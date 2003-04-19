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Первый ИМ в Барнауле - sibGSM.ru
19/04/2003
Андре, я анекдот рассказал не к тому, что бы "разрядить обстановочку", а как пример, что для того, что бы знать результат, не обязательно соверхать действие. (в 99.9% случаев).
Это же относится и к ИМ. Ввязываться в бой интересно тогда, когда исход его ясен, и он в твою пользу. Так этот "исход боя" достаточно легко просчитывается до ввязывания в бой.
Когдя я начинаю ковырять чужой магазин, дизайн не обсуждается вообще (хочешь верь, хочешь нет). Начинается анализироваться ТОВАР, его потенциальные покупатели и юзабилити. Свежинький пример.
Один клиент торгует "тортами на заказ" в большом городе-миллионнике. Товар очень продавабельный, потому что торт - товар, который покупают глазами. Не повседневка, а какое либо мероприятие. (Если работали в большой конторе, то знаете, что всякие там дни принято отмечать чаепитиями коллективными. И виновник тащит гору мелких тортов, корячится... А тут - привозять в нужное время и в нужное место и свежайший.)
Вроже и продажи шли, да доставало его то, что приходит юзер, ковыряется ковыряется и иногда "кладет в корзину", иногда нет. Но "форму" не заполняют почти! И заказы 8/10 идут по телефону! "Вот я у вас там тортик видела, такой и такой..., привезите туда и туда, тогда то..."
Вот в чем дело?
А в том, что "движок" почти стандартный, под торты не заточенный (сходите на рынок, у торговцев пирожками и CD лотки РАЗНЫЕ! А тут - "универсальные движки ИМ! недорого!").
Дезигнеру было наплевать на юзера и юзабилити. Он хотел мир удивить своим мастерством. И форма - как на загранпаспорт. Кому корячиться охота. И это при том, что торты заказывают за 2-3 дня!
Ну подвигали кнопки а дизайне, повыкидывали "петухов", "красоту неписанную" и "нетленные находки" дезигнера. Написали несколько сриптов, которые форму автозаполняют и высылают в CSV. И т.п.
В результате - продажи выросли раза в полтора, теперь по телефону 2/10 заказов, и то "дубли, если "срочно". а остальные - как положено, и автоматически сортируются в порядке исполнения. Ему работать стало в 10 раз легче.
А ты говоришь, выстрадал.
Да, родной, выстрадал!
И разговоры "за юзабилити и бегун" - это не развод, а советы. Я сюда поучиться пришел, да смотрю, особо не у кого. В основном - "я ничего на понимаю, но хочу е-комерсе. Расскажите что и как." Он даже читать ничего не хочет. Он хочет что б персонально для него и разумеется с бесплатным гувернером. Числом поболее, ценою подешевле.
Андре, я анекдот рассказал не к тому, что бы "разрядить обстановочку", а как пример, что для того, что бы знать результат, не обязательно соверхать действие. (в 99.9% случаев).
Это же относится и к ИМ. Ввязываться в бой интересно тогда, когда исход его ясен, и он в твою пользу. Так этот "исход боя" достаточно легко просчитывается до ввязывания в бой.
Когдя я начинаю ковырять чужой магазин, дизайн не обсуждается вообще (хочешь верь, хочешь нет). Начинается анализироваться ТОВАР, его потенциальные покупатели и юзабилити. Свежинький пример.
Один клиент торгует "тортами на заказ" в большом городе-миллионнике. Товар очень продавабельный, потому что торт - товар, который покупают глазами. Не повседневка, а какое либо мероприятие. (Если работали в большой конторе, то знаете, что всякие там дни принято отмечать чаепитиями коллективными. И виновник тащит гору мелких тортов, корячится... А тут - привозять в нужное время и в нужное место и свежайший.)
Вроже и продажи шли, да доставало его то, что приходит юзер, ковыряется ковыряется и иногда "кладет в корзину", иногда нет. Но "форму" не заполняют почти! И заказы 8/10 идут по телефону! "Вот я у вас там тортик видела, такой и такой..., привезите туда и туда, тогда то..."
Вот в чем дело?
А в том, что "движок" почти стандартный, под торты не заточенный (сходите на рынок, у торговцев пирожками и CD лотки РАЗНЫЕ! А тут - "универсальные движки ИМ! недорого!").
