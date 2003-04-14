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Первый ИМ в Барнауле - sibGSM.ru
14/04/2003
Константин!
Магазин имеет право быть красивым!
Предложение - Или вы говорите констуктивную критику по текущему дизайну, или мы закрываем эту дискуссию с вами.
Константин!
Магазин имеет право быть красивым!
Предложение - Или вы говорите констуктивную критику по текущему дизайну, или мы закрываем эту дискуссию с вами.
14/04/2003
Женя, никто не спорит, что магазин должен быть красивым!
И у тебя - не самый плохой :)
Но эта красота должна быть внутренняя! Красиво потому что удобно! Красиво, потому что фунционально! Потому что технологично!
Вот когда новый автомобиль делают, главный кто? Думаешь дизайнер? А вот хрен! - главный - технолог. Потому как завязано все на стандарты и рсположение узлов, их размеры. Поэтому автомобиль начинает рисоваться ИЗНУТРИ. От узлов. А потом уже на него железо навешивают.
Вот некуда было запаску деть - бац - положили на капот - хреново, обзору мешает. Опс, повесили назад - круто! Вот дизайнерская находка! Красиво удовлетворить требования технолога!
Другой пример, попроще. Возьми чайник. Вот хоть твой дизайнер застрелится, а дно у чайника должно быть плоским (если классический Ч.) Потому что его ставят на плиту и стол, а они преднасзачены для предметов с плоским дном. У него носик должен быть (вот заливного отверстия может и не быть - заливать опять же можно через носик, если широкий), а сам носик быть должен! Ручка быть должна, потому что он горячий.
Т.е. Есть требования, которые незья изменить. Их можно толко выполнить, и желательно красиво.
Так и магазин. Есть ПРОЦЕСС покупки. Ради него ты собсно все и затевал (если это не "образец" движка для впаривания местным лавочникам.
Вот под этот процесс все и должно быть заточено. И "красота неписанная" в том числе.
ФЫР, не выеживайся, а?
В России уже нормальные магазины. Я отвечаю, потому как по европам поездил, от Швеции до Греции, от Чехии до Португалии. И ездить продолжаю примерно 3-4 раза в год. Причем по разным странам. Я могу сравнивать.
И даже по возвращению уже пропало само чувство возвращения. Просто отмечаю про себя по дороге из аэропорта "О! надписи на русском пошли..." Вот и все впечатления от "заграницы".
У тебя обычная болезнь, как у всех, кто уехал отсюда в начале 90-х, когда тут действительно черте-что творилось. Вот у вас такое мнение и осталось. Ну и живите с ним. И при выезде, оказывается гораздо проще найти контакт с немцем, итальянцем, французом, чем с "бывшим нашим". Тормознутые они какие то. Все еще считают, что им повезло, с тонущего корабля спрыгнуть. А корабль худо-бедно чинится и плывет. Причем, дальше - лучше.
Женя, никто не спорит, что магазин должен быть красивым!
И у тебя - не самый плохой :)
Но эта красота должна быть внутренняя! Красиво потому что удобно! Красиво, потому что фунционально! Потому что технологично!
Вот когда новый автомобиль делают, главный кто? Думаешь дизайнер? А вот хрен! - главный - технолог. Потому как завязано все на стандарты и рсположение узлов, их размеры. Поэтому автомобиль начинает рисоваться ИЗНУТРИ. От узлов. А потом уже на него железо навешивают.
Вот некуда было запаску деть - бац - положили на капот - хреново, обзору мешает. Опс, повесили назад - круто! Вот дизайнерская находка! Красиво удовлетворить требования технолога!
Другой пример, попроще. Возьми чайник. Вот хоть твой дизайнер застрелится, а дно у чайника должно быть плоским (если классический Ч.) Потому что его ставят на плиту и стол, а они преднасзачены для предметов с плоским дном. У него носик должен быть (вот заливного отверстия может и не быть - заливать опять же можно через носик, если широкий), а сам носик быть должен! Ручка быть должна, потому что он горячий.
