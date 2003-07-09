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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Очередной проект на оценку экспертам:



Ссылка на сообщение rus
09/07/2003

Пожалуйста.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
09/07/2003

"Название выбиралось исходя из названия сети оффлайн-магазинов. А какое благозвучнее: flirtshop, flirtmag, flirtonline?"



Просто слово "флирт" у меня плохо ассоциируется с косметикой. Впрочем, я вряд ли отношусь к целевой аудитории сайта :). Опять же, сеть магазинов алкоголя "Ароматный мир" вполне успешно работает - несмотря на то, что название больше подошло бы парфюмерному.



По поводу цветов - в будущем могут возникнуть конфликты с покупателями. Мониторы-то у всех настроены по-разному.



Ссылка на сообщение rus
09/07/2003

По поводу названия: вот такое оно, что поделаешь... Однако все зависит от маркетинговых усилий. Надеемся, станет привычным.

По поводу цветов: это известная проблема (и самая главная для нас). Во-первых будет висеть предупреждение, во-вторых есть возможность отказаться при осмотре товара, принесенного курьером...

Еще есть мысль позволить заказать несколько похожих тонов, чтобы выбрать лучший...

Ну и многие женщины прекрасно знают номер своей помады, зачастую пробуют и консультируются в одном (более дорогом) магазине а покупают где подешевле.



Ссылка на сообщение Иван
09/07/2003

Я самый большой противник регистрации. Зачем? Хотя вроде она в самом конце. Меня логин-пароль всегда напрягают и на многих форумах и на магазинах.



Ссылка на сообщение rus
10/07/2003

Иван: Спасибо за комментарий. Я думаю Вы знаете зачем нужна регистрация: для удобства покупателя (если он станет постоянным). Другое дело, что нужно позволить купить без регистрации (на своем опыте - я довольно часто покупаю в инете, и все эти пароли помнить никак невозможно, легче каждый раз вводить адрес-телефон-емайл), и я обязательно поставлю такую задачу разработчикам, но попозже. Сейчас не это главное, а контент...

В форум можно писать всем кто хочет (первоначально было - только зарегистрированным).



Ссылка на сообщение rus
02/09/2005

Приветик!

С момента создания магазина прошло 2 года. Функционируем. Получаем прибыль. Без рекламы - совсем.

Но - по-серьезному заниматься магазином нет времени.



Поэтому - должность директора вакантна. Шлите резюме!



Ссылка на сообщение rus
14/12/2005

Приветик!

Должность директора всё ещё не занята.

Жду резюме.



Ссылка на сообщение rus
16/06/2008

Недавно "пересоздали" магазин на движке bitrix.
С благодарностью приму замечания по дизайну и юзабилити. http://www.flirtshop.ru

p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу :)
p.p.s. Должность директора магазина вакантна.



Ссылка на сообщение altsupport
16/06/2008

Цитата:

С благодарностью приму замечания по дизайну

art-motor - хорошая студия.

Цитата:

199 р. (209 р.)

Старую цену (перечеркнутую) не надо. Все же понимают что в старую можно подставить все что угодно. И, тем более, разница 10 рублей.

Цитата:

Подбор Ароматов (125)

Количество (то что в скобках) можно и более тусклее сделать и не подводить под ссылку.

Цитата:

Страницы: ← 1 2 3 4 5 6 →

Когда на первой странице стрелка влево (предыдущая страница) должна быть тусклая.
Такие стрелки часто подразумевают что переходить от страницы к странице можно и с помощью клавиатуры (с зажатым ctrl).

Тыкнул на "Лак для ногтей" -> http://www.flirtshop.ru/catalog/127/
...
Не нашел каталог по типу "Лак для ногтей (1)", "Крем для пяточек (500)" и т.п. Т.е. списком. Если это все держать в подвале - удобней будет ползать по сайту. Пока сложновато.

Цитата:

p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу

Все зависит от того на чем и как этот движок сделан. Если на php и на том же шаблонизаторе Smarty - пусть теряет интерес. Много людей которые за него его проявят. =)


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