Дезигнеру было наплевать на юзера и юзабилити. Он хотел мир удивить своим мастерством. И форма - как на загранпаспорт. Кому корячиться охота. И это при том, что торты заказывают за 2-3 дня!
Ну подвигали кнопки а дизайне, повыкидывали "петухов", "красоту неписанную" и "нетленные находки" дезигнера. Написали несколько сриптов, которые форму автозаполняют и высылают в CSV. И т.п.
В результате - продажи выросли раза в полтора, теперь по телефону 2/10 заказов, и то "дубли, если "срочно". а остальные - как положено, и автоматически сортируются в порядке исполнения. Ему работать стало в 10 раз легче.
А ты говоришь, выстрадал.
Да, родной, выстрадал!
И разговоры "за юзабилити и бегун" - это не развод, а советы. Я сюда поучиться пришел, да смотрю, особо не у кого. В основном - "я ничего на понимаю, но хочу е-комерсе. Расскажите что и как." Он даже читать ничего не хочет. Он хочет что б персонально для него и разумеется с бесплатным гувернером. Числом поболее, ценою подешевле.
04/05/2003
Уважаемый Евгений. Посмотрел Ваш сайт. Оказывается я опять прав. Сначала стратегия, потом движки и пр.
Почему, потому что отсуствие стратегии не исправишь хорошей тактикой. В Вашем случае и тактика хромает.
Дизайн - аляповатый. Я ожидал лучше. Тако впечатление (а оно суть всегда самое верное) - что передо мной
лоскутный платок, сделаный наспех и из жалких остатков (от бедности). Замечу, что попытка сделать дизайн
под просто ОС и под ВинХП - называется кошмаром. Далее. Цветов на Вашем сайте более 5 (точнее 7), что не
делает чести Вашему дизайнеру - ему правда лучше картины рисовать, тем более что он именно этим и
занимается (посмотрите его выполненные проекты и макеты). Хороший сайт имеет всего 3 основных цвета и
только 1 дополнительный. Я уже не говорю про мрачный фон, на основе которого находится ваш ИМ.
Юзабилити - плохое. Наличие большого количества пустых мест - сбивает с толку и размазывает взгляд. И
при этом совершенно не способствует покупке телефонов.
Далее. Почему в закладке "Телефоны" есть такой бренд как "скидки". Специально посмотрел еще 5 сайтов
схожей тематики, но ничего подобного не нашел. Если это скидки по телефоам - уберите. Они уже есть слева
в меню - зачем дублировать, да еще и так глупо.
Аксессуары - здесь явно излишняя информация. Вы либо сделайте 2 подзакладки: по алфавиту и по типам,
либо уберите алфавитный каталог.
Пустые разделы: абсолютно не должно быть пустых мест на сайте - это создает ощущение незавершенности.
Это я говорю разделе "Оптовый". Нет информации - отключить или лучше убрать. Когда появится информация
- вернете на место.
Почему новинки никак не обозначены на сайте. На первой странице они вроде есть, но непонятно, что это
новинки. Такое впечатление, что это вообще весь ассортимент магазина.
Новости компаний - при чем тут это? Новость про Ирак вообще ни к селу ни к городу. Даже если она и
касается мобильной связи в Ираке. При чем тут Барнаул? Убрать этот раздел, если вы конечно не хотите стать
очередным интернет-сми. Кстати а Ваших новостей вообще нет. На что мне подписываться?
Раздел "О компании". Кто его писал, такой криворукий. Этот текст надо в школе показывать с ремаркой "как
не надо писать сочинения". Почеркивание первой буквы в предложении жирным шрифтом - лишнее, т.к.
абзац уже и так выделен.
Инструкция "как совершить покупку" написана плохо. Я никогда не стану ей следовать, потому что она меня
не убеждает совершить все те действия, на которые Вы расчитываете.
Итог. Дизайн плохой, юзибилити хромает, тексты никуда не годятся, масса ненужной информации,
необходимая информация беспорядочно свалена в кучу... После всего этого что Вы хотите мне продать??
И напоследок. А надпись на банере вверху - это что слоган всей фирмы или как??? Если это всей фирмы - то
грош ей цена. За такое ее маркетологам надо руки отрывать и увольнять без разговоров.
Надеюсь такого краткого экскурса по Вашему магазину достаточно для начала конструктивной критики и
доводки магазина до ума? Согласен во многом с К.Т. Он хотя бы иногда пытается объяснить, что суть
е-коммерции не в движках и дизайне, а в нечто большем. Про "храм" я уже писал. В местном (барнаульском)
ИМ я этого не обнаружил. Вывод кажется ясен.
Уважаемый Евгений. Посмотрел Ваш сайт. Оказывается я опять прав. Сначала стратегия, потом движки и пр.
Почему, потому что отсуствие стратегии не исправишь хорошей тактикой. В Вашем случае и тактика хромает.
Дизайн - аляповатый. Я ожидал лучше. Тако впечатление (а оно суть всегда самое верное) - что передо мной
лоскутный платок, сделаный наспех и из жалких остатков (от бедности). Замечу, что попытка сделать дизайн
под просто ОС и под ВинХП - называется кошмаром. Далее. Цветов на Вашем сайте более 5 (точнее 7), что не
делает чести Вашему дизайнеру - ему правда лучше картины рисовать, тем более что он именно этим и
занимается (посмотрите его выполненные проекты и макеты). Хороший сайт имеет всего 3 основных цвета и
только 1 дополнительный. Я уже не говорю про мрачный фон, на основе которого находится ваш ИМ.
Юзабилити - плохое. Наличие большого количества пустых мест - сбивает с толку и размазывает взгляд. И
при этом совершенно не способствует покупке телефонов.
Далее. Почему в закладке "Телефоны" есть такой бренд как "скидки". Специально посмотрел еще 5 сайтов
схожей тематики, но ничего подобного не нашел. Если это скидки по телефоам - уберите. Они уже есть слева
в меню - зачем дублировать, да еще и так глупо.
Аксессуары - здесь явно излишняя информация. Вы либо сделайте 2 подзакладки: по алфавиту и по типам,
либо уберите алфавитный каталог.
Пустые разделы: абсолютно не должно быть пустых мест на сайте - это создает ощущение незавершенности.
Это я говорю разделе "Оптовый". Нет информации - отключить или лучше убрать. Когда появится информация
- вернете на место.
Почему новинки никак не обозначены на сайте. На первой странице они вроде есть, но непонятно, что это
новинки. Такое впечатление, что это вообще весь ассортимент магазина.
Новости компаний - при чем тут это? Новость про Ирак вообще ни к селу ни к городу. Даже если она и
касается мобильной связи в Ираке. При чем тут Барнаул? Убрать этот раздел, если вы конечно не хотите стать
очередным интернет-сми. Кстати а Ваших новостей вообще нет. На что мне подписываться?
Раздел "О компании". Кто его писал, такой криворукий. Этот текст надо в школе показывать с ремаркой "как
не надо писать сочинения". Почеркивание первой буквы в предложении жирным шрифтом - лишнее, т.к.
абзац уже и так выделен.
Инструкция "как совершить покупку" написана плохо. Я никогда не стану ей следовать, потому что она меня
не убеждает совершить все те действия, на которые Вы расчитываете.
Итог. Дизайн плохой, юзибилити хромает, тексты никуда не годятся, масса ненужной информации,
необходимая информация беспорядочно свалена в кучу... После всего этого что Вы хотите мне продать??
И напоследок. А надпись на банере вверху - это что слоган всей фирмы или как??? Если это всей фирмы - то
грош ей цена. За такое ее маркетологам надо руки отрывать и увольнять без разговоров.
Надеюсь такого краткого экскурса по Вашему магазину достаточно для начала конструктивной критики и
доводки магазина до ума? Согласен во многом с К.Т. Он хотя бы иногда пытается объяснить, что суть
е-коммерции не в движках и дизайне, а в нечто большем. Про "храм" я уже писал. В местном (барнаульском)
ИМ я этого не обнаружил. Вывод кажется ясен.
04/05/2003
Господа, вы не представляете какое письмо я получил от Евгения. Я такие редко получаю, но это показатель хорошей работы (моей естественно). Евгений просил конкретные замечания, и прочитав весь топик я решил что они не помешают. И весьма предельно ясно и четко изложил свои замечания (читать выше). Причем сделал это, для того чтобы Евгений смог что-то еще полезное прочитать в своем топике, кроме безусловно нужных рассуждений общего плана.
Ему жутко это не понравилось. Вот его текст.
=======================
Да пошел ты нафиг со своими советами у моих инет магазинов оборот и доходы в 5 раз больше чем у Озона и в 100 раз больше твоего бизнеса эту чухню - клиентам ламерам расказывай а не в этом форуме
вместо того что бы полчаса писать свою тирада - лучше бы ты поработал реально.
===========================
Что могу на это сказать. У нас в городе тоже есть продавцы сотовых телефонов (МТС и БиЛайн). Так вот весьма не понаслышке знаю, что основная продажа у них идет через оффлайн магазины. А сайт - это так для души. Прибыли они не приносят, да и продажа через них единичны. Поэтому говорить, о том что его бизнес в 100 раз круче меня... - просто смешно. К сожалению мои замечанию по его сайту весьма практичны, и основываются на практике (у меня были клиенты, которые не прислушивались к моим советам и толку от их сайтов немного, но сегодня некоторые уже начинают понимать, что я предлагал полезные вещи. Что ж лучше поздно, чем никогда).
А Евгения откровенно жаль, он не понял главного: не в движке дело, а в маркетинге и менеджменте. А он отдал свой магазин на откуп програмисту и дизайнеру. Что получилось можете посмотреть на его сайте.
Удивительно другое, часть моих замечаний, уже была высказана до меня, почему он так странно среагировал именно на меня - загадка. Наверное потому, что я попытался указать на большинство недостатков и сделал это последовательно. Но так это мой стиль работы. Я именно так работаю с клиентами - особенно по сайтам.
Странная ремарка про Озон. Что-то я не слышал про кого-то (ИМ) у кого борот и прибыль больше Озона... Может черкнете адресок, мне для сравнительного анализа нужны данные, буду весьма признателен.
Мне почему-то показалось, что Евгений просил реальных замечаний. Кажется что я ошибся и он тоже из когорты "СОВЕТЧИКОВ", неспособных не то что давать нормальные советы, но даже вести нормальное полноценное общение (об этом говорит его похожесть с другим по поводу идти куда-то...). У меня таких указчиков здесь на месте хватает, да только я почти точно знаю, когда их "бизнес"закончится и результат их "деятельности" тоже известен. А по поводу успешности... Неужели Вы Евгений думаете, что на меня цифры ваших доходов произведут впечатление... Вы себе льстите.
Ваши слова о том, что дизайн сайта НЕ НРАВИТСЯ 100% дизайнерам (здесь бы задуматься почему) и полностью нравится покупателям. Простите, а вы кого считаете. Тех кто у вас купил, или тех, кто ушел от вас ничего не купив? Если мы сравним первых и вторых, не удивляюсь если вторых окажется намного больше. А потом, вдруг удастся узнать их мнение почему они не купили - вы будете странно поражены, увидев почти большинство моих замечаний. Вы думаете это абстракция. Ничуть. Я это делал уже не раз. По заказу естественно. Всего было 5 заказов. В 2 случаях мы не убедили заказчика, в одном нашли компромисс, в 2 оставшихся клиент признал нашу правоту. Так вот почти во всех случаях, уходившие (несостоявшиеся покупатели) были недовольны разными причинами, но основными были такие: плохой менеджмент (обслуживание), плохое юзабилити (дизайн + размещение элементов), плохой текст (инструкции, описания, замечания...). Эти причины составляли 80% отказов.
Можно придраться - мол мало исследований - всего 5. А вы мне покажите другие и того кто их делает? А потом сравним.
Жаль Евгений что Вы так эмоционально и неконструктивно воспринимаете критику - это мешает оценить ее положительный потенциал.
P.S. Ради спортивного интереса могу написать свои тексты к Вашему сайту, например "инструкция для пользователя" и "о компании". И выложить их в этом топике, чтобы все могли прочесть и сравнить.
Господа, вы не представляете какое письмо я получил от Евгения. Я такие редко получаю, но это показатель хорошей работы (моей естественно). Евгений просил конкретные замечания, и прочитав весь топик я решил что они не помешают. И весьма предельно ясно и четко изложил свои замечания (читать выше). Причем сделал это, для того чтобы Евгений смог что-то еще полезное прочитать в своем топике, кроме безусловно нужных рассуждений общего плана.
Ему жутко это не понравилось. Вот его текст.
=======================
Да пошел ты нафиг со своими советами у моих инет магазинов оборот и доходы в 5 раз больше чем у Озона и в 100 раз больше твоего бизнеса эту чухню - клиентам ламерам расказывай а не в этом форуме
вместо того что бы полчаса писать свою тирада - лучше бы ты поработал реально.
===========================
Что могу на это сказать. У нас в городе тоже есть продавцы сотовых телефонов (МТС и БиЛайн). Так вот весьма не понаслышке знаю, что основная продажа у них идет через оффлайн магазины. А сайт - это так для души. Прибыли они не приносят, да и продажа через них единичны. Поэтому говорить, о том что его бизнес в 100 раз круче меня... - просто смешно. К сожалению мои замечанию по его сайту весьма практичны, и основываются на практике (у меня были клиенты, которые не прислушивались к моим советам и толку от их сайтов немного, но сегодня некоторые уже начинают понимать, что я предлагал полезные вещи. Что ж лучше поздно, чем никогда).
А Евгения откровенно жаль, он не понял главного: не в движке дело, а в маркетинге и менеджменте. А он отдал свой магазин на откуп програмисту и дизайнеру. Что получилось можете посмотреть на его сайте.
Удивительно другое, часть моих замечаний, уже была высказана до меня, почему он так странно среагировал именно на меня - загадка. Наверное потому, что я попытался указать на большинство недостатков и сделал это последовательно. Но так это мой стиль работы. Я именно так работаю с клиентами - особенно по сайтам.
Странная ремарка про Озон. Что-то я не слышал про кого-то (ИМ) у кого борот и прибыль больше Озона... Может черкнете адресок, мне для сравнительного анализа нужны данные, буду весьма признателен.
Мне почему-то показалось, что Евгений просил реальных замечаний. Кажется что я ошибся и он тоже из когорты "СОВЕТЧИКОВ", неспособных не то что давать нормальные советы, но даже вести нормальное полноценное общение (об этом говорит его похожесть с другим по поводу идти куда-то...). У меня таких указчиков здесь на месте хватает, да только я почти точно знаю, когда их "бизнес"закончится и результат их "деятельности" тоже известен. А по поводу успешности... Неужели Вы Евгений думаете, что на меня цифры ваших доходов произведут впечатление... Вы себе льстите.
Ваши слова о том, что дизайн сайта НЕ НРАВИТСЯ 100% дизайнерам (здесь бы задуматься почему) и полностью нравится покупателям. Простите, а вы кого считаете. Тех кто у вас купил, или тех, кто ушел от вас ничего не купив? Если мы сравним первых и вторых, не удивляюсь если вторых окажется намного больше. А потом, вдруг удастся узнать их мнение почему они не купили - вы будете странно поражены, увидев почти большинство моих замечаний. Вы думаете это абстракция. Ничуть. Я это делал уже не раз. По заказу естественно. Всего было 5 заказов. В 2 случаях мы не убедили заказчика, в одном нашли компромисс, в 2 оставшихся клиент признал нашу правоту. Так вот почти во всех случаях, уходившие (несостоявшиеся покупатели) были недовольны разными причинами, но основными были такие: плохой менеджмент (обслуживание), плохое юзабилити (дизайн + размещение элементов), плохой текст (инструкции, описания, замечания...). Эти причины составляли 80% отказов.
Можно придраться - мол мало исследований - всего 5. А вы мне покажите другие и того кто их делает? А потом сравним.
Жаль Евгений что Вы так эмоционально и неконструктивно воспринимаете критику - это мешает оценить ее положительный потенциал.
P.S. Ради спортивного интереса могу написать свои тексты к Вашему сайту, например "инструкция для пользователя" и "о компании". И выложить их в этом топике, чтобы все могли прочесть и сравнить.
05/05/2003
Да дело не в этом, чтоб кого-то... Мне просто по-человечески жаль Евгения. Он явно искренне старается наладить работу инет-магазина, очень переживает за свое дело, более (оттого и так эмоционально воспринимает критику) - так это же прекрасно. Пусть удача от него не отвернется. Но... кроме искренности неплохо бы и знания соответствующие иметь. Никого же почему-то не удивляет такое утверждение: хороший хакер - весьма грамотный человек сразу в нескольких дисциплинах. Это не только программирование, но и теория автоматов, математический анализ, теория статистики и теория вероятности, ... и много чего еще. Почему же тогда бытует мнение (и Евгений этому пример) что управлять инет-магазином можно зная только программирование и/или веб-дизайн. А все остальное не требуется??? Ну это просто ни в какие ворота не лезет.
Странно и другое - раз институт закончил - все великий ученый, можно дальше не учиться. Еще одно большое заблуждение. Но вот все великие люди никогда не стыдились учиться всю жизнь (я этого тоже не стыжусь). Поэтому закрадывается крамольная мысль, может они потому великие, что всю жизнь учились и не видели в этом ничего постыдного и мешающего их нормальной жизни. Самообразование в этом случае - лучшая подмога
Если вы в институте прослушали курс менеджмента это автоматически не означает что вы стали менеджером. Чтобы стать грамотным полноценным менеджером вам надо еще прочесть гору литературы по этой теме и практически найти свой стиль управления.
А чтобы управлять интернет-магазином надо знать не только менеджмент, но и маркетинг, интернет-маркетинг, рекламу, социологию, социальную психологию, индивидуальную психологию, психологию потребителя, экономику, финансовый и управленческий учет, логистику и теорию торговли, основы дизайна и родной речи. Вы думаете я преувеличваю. Ничуть. Чтобы говорить со специалистом в каждой из этих областей на равных (или даже просто понять его) вам надо знать хотя бы в общих чертах его специфику. Но что-то глубоко надо знать и самому, иначе от вас никакой пользы. Я много раз присутствовал при разговорах клиента и веб-дизайнера (или программиста). И часто приходилось улаживать конфликты либо искать точки взаимопонимания, потому что часто они друг друга понять не могли. Заказчик не может выдать нормальное тех.задание программисту или веб-дизайнеру, а тот с трудом понимает что надо клиенту. Скажите, что я выдумал эту ситуацию и ни у кого такого не было??? Не верю, потому что таких ситуаций в обычной жизни - сотни. И описанный мной пример - всего лишь рядовой из них.
Не нравится вам Евгений мои замечания. Хорошо пусть так. Но один вопрос можно. А самообразованием Вы занимаетесь. Если да, то что читаете? Какую последнюю книгу прочли (особенно по тематике бизнеса). Что вынесли полезного?
Я вот например, тоже весьма загружен работой, но читать время нахожу, потому что знаю - это надо. И каждый раз нахожу что-то полезное для себя. Из этого форума тоже вижу много полезного для себя. Поэтому просто повторю, я желаю удачи проекту Евгения потому что он искренне болеет за него и старается сделать лучше.
Да дело не в этом, чтоб кого-то... Мне просто по-человечески жаль Евгения. Он явно искренне старается наладить работу инет-магазина, очень переживает за свое дело, более (оттого и так эмоционально воспринимает критику) - так это же прекрасно. Пусть удача от него не отвернется. Но... кроме искренности неплохо бы и знания соответствующие иметь. Никого же почему-то не удивляет такое утверждение: хороший хакер - весьма грамотный человек сразу в нескольких дисциплинах. Это не только программирование, но и теория автоматов, математический анализ, теория статистики и теория вероятности, ... и много чего еще. Почему же тогда бытует мнение (и Евгений этому пример) что управлять инет-магазином можно зная только программирование и/или веб-дизайн. А все остальное не требуется??? Ну это просто ни в какие ворота не лезет.
Странно и другое - раз институт закончил - все великий ученый, можно дальше не учиться. Еще одно большое заблуждение. Но вот все великие люди никогда не стыдились учиться всю жизнь (я этого тоже не стыжусь). Поэтому закрадывается крамольная мысль, может они потому великие, что всю жизнь учились и не видели в этом ничего постыдного и мешающего их нормальной жизни. Самообразование в этом случае - лучшая подмога
Если вы в институте прослушали курс менеджмента это автоматически не означает что вы стали менеджером. Чтобы стать грамотным полноценным менеджером вам надо еще прочесть гору литературы по этой теме и практически найти свой стиль управления.
