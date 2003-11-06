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Курьерская служба по Москве
06/11/2003
2Клык:
Все замечательно, да только деньги-то Вы принимать от клиентов не можете (официально)...
А как правильно заметил Константин, главная проблема инет-магазинов - нет системы оплаты, альернативной наличным...
Наличные - прошлый век, была бы развита система оплаты по картам - тогда, конечно, все - к Вам, лучше доставку отдать на аутсорсинг и не париться...
Да вот только не платит народ картами...
Карт, что-ли, у них нет? )))
2Клык:
Все замечательно, да только деньги-то Вы принимать от клиентов не можете (официально)...
А как правильно заметил Константин, главная проблема инет-магазинов - нет системы оплаты, альернативной наличным...
Наличные - прошлый век, была бы развита система оплаты по картам - тогда, конечно, все - к Вам, лучше доставку отдать на аутсорсинг и не париться...
Да вот только не платит народ картами...
Карт, что-ли, у них нет? )))
10/11/2003
Мы проводили отбор курьеров в инет-магазин. Предлагали условия. Постоянная работа 150 долл. + 50 долл. премия за то, что человек без накладок проработал месяц. Или временная работа, 100 руб. за доставку заказа. За 3 дня мы просмотрели 16 курьеров и выбрали себе сотрудников. Но реклама в газетах продолжает действовать и нам звонят и хотят устроиться работать курьером. Так что если кто хочет взять себе курьера на таких условиях может прислать мне свои телефоны на мыло, я скажу менеджерам, чтобы давали соискателям Ваши телефоны.
Мы проводили отбор курьеров в инет-магазин. Предлагали условия. Постоянная работа 150 долл. + 50 долл. премия за то, что человек без накладок проработал месяц. Или временная работа, 100 руб. за доставку заказа. За 3 дня мы просмотрели 16 курьеров и выбрали себе сотрудников. Но реклама в газетах продолжает действовать и нам звонят и хотят устроиться работать курьером. Так что если кто хочет взять себе курьера на таких условиях может прислать мне свои телефоны на мыло, я скажу менеджерам, чтобы давали соискателям Ваши телефоны.
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