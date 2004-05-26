Главная Форум Специальные форумы Архив
Похвалите - поругайте HOLODILNIK.RU
26/05/2004
А мы, кстати, в "Золотом сайте" выиграли...
http://www.goldensite.ru/final2003.html?l=1&f=1p
А мы, кстати, в "Золотом сайте" выиграли...
http://www.goldensite.ru/final2003.html?l=1&f=1p
28/05/2004
Я что-то не понимаю, что вы обсуждаете? Год просто работали, или не было прибыли - какая разница? Как можно использовать этот опыт? Пусть лучше уважаемый Холодильник поделится, какие проблемы возникали при оптимизации и продвижении сайта, чтобы мы дважды не наступали на одни и те же грабли.
P.S Поздравляем с победой в "Золотом сайте"!!! :)
Я что-то не понимаю, что вы обсуждаете? Год просто работали, или не было прибыли - какая разница? Как можно использовать этот опыт? Пусть лучше уважаемый Холодильник поделится, какие проблемы возникали при оптимизации и продвижении сайта, чтобы мы дважды не наступали на одни и те же грабли.
P.S Поздравляем с победой в "Золотом сайте"!!! :)
28/05/2004
Ну и что здесь особенного в дизайне? Может быть дело вкуса, но на мой взгляд первая страница просто никакая, у 003 смотрится более привлекательно и информативно. "Золотой сайт" - так с кем там было тягаться - мастер пришел поучаствовать в первенстве детского сада по шахматам. Результат очевиден. Что удивило, так это впервые Константин пролил слезу умиления и изрек что-то насчет "верной дороги", вообщем дал добро, а это покруче "Золотого сайта". По большому счету покупателю нас....ть на дизайн, для него главное - удобная и понятная навигация, качественное описание товара с картинками, приемлемая цена и своевременная доставка, ВСЕ!!! А вообще, нормальный магазин на хорошем уровне.
Ну и что здесь особенного в дизайне? Может быть дело вкуса, но на мой взгляд первая страница просто никакая, у 003 смотрится более привлекательно и информативно. "Золотой сайт" - так с кем там было тягаться - мастер пришел поучаствовать в первенстве детского сада по шахматам. Результат очевиден. Что удивило, так это впервые Константин пролил слезу умиления и изрек что-то насчет "верной дороги", вообщем дал добро, а это покруче "Золотого сайта". По большому счету покупателю нас....ть на дизайн, для него главное - удобная и понятная навигация, качественное описание товара с картинками, приемлемая цена и своевременная доставка, ВСЕ!!! А вообще, нормальный магазин на хорошем уровне.
28/05/2004
Ба... Спасибо...
Действительно приятно.
А то только ругали...
А тут ТРИ похвалы подряд... :)
Разработчик был найден в начале 2003 года после долгово перебора вариантов по соотношению цена-качество.
На техзадание и исполнение сайта было убито 6 месяцев. Остальное на тестирование и наполнение контентом. Год прошел со старта проекта до первого месяца, когда я перестал вздрагивать от стыда, заходя в свой интернет-магазин. Хотя сейчас, после полугода доработок смотрю на наше первое техзадание и смех пробирает - ужас что понаписано. Я такое сейчас за ночь напишу. Удивительно, как вообще что-то работает при таком техзадании. :)))
Вот по поводу дизайна все время разные мнения кардинально...
А мы вот тут на "международном" конкурсе веб-дизайна третье место заработали... У не очень дружественной страны:
http://www.adfestival.com.ua/2004/rus/winners
Вообще, совет. Кому не нравится дизайн - посмотрите при 1600 на 1200. Может у вас мнение изменится?
Для Ирины - основные грабли. Не теряйте на начальном этапе время на попытки самой в чем либо в оптимизации разобраться. Платите оптимизаторам. Выйдет дешевле. Заодно и научитесь.
Ба... Спасибо...
Действительно приятно.
А то только ругали...
А тут ТРИ похвалы подряд... :)
Разработчик был найден в начале 2003 года после долгово перебора вариантов по соотношению цена-качество.
На техзадание и исполнение сайта было убито 6 месяцев. Остальное на тестирование и наполнение контентом. Год прошел со старта проекта до первого месяца, когда я перестал вздрагивать от стыда, заходя в свой интернет-магазин. Хотя сейчас, после полугода доработок смотрю на наше первое техзадание и смех пробирает - ужас что понаписано. Я такое сейчас за ночь напишу. Удивительно, как вообще что-то работает при таком техзадании. :)))
Вот по поводу дизайна все время разные мнения кардинально...
А мы вот тут на "международном" конкурсе веб-дизайна третье место заработали... У не очень дружественной страны:
http://www.adfestival.com.ua/2004/rus/winners
Вообще, совет. Кому не нравится дизайн - посмотрите при 1600 на 1200. Может у вас мнение изменится?
Для Ирины - основные грабли. Не теряйте на начальном этапе время на попытки самой в чем либо в оптимизации разобраться. Платите оптимизаторам. Выйдет дешевле. Заодно и научитесь.
29/05/2004
Уважаемый Холодильник, спасибо за совет!
Я, в принципе, до него и сама доросла уже, но опять возникает предыдущий вопрос: Кто занимался оптимизацией Вашего сайта? Вы меня отсылали к страничке Вашего сайта "о фирме". Внимательно ее изучила. К сожалению, так и не поняла, кто же это.
Будьте добры, помогите девушке :)
Уважаемый Холодильник, спасибо за совет!
Я, в принципе, до него и сама доросла уже, но опять возникает предыдущий вопрос: Кто занимался оптимизацией Вашего сайта? Вы меня отсылали к страничке Вашего сайта "о фирме". Внимательно ее изучила. К сожалению, так и не поняла, кто же это.
Будьте добры, помогите девушке :)
29/05/2004
Ирине.
На оптимизаторов надейся, но сам не плошай.
Они все таки люди занятые и до многово мы сами дошли.
Но лучше это делать одновременно - тогда будет быстрый результат.
А в сети промедление неприветствуется да и быстрее сработаешь - больше заработаешь... Хватит и на оптмизаторов и останется.
Ирине.
На оптимизаторов надейся, но сам не плошай.
Они все таки люди занятые и до многово мы сами дошли.
Но лучше это делать одновременно - тогда будет быстрый результат.
А в сети промедление неприветствуется да и быстрее сработаешь - больше заработаешь... Хватит и на оптмизаторов и останется.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено