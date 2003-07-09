Цитата:



С благодарностью приму замечания по дизайну

art-motor - хорошая студия.

Цитата:



199 р. (209 р.)

Старую цену (перечеркнутую) не надо. Все же понимают что в старую можно подставить все что угодно. И, тем более, разница 10 рублей.

Цитата:



Подбор Ароматов (125)

Количество (то что в скобках) можно и более тусклее сделать и не подводить под ссылку.

Цитата:



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Когда на первой странице стрелка влево (предыдущая страница) должна быть тусклая.Такие стрелки часто подразумевают что переходить от страницы к странице можно и с помощью клавиатуры (с зажатым ctrl).Тыкнул на "Лак для ногтей" -> http://www.flirtshop.ru/catalog/127/ ...Не нашел каталог по типу "Лак для ногтей (1)", "Крем для пяточек (500)" и т.п. Т.е. списком. Если это все держать в подвале - удобней будет ползать по сайту. Пока сложновато.

Цитата:



p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу

Все зависит от того на чем и как этот движок сделан. Если на php и на том же шаблонизаторе Smarty - пусть теряет интерес. Много людей которые за него его проявят. =)