Т.е. Есть требования, которые незья изменить. Их можно толко выполнить, и желательно красиво.
Так и магазин. Есть ПРОЦЕСС покупки. Ради него ты собсно все и затевал (если это не "образец" движка для впаривания местным лавочникам.
Вот под этот процесс все и должно быть заточено. И "красота неписанная" в том числе.
ФЫР, не выеживайся, а?
В России уже нормальные магазины. Я отвечаю, потому как по европам поездил, от Швеции до Греции, от Чехии до Португалии. И ездить продолжаю примерно 3-4 раза в год. Причем по разным странам. Я могу сравнивать.
И даже по возвращению уже пропало само чувство возвращения. Просто отмечаю про себя по дороге из аэропорта "О! надписи на русском пошли..." Вот и все впечатления от "заграницы".
У тебя обычная болезнь, как у всех, кто уехал отсюда в начале 90-х, когда тут действительно черте-что творилось. Вот у вас такое мнение и осталось. Ну и живите с ним. И при выезде, оказывается гораздо проще найти контакт с немцем, итальянцем, французом, чем с "бывшим нашим". Тормознутые они какие то. Все еще считают, что им повезло, с тонущего корабля спрыгнуть. А корабль худо-бедно чинится и плывет. Причем, дальше - лучше.
14/04/2003
Костя, да знаю я прекрасно, что ив России и в Европе и в прочих весях делается :)
Речь идет о чайнике, который ты пропагандируешь! Да, и дно плоское должно быть, хотя у электрического совсем даже не обязательно :)
Дизайн, лубочный, или классический или полное его отсутствие - право выбора владельца магазина!
Меня удивляет твоя настойчивость в навязывании на этом форуме своей концепции. Я понимаю, что это тоже маркетинговый прием. То, что есть у тебя, то и продаешь, но пудрить людям мозги, тем более такому крутому специалисту как ты - ну вроде не солидно. Палку перегибаешь :)
Я например, ничуть не против твоей концепции - табличка сформатированная в Ворде с текстом. У тебя есть клиенты,они это заказывают, им это нравится, ну и слава Богу!
Только не надо сердиться на тех, кто пытается воспринимать интернет с отличной от твоей, эстетической точки зрения.
Не всем нравится селедка завернутая в газетку и чугунный чайник, подогреваемый на буржуйке :)
А относительно меня, так я без комплексов :) и работаю и с Россией и с нашими соотечественниками в других странах, и всегда рад, если в интернет появляется очередной проект, говорящий на русском языке, и вдвойне рад, если и функциональность и содержание и дизайн и качество, на высоком уровне :)
Костя, да знаю я прекрасно, что ив России и в Европе и в прочих весях делается :)
Речь идет о чайнике, который ты пропагандируешь! Да, и дно плоское должно быть, хотя у электрического совсем даже не обязательно :)
Дизайн, лубочный, или классический или полное его отсутствие - право выбора владельца магазина!
Меня удивляет твоя настойчивость в навязывании на этом форуме своей концепции. Я понимаю, что это тоже маркетинговый прием. То, что есть у тебя, то и продаешь, но пудрить людям мозги, тем более такому крутому специалисту как ты - ну вроде не солидно. Палку перегибаешь :)
Я например, ничуть не против твоей концепции - табличка сформатированная в Ворде с текстом. У тебя есть клиенты,они это заказывают, им это нравится, ну и слава Богу!
Только не надо сердиться на тех, кто пытается воспринимать интернет с отличной от твоей, эстетической точки зрения.
Не всем нравится селедка завернутая в газетку и чугунный чайник, подогреваемый на буржуйке :)
А относительно меня, так я без комплексов :) и работаю и с Россией и с нашими соотечественниками в других странах, и всегда рад, если в интернет появляется очередной проект, говорящий на русском языке, и вдвойне рад, если и функциональность и содержание и дизайн и качество, на высоком уровне :)
14/04/2003
"...сайт "должен быть удобным, но некрасивым"..."
