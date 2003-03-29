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Курьерская служба по Москве
29/03/2003
А не работать "вась-вась". Принимаешь как мат. отвественного.
Ребята, 90% у вас пропадет, если работать легально. принимаешь на работу - заключай контракт. Он что (курьер) совсем дурак под суд идти за 200-300$ ?
Страхуйся ( в смысле работай со страховой компанией).
А не работать "вась-вась". Принимаешь как мат. отвественного.
Ребята, 90% у вас пропадет, если работать легально. принимаешь на работу - заключай контракт. Он что (курьер) совсем дурак под суд идти за 200-300$ ?
Страхуйся ( в смысле работай со страховой компанией).
31/03/2003
2 : Константин Тимошенко
Это опять я ..
А у вас не было такой мысли, что объем Российского рынка пока не позволяет интернет магазинам делать идеальный сервис? Например - униформа курьеру, распределенные склады, оперативная доставка, курьера с высшим образованием ... - всё это возможно сделать, например, если у меня оборот будет 1 млн в месяц (иначе инфраструктура себя не окупит) ... Но чтобы такой оборот у меня был, мне нужно (к примеру) чтобы в рунете было как минимум млн 50 пользователей ... А пока рынка такой емкости нет - то приходится отказаться от многих сервисных функций.
2 : Константин Тимошенко
Это опять я ..
А у вас не было такой мысли, что объем Российского рынка пока не позволяет интернет магазинам делать идеальный сервис? Например - униформа курьеру, распределенные склады, оперативная доставка, курьера с высшим образованием ... - всё это возможно сделать, например, если у меня оборот будет 1 млн в месяц (иначе инфраструктура себя не окупит) ... Но чтобы такой оборот у меня был, мне нужно (к примеру) чтобы в рунете было как минимум млн 50 пользователей ... А пока рынка такой емкости нет - то приходится отказаться от многих сервисных функций.
31/03/2003
2 : Константин Тимошенко
Прочитал, что вы строите магазин (добро пожаловать в наш е-бизнес) ... Еще тема для размышления - вы можете закладывать издержки в цену, если вы продаете свой товар и имеете 50-60% прибыли (купил за 40, продал за 60). Если вы продаете чужой товар - дай бог иметь 30-35%, из этих 35% - 15 уйдет на рекламу (это после раскрутки магазина, так сказать - на поддержку) .. останется 20%. На эти 20% вам надо содержать инфраструктуру, приближенную к "идельной" (налоги там еще .. ).
К стати, по "тряпочкам" я пока первый в рунете :)
2 : Константин Тимошенко
Прочитал, что вы строите магазин (добро пожаловать в наш е-бизнес) ... Еще тема для размышления - вы можете закладывать издержки в цену, если вы продаете свой товар и имеете 50-60% прибыли (купил за 40, продал за 60). Если вы продаете чужой товар - дай бог иметь 30-35%, из этих 35% - 15 уйдет на рекламу (это после раскрутки магазина, так сказать - на поддержку) .. останется 20%. На эти 20% вам надо содержать инфраструктуру, приближенную к "идельной" (налоги там еще .. ).
К стати, по "тряпочкам" я пока первый в рунете :)
31/03/2003
Да не то, что бы "не возникает". Я в этом уверен.
И дело даже не объеме рынка.
Дело в отсутсвии нормальной он-лайновой платежной системы. В неработающей совковой почте. (для примера, посылка из Флориды до Аляски должна дойти за 5 дней. Иначе на почту можно в суд подавать).
Дело в психологии покупателя - он любит вертеть товар в руках.
Поэтому к продаже в сети 90% товаров просто не годытся. Только реклама.
:) А что так сразу миллион? "может возьмете частями? (с)Балаганов)
Хотя если рублей, то нормально.
Да не то, что бы "не возникает". Я в этом уверен.
И дело даже не объеме рынка.
Дело в отсутсвии нормальной он-лайновой платежной системы. В неработающей совковой почте. (для примера, посылка из Флориды до Аляски должна дойти за 5 дней. Иначе на почту можно в суд подавать).
Дело в психологии покупателя - он любит вертеть товар в руках.
Поэтому к продаже в сети 90% товаров просто не годытся. Только реклама.
:) А что так сразу миллион? "может возьмете частями? (с)Балаганов)
Хотя если рублей, то нормально.
31/03/2003
Дима, это ж с какой стати товары требующие примерки - "негодные". Я как раз это не считаю. Проблема в организации торговли. Поэтому мы и закладываем большой % холостых выездов. Одно дело картинки смотреть, другое - с "особенностями фигуры".
К непригодным относятся например: лопаты, вилы, плуги :):):).
Крупная мебель (ее очень придирчиво выбирают. Тумбочку могут купить, а вот кухню, скажем обязательно сами приедут.
Товары требующие оформления (автомобили). Рекламировать можно, но продать наложенным платежом нельзя в принципе. И т.д.
А с "примеркой" то как раз все тик-так!
Дима, это ж с какой стати товары требующие примерки - "негодные". Я как раз это не считаю. Проблема в организации торговли. Поэтому мы и закладываем большой % холостых выездов. Одно дело картинки смотреть, другое - с "особенностями фигуры".
