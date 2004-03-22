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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU



Ссылка на сообщение Евгений
22/03/2004

Самый красивый магазин из виденных мною! Хорошо!



Ссылка на сообщение Павел Коротов
22/03/2004

Навскидку:

1. Сайт "тяжеловат". Почти 250 Кб - для магазина многовато.

2. Сайт не оптимизирован под 800х600. Первая страница "разъезжается", "шапка" занимает почти полэкрана, меню "бытовой техники для кухни" не помещается на экран. Тех, кто использует это разрешение, становится всё меньше, но пока это 25% всей аудитории.

3. Не очень понятно, зачем в описании товара поставлена ссылка на "самого себя".

4. В случае, если при пересчете стоимости заказа покупатель вводит 0 в одно из полей, пересчет работает неверно (кстати, некоторых пользователей нерадивые разработчики уже приучили удалять товары из корзины не специальной ссылкой, как реализовано в Holodilnik.ru, а именно таким дурацким способом).

5. Английская версия... Половина описаний на русском, половина - на английском. В новостях порой встречаются настоящие перлы. Может быть, стоит ограничиться переводом основных текстов, а каталог и новости честно выдавать только на русском?



И т.д.



Хотя, визуально магазин производит хорошее впечатление, навигация (за исключением названий товарных групп) сделана неплохо.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
23/03/2004

Спасибо. С главной страницей дообновлялись - и разьехалась она. Все раньше было оптимизировано.

Исправляем.

Ссылку прилепили временно. Скоро уберем. Для чего не скажу :)

Английскую версию честно переведем до конца.

Холодильники, стиралки - т.е. основные товары все переведены.

Спасибо за критику.



Ссылка на сообщение Yook
23/03/2004

Дизайн супер!!!

Если не секрет сколько отдали вечно зеленых

Хотя бы в общем.

Заранее спасибо.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
24/03/2004

В общем...

Немало :)



Ссылка на сообщение Бьянка
24/03/2004

Если не секрет - зачем вам английская версия?

Дизайн хорош. Жаль, что полезная информация всегда в самом низу экрана.



Ссылка на сообщение Yook
24/03/2004

Holodilnik.ru

Если не сложно назовите сумму.

Просто интересно сколько такое чудо стоит.

Спасибо



Ссылка на сообщение Edward
24/03/2004

Может кто формально описать, чем же так запал в душу дизайн этого сайта?



Ссылка на сообщение Den
24/03/2004

to Edward: Да не бери в голову, пиарятся люди. Сейчас волна статей про холодильник в инет-сми прокатилась.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
25/03/2004

to Den: А что, завидно?

пиаримся конечно.

А что хороший дизайн нельзя пиарить?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
25/03/2004

Yook:

Думаю, не сильно ошибусь, если оценю стоимость только дизайна в $1-2K.



2Holodilnik.ru:

Дизайн у Вас красивый, классный, стильный, но, увы, при разработке не на 100%учитывалась магазинная специфика. На мой взгляд, конечно.



Ссылка на сообщение Den
25/03/2004

>>>> А что, завидно?

пиаримся конечно.



Да нет, не завидно, у меня просто нет холодильника ;)



>>>> А что хороший дизайн нельзя пиарить?



Можно, а вы разве дизайнерская фирма?



Ссылка на сообщение Edward
25/03/2004

Павел,

а где там стиль, красота, классность? Нет серьезно. Как вы это понимаете? Это все слабоформализируемые критерии, но тем не менее. Для меня вот стиль - когда открываешь красивую страницу и чуствуешь ее легкость, "воздушность". А здесь... больше 80 картинок на страницу - это же чудовищно.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
26/03/2004

=Холодильник

Соглашусь с Эдвардом, но дизайн просто ужасный.

Навигация плохая, реклама ... нет слов.

Алфавит видимо из разработчиков никто не знает. Здравый смысл отсутствует начисто.

И чем тут хвалиться?!



Ссылка на сообщение Versu S
26/03/2004

дизайн, дизайн, лапы, хвост...

Дело хозяйское конечна,

только у меня на домашнем компе графика отключена - меню вообще никакого не видно, только если alt дождаться.

Текстовое меню 003 в этом случае гораздо приятнее.


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