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Опрос владельцев интернет-магазинов
Анастасия Деева,
Владелец, Руководитель Sarafan.online
Владелец, Руководитель Sarafan.online
13:05
Добрый день!
Уважаемые владельцы интернет-магазинов, заполните, пожалуйста анкету о методах привлечения новых клиентов в ваш магазин:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform
Спасибо!
Добрый день!
Уважаемые владельцы интернет-магазинов, заполните, пожалуйста анкету о методах привлечения новых клиентов в ваш магазин:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform
Спасибо!
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