Плиз, конкретно ссылку, где я ТАК сказал?
Я везде говорю, что главное - удобство процесса покупки, конкурентоспособные цены, качество продукции, надежная и быстрая доставка.
Вы что то имеете против?
Или вы считаете, что все это можно заменить "крутым дизайном с флэш-наворотами"? Если так, то мне остается просто сожалеть, что с ИМ все так плохо. Нунешние ИМ - как нерадивые сборщики ягод - больше топчут, чем собирают.
А с другой стороны хорошо, что умных конкурентов будет меньше.
"...сайт "должен быть удобным, но некрасивым"..."
Плиз, конкретно ссылку, где я ТАК сказал?
Я везде говорю, что главное - удобство процесса покупки, конкурентоспособные цены, качество продукции, надежная и быстрая доставка.
Вы что то имеете против?
Или вы считаете, что все это можно заменить "крутым дизайном с флэш-наворотами"? Если так, то мне остается просто сожалеть, что с ИМ все так плохо. Нунешние ИМ - как нерадивые сборщики ягод - больше топчут, чем собирают.
А с другой стороны хорошо, что умных конкурентов будет меньше.
15/04/2003
Павел, просто Константин все еще мыслит категориями 2-летней давности- дизайн-ничто, юзабилити- все. Этой болезнью все в свое время переболели, и я, грешный, считал, что чем быстрее юзер доберется до корзины заказа, тем лучше, и не надо его в этом отвлекать. Но все проходит, а некоторые так и пытаются остаться в прошлом, но это полбеды, беда в том, что мысль о халявности и-бизнеса в рунете неискоренима, отсюда и Wordовские странички как идеал юзабилити и индексации и бегун как поставщик покупателей. Жаль клиентов таких "мастеров", но ведь они сами сделали выбор?
Павел, просто Константин все еще мыслит категориями 2-летней давности- дизайн-ничто, юзабилити- все. Этой болезнью все в свое время переболели, и я, грешный, считал, что чем быстрее юзер доберется до корзины заказа, тем лучше, и не надо его в этом отвлекать. Но все проходит, а некоторые так и пытаются остаться в прошлом, но это полбеды, беда в том, что мысль о халявности и-бизнеса в рунете неискоренима, отсюда и Wordовские странички как идеал юзабилити и индексации и бегун как поставщик покупателей. Жаль клиентов таких "мастеров", но ведь они сами сделали выбор?
15/04/2003
Андрэ, мы вообще то не меня, любимого, обсуждаем, а проблему, что важнее, юзабилити или дизайн :)
А правда, увы такова, что всплеск "дезигна" не привел к всплеску продаж :).
Выигрыш определяется не красотой игры, формы спортсменов, красотой выделываемых ими пируетов и пассов. А СЧЕТОМ НА ТАБЛО в конце игры. Это определяет чемпиона. РЕЗУЛЬТАТ.
И ИМ должен выручку вечером подсчитывать в кассе, а не считать, сколько раз входная дверь хлопнула.
Был такой кунфуист - Брюс Ли (те, кто постарше - помнят). Так он не кривляся разными витеиватыми движениями. Он просто совершал естественные движения. Что и позволяло ему выходить победителем.
Не надо тут из меня жупел делать, как врага "дизайна". Лучше "по простому"? - значит будет по простому. Требуется функциональный дизайн? - закажем дизайн. Потому что не дизайн влияет на решение покупателя совершить покупаку.
Нравятся вас сайты в петухах?
Да ради Бога! делайте в петухах! Меньше будет конкурентов.
Андрэ, мы вообще то не меня, любимого, обсуждаем, а проблему, что важнее, юзабилити или дизайн :)
А правда, увы такова, что всплеск "дезигна" не привел к всплеску продаж :).
Выигрыш определяется не красотой игры, формы спортсменов, красотой выделываемых ими пируетов и пассов. А СЧЕТОМ НА ТАБЛО в конце игры. Это определяет чемпиона. РЕЗУЛЬТАТ.
И ИМ должен выручку вечером подсчитывать в кассе, а не считать, сколько раз входная дверь хлопнула.
Был такой кунфуист - Брюс Ли (те, кто постарше - помнят). Так он не кривляся разными витеиватыми движениями. Он просто совершал естественные движения. Что и позволяло ему выходить победителем.
Не надо тут из меня жупел делать, как врага "дизайна". Лучше "по простому"? - значит будет по простому. Требуется функциональный дизайн? - закажем дизайн. Потому что не дизайн влияет на решение покупателя совершить покупаку.
Нравятся вас сайты в петухах?
Да ради Бога! делайте в петухах! Меньше будет конкурентов.
18/04/2003
Женя, за уши притянутый аргумент. Нельзя менять ТОЛЬКО дизайн, не меняя юзабилити. Вот юзабилити менять можно, не меняя дизайна.
Например ЭТОТ форум. Вот смотри сам. Твои действия для того, что бы это прочитать. Ты должен зайти на главную, попасть на первую страницу форума, промотать ее вниз и перейти на последнюю страницу форума, что бы посмотреть, что там К.Т. накропал. Это называется - "все удобства во дворе". А казалось бы, чего проще - (как минимум) добавить эту строчку:
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еще и наверх страницы.
А как максимум - добавить ссылку "последнее сообщение форума"
ЧТОБЫ СТАЛО УДОБНЕЕ ЮЗЕРУ.
Ваши американские коллеги занимаются хорошим делом. Но наверняка они проводят комплексную реконструкцию. И помяните мои слова, Вы у себя тоже будете ее делать.
И достаточно скоро :)
И вообще говоря, не надо этого бояться. Это - НОРМАЛЬНО. Делается сайт, исходя из каких то соображений, иногда ложным. Но потом приходит понимание, что хорошо "чеканить" мяч - недостаточно. Надо голы забивать. Дорого покупают не те, у кого хороший дриблинг, а тех, кто забивает.
Через 2-3 месяца какие-то дыры (большие или маленькие) в юзабилити становятся настолько очевидны, что их начинает замечать для автор (для которого его дитё лучше всех на свете). И естественно, происходит либо косметический, либо капитальныей ремонт уже на основе опыта.
Почитайте другие форумы - "ко мне приходят С ПОИСКОВИКА, потолкутся на главной и отваливают". Это что? огрехи дизайна? Это огрехи юзабилити! Человек пришел, надеясь найти то, что искал, не увидел СРАЗУ, и ушел. Ему рыться в ваших чуланах недосуг.
Еще форум про ножи почитайте. Ему хором орут, что надо делать "храм" про уникальные ножи, где клиента обхаживать будут. А он - "я не пальцем деланый! Я порядок и последовательность знаю!" (Я вот почему то уверен что он думает, что и пианист хорошо играет потому, что запомнил "порядок и последовательность" нажатия на клавишию).
А проект настолько интереный (и денежный, кстати), что его даже в режиме аутсорсинга можно делать - не прогоришь (т.е. без каких либо затрат со стороны заказчика). Но для этого нужен очный контакт с мастерами-кузнецами. У меня, например его нет. А у него - есть. Но он - "не пальцем деланый". Поэтому родится "типа, магазин", с картинками, формой заказа и оплатой в Веб-мани. Который подохнет через пол-года.
Женя, за уши притянутый аргумент. Нельзя менять ТОЛЬКО дизайн, не меняя юзабилити. Вот юзабилити менять можно, не меняя дизайна.
Например ЭТОТ форум. Вот смотри сам. Твои действия для того, что бы это прочитать. Ты должен зайти на главную, попасть на первую страницу форума, промотать ее вниз и перейти на последнюю страницу форума, что бы посмотреть, что там К.Т. накропал. Это называется - "все удобства во дворе". А казалось бы, чего проще - (как минимум) добавить эту строчку:
Страницы: << 1 | 2 |
еще и наверх страницы.
А как максимум - добавить ссылку "последнее сообщение форума"
ЧТОБЫ СТАЛО УДОБНЕЕ ЮЗЕРУ.
Ваши американские коллеги занимаются хорошим делом. Но наверняка они проводят комплексную реконструкцию. И помяните мои слова, Вы у себя тоже будете ее делать.
И достаточно скоро :)
И вообще говоря, не надо этого бояться. Это - НОРМАЛЬНО. Делается сайт, исходя из каких то соображений, иногда ложным. Но потом приходит понимание, что хорошо "чеканить" мяч - недостаточно. Надо голы забивать. Дорого покупают не те, у кого хороший дриблинг, а тех, кто забивает.
Через 2-3 месяца какие-то дыры (большие или маленькие) в юзабилити становятся настолько очевидны, что их начинает замечать для автор (для которого его дитё лучше всех на свете). И естественно, происходит либо косметический, либо капитальныей ремонт уже на основе опыта.
Почитайте другие форумы - "ко мне приходят С ПОИСКОВИКА, потолкутся на главной и отваливают". Это что? огрехи дизайна? Это огрехи юзабилити! Человек пришел, надеясь найти то, что искал, не увидел СРАЗУ, и ушел. Ему рыться в ваших чуланах недосуг.
Еще форум про ножи почитайте. Ему хором орут, что надо делать "храм" про уникальные ножи, где клиента обхаживать будут. А он - "я не пальцем деланый! Я порядок и последовательность знаю!" (Я вот почему то уверен что он думает, что и пианист хорошо играет потому, что запомнил "порядок и последовательность" нажатия на клавишию).
А проект настолько интереный (и денежный, кстати), что его даже в режиме аутсорсинга можно делать - не прогоришь (т.е. без каких либо затрат со стороны заказчика). Но для этого нужен очный контакт с мастерами-кузнецами. У меня, например его нет. А у него - есть. Но он - "не пальцем деланый". Поэтому родится "типа, магазин", с картинками, формой заказа и оплатой в Веб-мани. Который подохнет через пол-года.
18/04/2003
Как ни странно, но в этом топике с Константином согласен. Впрочем, встревать в дискуссию о том, что важнее – десигн или юзабилити не буду – это и так ясно:)
Посмотрю с другой колокольни….
Вы писали: "Ваше мнение господа, о данном региональном проекте?"
Смотрим сайт. Дизайн – красиво, но абсолютно не практично. Народ приучен к текстовому отображению информации, если речь идет о и-магазине. Далее – скажите, неужели в Барнауле все сидят на выделенных линиях и широких каналах? Один верхний гиф 20кб, всего – только статичной графики на главной странице 50 кб. Ну да ладно. Смотрим дальше. Счетчик хотлога закрыт и невидим, а жаль. Кстати, вы оплатили хотлогу эту услугу?:) Если не оплатили, выкинут:).
Обращаемся к статистике топшопа, благо она открыта, хотя не информативна. Среднее количество хостов 39, хитов 118. Не густо учитывая то, что тема мобильников в рунете наверное на 3-м месте по популярности после ххх и анекдотов. Кроме того, не забываем, что хозяева магазина сами просматривают свое творение, причем весьма активно. Да и с Оборота люди захотят посмотреть. Посчитаем, ск-ко получается реальных посетителей? Мало. Из них из Барнаула еще меньше. Из них покупателей, как я понял, 1 тетя, которая сильно осталась довольна. Далее. Соотношение хостов и хитов 1х2,5. Очень плохо. Наверняка половина посетителей уходит, не дождавшись загрузки главной страницы.
Ну и остальное. Ваши коды: <title> </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=cp-1251">
<meta name="description" content="The powerful shopping cart software for web stores and e-commerce enabled webstores is based on PHP / PHP4 with SQL database (MySQL, PostGres) with highly configurable implementation base on templates.">
<meta name="keywords" content="x-cart, xcart, cart, shopping cart, php, php4, mysql, postgres, shop, e-commerce, store, web store, gift certificates, wish list, top sellers">
Вы что продаете-то? Телефоны? Или ПО для американцев? Еще в титул поставить «php4» и вместо «дебаты в ООН» написать «PHP / PHP4 with SQL database» и американcкий трафф с альтависты по спец.запросам вам обеспечен. Только какое это имеет отношение к телефонам вообще и Барнаулу, в частности?. Хотя править это не нужно. Не поможет особо сильно. Сразу под титулом, контентом и кейвордом – толстый js
<script anguage="JavaScript">
if (document.all){ и т.д.
Короче говоря, ИМХО вы сделали абсолютно все, что бы в ваш магазин не пришел реальный покупатель.
Выхода как мне кажется два – или рекламироваться внутри Барнаула бандерольками и посылками или выгнать (оштрафовать) того, кто это ваял и переделывать.
Как ни странно, но в этом топике с Константином согласен. Впрочем, встревать в дискуссию о том, что важнее – десигн или юзабилити не буду – это и так ясно:)
Посмотрю с другой колокольни….
Вы писали: "Ваше мнение господа, о данном региональном проекте?"
Смотрим сайт. Дизайн – красиво, но абсолютно не практично. Народ приучен к текстовому отображению информации, если речь идет о и-магазине. Далее – скажите, неужели в Барнауле все сидят на выделенных линиях и широких каналах? Один верхний гиф 20кб, всего – только статичной графики на главной странице 50 кб. Ну да ладно. Смотрим дальше. Счетчик хотлога закрыт и невидим, а жаль. Кстати, вы оплатили хотлогу эту услугу?:) Если не оплатили, выкинут:).
Обращаемся к статистике топшопа, благо она открыта, хотя не информативна. Среднее количество хостов 39, хитов 118. Не густо учитывая то, что тема мобильников в рунете наверное на 3-м месте по популярности после ххх и анекдотов. Кроме того, не забываем, что хозяева магазина сами просматривают свое творение, причем весьма активно. Да и с Оборота люди захотят посмотреть. Посчитаем, ск-ко получается реальных посетителей? Мало. Из них из Барнаула еще меньше. Из них покупателей, как я понял, 1 тетя, которая сильно осталась довольна. Далее. Соотношение хостов и хитов 1х2,5. Очень плохо. Наверняка половина посетителей уходит, не дождавшись загрузки главной страницы.
Ну и остальное. Ваши коды: <title> </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=cp-1251">
<meta name="description" content="The powerful shopping cart software for web stores and e-commerce enabled webstores is based on PHP / PHP4 with SQL database (MySQL, PostGres) with highly configurable implementation base on templates.">
<meta name="keywords" content="x-cart, xcart, cart, shopping cart, php, php4, mysql, postgres, shop, e-commerce, store, web store, gift certificates, wish list, top sellers">
Вы что продаете-то? Телефоны? Или ПО для американцев? Еще в титул поставить «php4» и вместо «дебаты в ООН» написать «PHP / PHP4 with SQL database» и американcкий трафф с альтависты по спец.запросам вам обеспечен. Только какое это имеет отношение к телефонам вообще и Барнаулу, в частности?. Хотя править это не нужно. Не поможет особо сильно. Сразу под титулом, контентом и кейвордом – толстый js
<script anguage="JavaScript">
if (document.all){ и т.д.
Короче говоря, ИМХО вы сделали абсолютно все, что бы в ваш магазин не пришел реальный покупатель.
Выхода как мне кажется два – или рекламироваться внутри Барнаула бандерольками и посылками или выгнать (оштрафовать) того, кто это ваял и переделывать.
18/04/2003
to А.Р.
В Барнауле есть такое понятие "городской интернет" в котором доступны, только местные ресурсы. Они в topshop не учитываются. Так что число покупателей вы ни как не сможете отрекировать. :)
На поисковики типа Яндекса нам пока глубоко все равно, так как Барнаульских посетителей мы с них не получим.
Каждый посетитель в среднем просматривает по 12 страниц - очень не плохо.
to А.Р.
