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Первый ИМ в Барнауле - sibGSM.ru
13/05/2003
Че-то я не пойму.
В одних сообщениях открытым текстом пишут: посмотри такой-то сайт. И его не стирают.
В другом сообщении пишут открытым текстом: посмотри такой-то сайт. И его стирают.
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Че-то я не пойму.
В одних сообщениях открытым текстом пишут: посмотри такой-то сайт. И его не стирают.
В другом сообщении пишут открытым текстом: посмотри такой-то сайт. И его стирают.
????????????????????????????
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