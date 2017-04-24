"Почта России" отвечает на вопросы - обсуждение
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Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
24/04/2017
Обсуждение материала ""Почта России" отвечает на вопросы Участники форума Oborot.ru нередко задают вопросы по работе ФГУП "Почта России". Специалисты "Почты" любезно согласились ответить на вопросы наших читателей >>>".
Обсуждение материала ""Почта России" отвечает на вопросы Участники форума Oborot.ru нередко задают вопросы по работе ФГУП "Почта России". Специалисты "Почты" любезно согласились ответить на вопросы наших читателей >>>".
Светлана Кузнецова,
Оператор связи 1 класса ФГУП «Почта России»
Оператор связи 1 класса ФГУП «Почта России»
24/04/2017
Можно ли оператор связи почта россии перевестись с одной области в другую на такую же должность.?
Можно ли оператор связи почта россии перевестись с одной области в другую на такую же должность.?
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