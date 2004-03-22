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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU
22/03/2004
Самый красивый магазин из виденных мною! Хорошо!
Самый красивый магазин из виденных мною! Хорошо!
22/03/2004
Навскидку:
1. Сайт "тяжеловат". Почти 250 Кб - для магазина многовато.
2. Сайт не оптимизирован под 800х600. Первая страница "разъезжается", "шапка" занимает почти полэкрана, меню "бытовой техники для кухни" не помещается на экран. Тех, кто использует это разрешение, становится всё меньше, но пока это 25% всей аудитории.
3. Не очень понятно, зачем в описании товара поставлена ссылка на "самого себя".
4. В случае, если при пересчете стоимости заказа покупатель вводит 0 в одно из полей, пересчет работает неверно (кстати, некоторых пользователей нерадивые разработчики уже приучили удалять товары из корзины не специальной ссылкой, как реализовано в Holodilnik.ru, а именно таким дурацким способом).
5. Английская версия... Половина описаний на русском, половина - на английском. В новостях порой встречаются настоящие перлы. Может быть, стоит ограничиться переводом основных текстов, а каталог и новости честно выдавать только на русском?
И т.д.
Хотя, визуально магазин производит хорошее впечатление, навигация (за исключением названий товарных групп) сделана неплохо.
Навскидку:
1. Сайт "тяжеловат". Почти 250 Кб - для магазина многовато.
2. Сайт не оптимизирован под 800х600. Первая страница "разъезжается", "шапка" занимает почти полэкрана, меню "бытовой техники для кухни" не помещается на экран. Тех, кто использует это разрешение, становится всё меньше, но пока это 25% всей аудитории.
3. Не очень понятно, зачем в описании товара поставлена ссылка на "самого себя".
4. В случае, если при пересчете стоимости заказа покупатель вводит 0 в одно из полей, пересчет работает неверно (кстати, некоторых пользователей нерадивые разработчики уже приучили удалять товары из корзины не специальной ссылкой, как реализовано в Holodilnik.ru, а именно таким дурацким способом).
5. Английская версия... Половина описаний на русском, половина - на английском. В новостях порой встречаются настоящие перлы. Может быть, стоит ограничиться переводом основных текстов, а каталог и новости честно выдавать только на русском?
И т.д.
Хотя, визуально магазин производит хорошее впечатление, навигация (за исключением названий товарных групп) сделана неплохо.
23/03/2004
Спасибо. С главной страницей дообновлялись - и разьехалась она. Все раньше было оптимизировано.
Исправляем.
Ссылку прилепили временно. Скоро уберем. Для чего не скажу :)
Английскую версию честно переведем до конца.
Холодильники, стиралки - т.е. основные товары все переведены.
Спасибо за критику.
Спасибо. С главной страницей дообновлялись - и разьехалась она. Все раньше было оптимизировано.
Исправляем.
Ссылку прилепили временно. Скоро уберем. Для чего не скажу :)
Английскую версию честно переведем до конца.
Холодильники, стиралки - т.е. основные товары все переведены.
Спасибо за критику.
25/03/2004
Павел,
а где там стиль, красота, классность? Нет серьезно. Как вы это понимаете? Это все слабоформализируемые критерии, но тем не менее. Для меня вот стиль - когда открываешь красивую страницу и чуствуешь ее легкость, "воздушность". А здесь... больше 80 картинок на страницу - это же чудовищно.
Павел,
а где там стиль, красота, классность? Нет серьезно. Как вы это понимаете? Это все слабоформализируемые критерии, но тем не менее. Для меня вот стиль - когда открываешь красивую страницу и чуствуешь ее легкость, "воздушность". А здесь... больше 80 картинок на страницу - это же чудовищно.
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