Отзывы о сервисе Dashamail
Ekaterina Danilina,
manager Fox Groups
manager Fox Groups
08/06/2017
Добрый день.
Хотела узнать, кто пользуется сервисом Dashamail для рассылок и какие у вас впечатления?
Ищем альтернативу Мейлчимпу, а этот сервис оказался похож визуально, да и цены привлекательные.
Но, само собой, интересуют функциональная составляющая и поддержка.
Добрый день.
Хотела узнать, кто пользуется сервисом Dashamail для рассылок и какие у вас впечатления?
Ищем альтернативу Мейлчимпу, а этот сервис оказался похож визуально, да и цены привлекательные.
Но, само собой, интересуют функциональная составляющая и поддержка.
Николай Арто,
Генеральный директо FTR
Генеральный директо FTR
14:09
рассылка качественная, скорость отличная. цены так же
рассылка качественная, скорость отличная. цены так же
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