В Барнауле есть такое понятие "городской интернет" в котором доступны, только местные ресурсы. Они в topshop не учитываются. Так что число покупателей вы ни как не сможете отрекировать. :)
На поисковики типа Яндекса нам пока глубоко все равно, так как Барнаульских посетителей мы с них не получим.
Каждый посетитель в среднем просматривает по 12 страниц - очень не плохо.
18/04/2003
Сын спрашивает у папы:
-Папа, а ты можешь прыгнуть с 10-го этожа?
- Конечно могу, сынок. Но только один раз.
Выстрадано, Женя. Только не на своих, а на чужих. Я не е-торговец.
Да и большого ума не надо, что бы предположить, что если у машины колеса квадратные, одного просто нет, руль разболтан, а тормозов не предусмотрены, езду на ней комфортной не назовешь. Создатель, конечно, поездит на ней немного. Так, пару кругов по двору под восторженные крики местных бабулек.
А потом в гара-а-аж! На ремонт и доводку. Хорошо если в гараж к д.Косте или д.АР-у, или к д.Олегу. А если к д.Малчу или д.Паше... С нетерпением будем ждать очередной выставки экзотических автомобилей :).
Сын спрашивает у папы:
-Папа, а ты можешь прыгнуть с 10-го этожа?
- Конечно могу, сынок. Но только один раз.
Выстрадано, Женя. Только не на своих, а на чужих. Я не е-торговец.
Да и большого ума не надо, что бы предположить, что если у машины колеса квадратные, одного просто нет, руль разболтан, а тормозов не предусмотрены, езду на ней комфортной не назовешь. Создатель, конечно, поездит на ней немного. Так, пару кругов по двору под восторженные крики местных бабулек.
А потом в гара-а-аж! На ремонт и доводку. Хорошо если в гараж к д.Косте или д.АР-у, или к д.Олегу. А если к д.Малчу или д.Паше... С нетерпением будем ждать очередной выставки экзотических автомобилей :).
19/04/2003
Кость, ну мож хватит уже, выстрадано млин... на бабках клиентов... где ты их (клиентов) находишь, да чтоб они ишшо и благодарны остались- вот это секрет е-коммерс по-тимошенковски. Ну понятно, что ты НЕ дизайнер и все идеи насчет юзабилити и бегуна- это просто развод клиентов на деньги. Причем (снимаю щляпу) если чел умудряется не тока клиентов подписать на бегуна, но еще и заработать на этом... Впрочем, я отвлекся. В любом е-коммерс главное-ввязаться в бой, а улучшать (и изменять) можно и нужно в дальнейшем. SIBGSM, удачи Вашему проекту, правильно, что выслушиваете мнения общественности, но критерий д.б.- объем продаж. Играйте дизайном, юзабилити, скидками, акциями для постоянных клиентов- ищите тенденции роста продаж. И обрящете :)) (Кстати, дизайн все западные гуру рекомендуют менять раз в 3 месяца, не забывайте об этом!)
Кость, ну мож хватит уже, выстрадано млин... на бабках клиентов... где ты их (клиентов) находишь, да чтоб они ишшо и благодарны остались- вот это секрет е-коммерс по-тимошенковски. Ну понятно, что ты НЕ дизайнер и все идеи насчет юзабилити и бегуна- это просто развод клиентов на деньги. Причем (снимаю щляпу) если чел умудряется не тока клиентов подписать на бегуна, но еще и заработать на этом... Впрочем, я отвлекся. В любом е-коммерс главное-ввязаться в бой, а улучшать (и изменять) можно и нужно в дальнейшем. SIBGSM, удачи Вашему проекту, правильно, что выслушиваете мнения общественности, но критерий д.б.- объем продаж. Играйте дизайном, юзабилити, скидками, акциями для постоянных клиентов- ищите тенденции роста продаж. И обрящете :)) (Кстати, дизайн все западные гуру рекомендуют менять раз в 3 месяца, не забывайте об этом!)
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