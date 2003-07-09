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Очередной проект на оценку экспертам:
09/07/2003
Пожалуйста.
Пожалуйста.
09/07/2003
"Название выбиралось исходя из названия сети оффлайн-магазинов. А какое благозвучнее: flirtshop, flirtmag, flirtonline?"
Просто слово "флирт" у меня плохо ассоциируется с косметикой. Впрочем, я вряд ли отношусь к целевой аудитории сайта :). Опять же, сеть магазинов алкоголя "Ароматный мир" вполне успешно работает - несмотря на то, что название больше подошло бы парфюмерному.
По поводу цветов - в будущем могут возникнуть конфликты с покупателями. Мониторы-то у всех настроены по-разному.
"Название выбиралось исходя из названия сети оффлайн-магазинов. А какое благозвучнее: flirtshop, flirtmag, flirtonline?"
Просто слово "флирт" у меня плохо ассоциируется с косметикой. Впрочем, я вряд ли отношусь к целевой аудитории сайта :). Опять же, сеть магазинов алкоголя "Ароматный мир" вполне успешно работает - несмотря на то, что название больше подошло бы парфюмерному.
По поводу цветов - в будущем могут возникнуть конфликты с покупателями. Мониторы-то у всех настроены по-разному.
09/07/2003
По поводу названия: вот такое оно, что поделаешь... Однако все зависит от маркетинговых усилий. Надеемся, станет привычным.
По поводу цветов: это известная проблема (и самая главная для нас). Во-первых будет висеть предупреждение, во-вторых есть возможность отказаться при осмотре товара, принесенного курьером...
Еще есть мысль позволить заказать несколько похожих тонов, чтобы выбрать лучший...
Ну и многие женщины прекрасно знают номер своей помады, зачастую пробуют и консультируются в одном (более дорогом) магазине а покупают где подешевле.
По поводу названия: вот такое оно, что поделаешь... Однако все зависит от маркетинговых усилий. Надеемся, станет привычным.
По поводу цветов: это известная проблема (и самая главная для нас). Во-первых будет висеть предупреждение, во-вторых есть возможность отказаться при осмотре товара, принесенного курьером...
Еще есть мысль позволить заказать несколько похожих тонов, чтобы выбрать лучший...
Ну и многие женщины прекрасно знают номер своей помады, зачастую пробуют и консультируются в одном (более дорогом) магазине а покупают где подешевле.
10/07/2003
Иван: Спасибо за комментарий. Я думаю Вы знаете зачем нужна регистрация: для удобства покупателя (если он станет постоянным). Другое дело, что нужно позволить купить без регистрации (на своем опыте - я довольно часто покупаю в инете, и все эти пароли помнить никак невозможно, легче каждый раз вводить адрес-телефон-емайл), и я обязательно поставлю такую задачу разработчикам, но попозже. Сейчас не это главное, а контент...
В форум можно писать всем кто хочет (первоначально было - только зарегистрированным).
Иван: Спасибо за комментарий. Я думаю Вы знаете зачем нужна регистрация: для удобства покупателя (если он станет постоянным). Другое дело, что нужно позволить купить без регистрации (на своем опыте - я довольно часто покупаю в инете, и все эти пароли помнить никак невозможно, легче каждый раз вводить адрес-телефон-емайл), и я обязательно поставлю такую задачу разработчикам, но попозже. Сейчас не это главное, а контент...
В форум можно писать всем кто хочет (первоначально было - только зарегистрированным).
16/06/2008
Недавно "пересоздали" магазин на движке bitrix.
С благодарностью приму замечания по дизайну и юзабилити. http://www.flirtshop.ru
p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу
p.p.s. Должность директора магазина вакантна.
Недавно "пересоздали" магазин на движке bitrix.
С благодарностью приму замечания по дизайну и юзабилити. http://www.flirtshop.ru
p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу
p.p.s. Должность директора магазина вакантна.
16/06/2008
art-motor - хорошая студия.
Старую цену (перечеркнутую) не надо. Все же понимают что в старую можно подставить все что угодно. И, тем более, разница 10 рублей.
Количество (то что в скобках) можно и более тусклее сделать и не подводить под ссылку.
Когда на первой странице стрелка влево (предыдущая страница) должна быть тусклая.
Такие стрелки часто подразумевают что переходить от страницы к странице можно и с помощью клавиатуры (с зажатым ctrl).
Тыкнул на "Лак для ногтей" -> http://www.flirtshop.ru/catalog/127/
...
Не нашел каталог по типу "Лак для ногтей (1)", "Крем для пяточек (500)" и т.п. Т.е. списком. Если это все держать в подвале - удобней будет ползать по сайту. Пока сложновато.
Все зависит от того на чем и как этот движок сделан. Если на php и на том же шаблонизаторе Smarty - пусть теряет интерес. Много людей которые за него его проявят. =)
Цитата:
С благодарностью приму замечания по дизайну
С благодарностью приму замечания по дизайну
art-motor - хорошая студия.
Цитата:
199 р. (209 р.)
199 р. (209 р.)
Старую цену (перечеркнутую) не надо. Все же понимают что в старую можно подставить все что угодно. И, тем более, разница 10 рублей.
Цитата:
Подбор Ароматов (125)
Подбор Ароматов (125)
Количество (то что в скобках) можно и более тусклее сделать и не подводить под ссылку.
Цитата:
Страницы: ← 1 2 3 4 5 6 →
Страницы: ← 1 2 3 4 5 6 →
Когда на первой странице стрелка влево (предыдущая страница) должна быть тусклая.
Такие стрелки часто подразумевают что переходить от страницы к странице можно и с помощью клавиатуры (с зажатым ctrl).
Тыкнул на "Лак для ногтей" -> http://www.flirtshop.ru/catalog/127/
...
Не нашел каталог по типу "Лак для ногтей (1)", "Крем для пяточек (500)" и т.п. Т.е. списком. Если это все держать в подвале - удобней будет ползать по сайту. Пока сложновато.
Цитата:
p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу
p.s. Не связывайтесь с самопальными движками, их создатели могут потерять интерес к своему детищу
Все зависит от того на чем и как этот движок сделан. Если на php и на том же шаблонизаторе Smarty - пусть теряет интерес. Много людей которые за него его проявят. =)
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