К непригодным относятся например: лопаты, вилы, плуги :):):).
Крупная мебель (ее очень придирчиво выбирают. Тумбочку могут купить, а вот кухню, скажем обязательно сами приедут.
Товары требующие оформления (автомобили). Рекламировать можно, но продать наложенным платежом нельзя в принципе. И т.д.
А с "примеркой" то как раз все тик-так!
06/11/2003
Добрый день! я работаю в одной Курьерской компании (не курьером)не буду называть её название дабы не прозвучала реклама и в общемто не хочу конечно выпендриваться, но создание своей курьерской службы таки дороговато, да и следить за ними тоже самому приходится. как было правильно сказано гонять курьера из одного района в другой с разницой в 30-50км очень дорого, себистоимость может достигнуть от 90-150руб с условием зарплаты курьеру. Склады тоже нужно как то содержать и это тоже деньги. В то время как профессиональной курьерской службе доставка обойдётся в 30руб себистоимости максимум. Если заключить с ними договор на постоянную основу работы, то вам это обойдётся в 60руб всего. и даже если вам пару раз срывают доставку, что как правило в нормальной компании случается крайне редко, так как они живут именно этой работой. Но риски всегда есть, их не избежать... Просто компанию нужно выбирать правильно.
Теперь, скажем доставкой в регионы вы тоже сами зынимаетесь? Покупаете курьеру билет и отправляете егов Хабаровск? Дороговато, или передаёте с помощью проводника? Несолидно. Регионы давно вышли из категории бедных и тоже хотят сервиса да получше. Какой выход обратиться в курьерскую компанию которая занимается Экспресс доставкой в регионы, а ведь стоит то всего 15$ в любой город. Вот и представте, заказал клиент в Хобаровск себе телефон (например), заплатил за него 200-300$, а вы ему и говорить, вы как хотите чтобы его доставили через проводника за 150 рублей и сами к поезду прийдёте или заплатить 450руб чтобы вам принесли в офис (домой или ещё куда нит). Уверяю вас что 90% захотят в офис, ну а остальный отпадут за ненадобностью или будете им с проводником отправлять... вот такое вот кино!
Добрый день! я работаю в одной Курьерской компании (не курьером)не буду называть её название дабы не прозвучала реклама и в общемто не хочу конечно выпендриваться, но создание своей курьерской службы таки дороговато, да и следить за ними тоже самому приходится. как было правильно сказано гонять курьера из одного района в другой с разницой в 30-50км очень дорого, себистоимость может достигнуть от 90-150руб с условием зарплаты курьеру. Склады тоже нужно как то содержать и это тоже деньги. В то время как профессиональной курьерской службе доставка обойдётся в 30руб себистоимости максимум. Если заключить с ними договор на постоянную основу работы, то вам это обойдётся в 60руб всего. и даже если вам пару раз срывают доставку, что как правило в нормальной компании случается крайне редко, так как они живут именно этой работой. Но риски всегда есть, их не избежать... Просто компанию нужно выбирать правильно.
Теперь, скажем доставкой в регионы вы тоже сами зынимаетесь? Покупаете курьеру билет и отправляете егов Хабаровск? Дороговато, или передаёте с помощью проводника? Несолидно. Регионы давно вышли из категории бедных и тоже хотят сервиса да получше. Какой выход обратиться в курьерскую компанию которая занимается Экспресс доставкой в регионы, а ведь стоит то всего 15$ в любой город. Вот и представте, заказал клиент в Хобаровск себе телефон (например), заплатил за него 200-300$, а вы ему и говорить, вы как хотите чтобы его доставили через проводника за 150 рублей и сами к поезду прийдёте или заплатить 450руб чтобы вам принесли в офис (домой или ещё куда нит). Уверяю вас что 90% захотят в офис, ну а остальный отпадут за ненадобностью или будете им с проводником отправлять... вот такое вот кино!
06/11/2003
Мне приходилось получать посылки и бандероли отправленные с помощью достаточно именитых экспресс-служб. В половине случаев это происходит примерно так: поставщик сообщает, что посылка уже должна быть доставлена - начинаешь вызванивать в местное представительство службы - там в ответ мычат что-то нечленораздельное. Примерно 2-3 дня телефонных звонков и посылка уже у вас на пороге.
(Для сведения: информация для отслеживания на сайте службы подтверждает, что посылка уже пришла).
Так-что уважаемые господа, когда вам говорят, что всё будет без заминок - это не совсем так.
Мне приходилось получать посылки и бандероли отправленные с помощью достаточно именитых экспресс-служб. В половине случаев это происходит примерно так: поставщик сообщает, что посылка уже должна быть доставлена - начинаешь вызванивать в местное представительство службы - там в ответ мычат что-то нечленораздельное. Примерно 2-3 дня телефонных звонков и посылка уже у вас на пороге.
(Для сведения: информация для отслеживания на сайте службы подтверждает, что посылка уже пришла).
Так-что уважаемые господа, когда вам говорят, что всё будет без заминок - это не совсем так.
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