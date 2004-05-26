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Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
26/05/2004

А мы, кстати, в "Золотом сайте" выиграли...



http://www.goldensite.ru/final2003.html?l=1&f=1p



Ссылка на сообщение Infidel
27/05/2004

Да, денег ты вбухал некисло по видимому. Но судя по всему и отдача идёт, ты вообще сам всё это придумал, или подсказал кто?



Ссылка на сообщение Infidel
27/05/2004

И какое примерно время прошло от начала проекта, дизайн там, программирование, оптимизация. До момента продаж, и до момента получения доходов?

Если не секрет конечно.



Ссылка на сообщение lnx
27/05/2004

Infidel, иди в песочнице поковыряйся...



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
27/05/2004

С момента, когда была подобрана компания по изготовлению сайта - до первого месяца нормальной работы - почти год.



Ссылка на сообщение Михаил
27/05/2004

А куда первый сайт девался,

"edeal" кажется? Года 2-3 назад был.



Ссылка на сообщение Денис
27/05/2004

А год вообще не работали или просто прибыли не было? Что значит нормальная работа?



Ссылка на сообщение Ирина
28/05/2004

Я что-то не понимаю, что вы обсуждаете? Год просто работали, или не было прибыли - какая разница? Как можно использовать этот опыт? Пусть лучше уважаемый Холодильник поделится, какие проблемы возникали при оптимизации и продвижении сайта, чтобы мы дважды не наступали на одни и те же грабли.

P.S Поздравляем с победой в "Золотом сайте"!!! :)



Ссылка на сообщение Михаил
28/05/2004

Ну и что здесь особенного в дизайне? Может быть дело вкуса, но на мой взгляд первая страница просто никакая, у 003 смотрится более привлекательно и информативно. "Золотой сайт" - так с кем там было тягаться - мастер пришел поучаствовать в первенстве детского сада по шахматам. Результат очевиден. Что удивило, так это впервые Константин пролил слезу умиления и изрек что-то насчет "верной дороги", вообщем дал добро, а это покруче "Золотого сайта". По большому счету покупателю нас....ть на дизайн, для него главное - удобная и понятная навигация, качественное описание товара с картинками, приемлемая цена и своевременная доставка, ВСЕ!!! А вообще, нормальный магазин на хорошем уровне.



Ссылка на сообщение Павел
28/05/2004

Не хило, только чуть виснит.

Поздравляю



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
28/05/2004

Ба... Спасибо...

Действительно приятно.

А то только ругали...

А тут ТРИ похвалы подряд... :)

Разработчик был найден в начале 2003 года после долгово перебора вариантов по соотношению цена-качество.

На техзадание и исполнение сайта было убито 6 месяцев. Остальное на тестирование и наполнение контентом. Год прошел со старта проекта до первого месяца, когда я перестал вздрагивать от стыда, заходя в свой интернет-магазин. Хотя сейчас, после полугода доработок смотрю на наше первое техзадание и смех пробирает - ужас что понаписано. Я такое сейчас за ночь напишу. Удивительно, как вообще что-то работает при таком техзадании. :)))



Вот по поводу дизайна все время разные мнения кардинально...

А мы вот тут на "международном" конкурсе веб-дизайна третье место заработали... У не очень дружественной страны:

http://www.adfestival.com.ua/2004/rus/winners

Вообще, совет. Кому не нравится дизайн - посмотрите при 1600 на 1200. Может у вас мнение изменится?

Для Ирины - основные грабли. Не теряйте на начальном этапе время на попытки самой в чем либо в оптимизации разобраться. Платите оптимизаторам. Выйдет дешевле. Заодно и научитесь.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
28/05/2004

Михаилу.

В нашей категории участвовали Hi-Fi.ru , Mvideo.ru , Felix.Ru

В первом и третьем случае - явно не детский сад, а очень достойные проекты.



Ссылка на сообщение Ирина
29/05/2004

Уважаемый Холодильник, спасибо за совет!

Я, в принципе, до него и сама доросла уже, но опять возникает предыдущий вопрос: Кто занимался оптимизацией Вашего сайта? Вы меня отсылали к страничке Вашего сайта "о фирме". Внимательно ее изучила. К сожалению, так и не поняла, кто же это.

Будьте добры, помогите девушке :)



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
29/05/2004

Странно. Там такая ссылка большая...



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
29/05/2004

Ирине.

На оптимизаторов надейся, но сам не плошай.

Они все таки люди занятые и до многово мы сами дошли.

Но лучше это делать одновременно - тогда будет быстрый результат.

А в сети промедление неприветствуется да и быстрее сработаешь - больше заработаешь... Хватит и на оптмизаторов и останется.


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