А чтобы управлять интернет-магазином надо знать не только менеджмент, но и маркетинг, интернет-маркетинг, рекламу, социологию, социальную психологию, индивидуальную психологию, психологию потребителя, экономику, финансовый и управленческий учет, логистику и теорию торговли, основы дизайна и родной речи. Вы думаете я преувеличваю. Ничуть. Чтобы говорить со специалистом в каждой из этих областей на равных (или даже просто понять его) вам надо знать хотя бы в общих чертах его специфику. Но что-то глубоко надо знать и самому, иначе от вас никакой пользы. Я много раз присутствовал при разговорах клиента и веб-дизайнера (или программиста). И часто приходилось улаживать конфликты либо искать точки взаимопонимания, потому что часто они друг друга понять не могли. Заказчик не может выдать нормальное тех.задание программисту или веб-дизайнеру, а тот с трудом понимает что надо клиенту. Скажите, что я выдумал эту ситуацию и ни у кого такого не было??? Не верю, потому что таких ситуаций в обычной жизни - сотни. И описанный мной пример - всего лишь рядовой из них.
Не нравится вам Евгений мои замечания. Хорошо пусть так. Но один вопрос можно. А самообразованием Вы занимаетесь. Если да, то что читаете? Какую последнюю книгу прочли (особенно по тематике бизнеса). Что вынесли полезного?
Я вот например, тоже весьма загружен работой, но читать время нахожу, потому что знаю - это надо. И каждый раз нахожу что-то полезное для себя. Из этого форума тоже вижу много полезного для себя. Поэтому просто повторю, я желаю удачи проекту Евгения потому что он искренне болеет за него и старается сделать лучше.
05/05/2003
А я и не заявлял что он полный профан. Но вот его некторая взрывная эмоциональность наводит на определенные размышления. Человек зрелый, с хорошим теоретическим багажом так не поступит. А я оично самогго евгения спрашивал, что уже все остальное решено. А потом он сам признался, оказывается программирование и дизайн - это всего лишь 30% работы. А 70% общение с покупателями, поставщиками, прессой и т.д.
И своим последним сообщением хотел его подтолкнуть к мысли, что неплохо бы поучиться или хотя бы прислушаться к совету. Поверьте при постоянной учебе все меньше раздражаешься на негативные моменты, потому что становишься самодостаточным и понимаешь что твой оппонент просто еще не дошел до понимания сути процесса. Ему еще требуется развитие. Это такой недостаток, которые со временем проходит, а значит не стоит на него обращать внимание и тратить свои нервы на это.
Я ведь не зря спросил про обучение и книги. Да половину моих ремомендаций он должен знать назубок. Вы можете как угодно ругать Я.Нильсена, но я точно знаю, что он говорит правду и мало того - весьма полезную. Прочитайте его книги по веб-дизайну и юзабилити. И посмотрите потом на мой беглый анализ барнаульского сайта - половина рекомендаций совпадет.
Дальше по цветовой гамме. Я тут недавно открыл учебное пособие (вып. в середине 60-х годов) по цветоощущению. Так вот там есть раздел "Применение цвета в отделке помещений". Весьма понятно и грамотно написано. Я сначала посчитал устаревшим эти сведения, потом вчитавшись и просмотрев другую литературу на эту тему, понял как был неправ. Цвет играет большую роль в восприятии человека - он сильно зависит от функциональности предмета (или объекта): картина, жилая комната, производственное помещение.. Простите, но корпоративный сайт - далеко не развлекательный портал (если конечно его деятельностью не является развлечения). Стало быть и его цветовая гамма должна быть соответствующей. Вы видели визитки у японских и корейских бизнесменов? Неоднократно сталкивался сними и все время удивлялся - почему у них такие невзрачные визитки. Казалось бы они с их уровнем могут себе такие сделать (как у нас некоторые чуть не позолотой на перламутровом пластике). Спросил как-то у одного, у второго... Они отвечают - мы серьезные бизнесмены, поэтому визитка - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Классика - черное на белом, никаких излишеств.
Потом, мое замечание насчет каталогов. Да любой нормальный студент, хотя бы раз серьезно готовившийся к зачету, экзамену и т.д. в библиотеке (а уж тем более аспирант) обязан знать основы библиографического и библиотечного дела. Он с первого своего шага в библиотеке сталкивается с системой каталогов: алфавитная и предметная (тематическая). Но эти системы никто и никогда вместе не ставит - они даже в ящиках находятся разных. Что я тут нового открыл? Ну бывает человек забыл, так можно и напомнить.
