в виду вот этот пункт

4. В случае, если при пересчете стоимости заказа покупатель вводит 0 в одно из полей, пересчет работает неверно (кстати, некоторых пользователей нерадивые разработчики уже приучили удалять товары из корзины не специальной ссылкой, как реализовано в Holodilnik.ru, а именно таким дурацким способом).



Ссылка на сообщение Ирина
18/05/2004

Что-то я не пойму... Сайт то посвящен раскрутке, а вы все о дизайне - нравится, не нравится...

Решила я посмотреть уровень оптимизации. Задала родное слово "холодильник", и что в результате?

yandex.ru - 1 место,

rambler.ru - 9 место,

mail.ru - 1 место,

google.ru - 1 место,

aport.ru - 1 место.

Rambler чуть-чуть подкачал, а так, конечно, идеально. Ну, думаю, это родное слово "холодильник".

А как на счет "стиральные машины"? -

yandex.ru - 2 место,

rambler.ru - не нашла,

mail.ru - 1 место,

google.ru - 1 место,

aport.ru - 1 место.

Rambler подтяните, и снимаю кепку d:)

Может, поделитесь секретами оптимизации, а не будете отвечать на вопросы "красиво-не красиво"?



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
26/05/2004

А какие секреты...

У меня на сайте в разделе "о фирме" написано, кто занмается оптимизацией...


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