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Крупно-габарит Москва-Спб



Ссылка на сообщение sergeysen
17/04/2013

Доброго времени суток.
Нашел только Рукурьер но они пошли на попятную из-за габаритов.
Подскажите курьерки.
Специфика
1)Товар не маленький, средние габариты одного заказа 2300*700*200 (вес 60кг.) + 1800*600*200 (вес 5 кг.)
2)Товар нужно доставлять клиенту В СПБ до подъезда и по области на дачи.



Ссылка на сообщение kondr_oleg
17/04/2013

СДЭК, DPD, EMS если надо брать наложку, например.
И любые транспортные компании, если заказы оплачены.



Ссылка на сообщение wayfarer
17/04/2013

Цитата:

DPD, EMS если надо брать наложку, например.
не проходят по габаритам



Ссылка на сообщение kondr_oleg
17/04/2013

wayfarer:

не проходят по габаритам

Посмотрел на сайте EMS
"предельные размеры внутренних экспресс-отправлений EMS составляют 1,50 м для одного из измерений, или 3 м для суммы длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина"
Тогда СДЭК и DPD остаются, ещё можно найти компании, которые крупногабарит с наложкой возят.



Ссылка на сообщение sergeysen
17/04/2013

Вот в том-то то и дело, уже год бьюсь над поиском такой курьерки.
Меня даже 2500 руб. за доставку устраивает которую сначала затребовал рукурьер.
Неужели крупногабаритные доставки такие не востребованные на рынке?



Ссылка на сообщение Busido
17/04/2013

Есть предел и крупногабариту. ;) Не знаю, кто Вы, но 2300 длина - не проблема, если не с шириной 800 и (!) не с весом в 50-80. Тут в разобранном виде возить, или Газелями тентованными без перегрузки на складе. Ну и тема грузчиков встает ребром.
Максимум, что мы возили - это баки 2 тонные (когда водой заполнены) или всякие там холодильники - но сейчас такой крупный товар не берем уже, очень много машинок PegPerego и всяких там велосипедов - генераторов в связи с летним сезоном к нам идут.

Свою машину нанять не пробовали?



Ссылка на сообщение Busido
17/04/2013

О, стоп, Вы хотите еще и по Питеру данный мега-крупногабарит... и между городами тоже?
Боюсь, лучше искать поставщика в Питере - дешевле будет



Ссылка на сообщение Андрей Рудаков,
основатель и генеральный директор TTG
Москва, Россия
16/11/2017

А в чем сложность?


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