Я привык доверять ощущениям. Но они тоже у меня проходят особую фильтрацию. Я смотрю на то, как человек общается с другими, что пишет, что делает (например - сайт), как отвечает тебе, что отвечает... отсюда складывается некий портрет этого человека. На основании такого портрета можно делать вполне обоснованные выводы. По отношению человека к работе можно многое о нем сказать. Например один старается заработать деньги, другой старается таскать камни, а третий старается построить храм. Все трое усиленно трудятся и стараются работать, вот только отношение к работе и цели у каждого свои. Но это весьма отчетливо видно, поэтому и выводы вполне однозначны.
Но я искренне надеюсь, что Евгений прислушается к рекомендациям и сделает свой проект более удачным. Мне кажется, что потенциал для этого у него есть.
А я и не заявлял что он полный профан. Но вот его некторая взрывная эмоциональность наводит на определенные размышления. Человек зрелый, с хорошим теоретическим багажом так не поступит. А я оично самогго евгения спрашивал, что уже все остальное решено. А потом он сам признался, оказывается программирование и дизайн - это всего лишь 30% работы. А 70% общение с покупателями, поставщиками, прессой и т.д.
И своим последним сообщением хотел его подтолкнуть к мысли, что неплохо бы поучиться или хотя бы прислушаться к совету. Поверьте при постоянной учебе все меньше раздражаешься на негативные моменты, потому что становишься самодостаточным и понимаешь что твой оппонент просто еще не дошел до понимания сути процесса. Ему еще требуется развитие. Это такой недостаток, которые со временем проходит, а значит не стоит на него обращать внимание и тратить свои нервы на это.
Я ведь не зря спросил про обучение и книги. Да половину моих ремомендаций он должен знать назубок. Вы можете как угодно ругать Я.Нильсена, но я точно знаю, что он говорит правду и мало того - весьма полезную. Прочитайте его книги по веб-дизайну и юзабилити. И посмотрите потом на мой беглый анализ барнаульского сайта - половина рекомендаций совпадет.
Дальше по цветовой гамме. Я тут недавно открыл учебное пособие (вып. в середине 60-х годов) по цветоощущению. Так вот там есть раздел "Применение цвета в отделке помещений". Весьма понятно и грамотно написано. Я сначала посчитал устаревшим эти сведения, потом вчитавшись и просмотрев другую литературу на эту тему, понял как был неправ. Цвет играет большую роль в восприятии человека - он сильно зависит от функциональности предмета (или объекта): картина, жилая комната, производственное помещение.. Простите, но корпоративный сайт - далеко не развлекательный портал (если конечно его деятельностью не является развлечения). Стало быть и его цветовая гамма должна быть соответствующей. Вы видели визитки у японских и корейских бизнесменов? Неоднократно сталкивался сними и все время удивлялся - почему у них такие невзрачные визитки. Казалось бы они с их уровнем могут себе такие сделать (как у нас некоторые чуть не позолотой на перламутровом пластике). Спросил как-то у одного, у второго... Они отвечают - мы серьезные бизнесмены, поэтому визитка - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Классика - черное на белом, никаких излишеств.
Потом, мое замечание насчет каталогов. Да любой нормальный студент, хотя бы раз серьезно готовившийся к зачету, экзамену и т.д. в библиотеке (а уж тем более аспирант) обязан знать основы библиографического и библиотечного дела. Он с первого своего шага в библиотеке сталкивается с системой каталогов: алфавитная и предметная (тематическая). Но эти системы никто и никогда вместе не ставит - они даже в ящиках находятся разных. Что я тут нового открыл? Ну бывает человек забыл, так можно и напомнить.
Я привык доверять ощущениям. Но они тоже у меня проходят особую фильтрацию. Я смотрю на то, как человек общается с другими, что пишет, что делает (например - сайт), как отвечает тебе, что отвечает... отсюда складывается некий портрет этого человека. На основании такого портрета можно делать вполне обоснованные выводы. По отношению человека к работе можно многое о нем сказать. Например один старается заработать деньги, другой старается таскать камни, а третий старается построить храм. Все трое усиленно трудятся и стараются работать, вот только отношение к работе и цели у каждого свои. Но это весьма отчетливо видно, поэтому и выводы вполне однозначны.
Но я искренне надеюсь, что Евгений прислушается к рекомендациям и сделает свой проект более удачным. Мне кажется, что потенциал для этого у него есть.
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