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Крупно-габарит Москва-Спб
17/04/2013
Доброго времени суток.
Нашел только Рукурьер но они пошли на попятную из-за габаритов.
Подскажите курьерки.
Специфика
1)Товар не маленький, средние габариты одного заказа 2300*700*200 (вес 60кг.) + 1800*600*200 (вес 5 кг.)
2)Товар нужно доставлять клиенту В СПБ до подъезда и по области на дачи.
Доброго времени суток.
Нашел только Рукурьер но они пошли на попятную из-за габаритов.
Подскажите курьерки.
Специфика
1)Товар не маленький, средние габариты одного заказа 2300*700*200 (вес 60кг.) + 1800*600*200 (вес 5 кг.)
2)Товар нужно доставлять клиенту В СПБ до подъезда и по области на дачи.
17/04/2013
Посмотрел на сайте EMS
"предельные размеры внутренних экспресс-отправлений EMS составляют 1,50 м для одного из измерений, или 3 м для суммы длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина"
Тогда СДЭК и DPD остаются, ещё можно найти компании, которые крупногабарит с наложкой возят.
wayfarer:
не проходят по габаритам
не проходят по габаритам
Посмотрел на сайте EMS
"предельные размеры внутренних экспресс-отправлений EMS составляют 1,50 м для одного из измерений, или 3 м для суммы длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина"
Тогда СДЭК и DPD остаются, ещё можно найти компании, которые крупногабарит с наложкой возят.
17/04/2013
Есть предел и крупногабариту. Не знаю, кто Вы, но 2300 длина - не проблема, если не с шириной 800 и (!) не с весом в 50-80. Тут в разобранном виде возить, или Газелями тентованными без перегрузки на складе. Ну и тема грузчиков встает ребром.
Максимум, что мы возили - это баки 2 тонные (когда водой заполнены) или всякие там холодильники - но сейчас такой крупный товар не берем уже, очень много машинок PegPerego и всяких там велосипедов - генераторов в связи с летним сезоном к нам идут.
Свою машину нанять не пробовали?
Есть предел и крупногабариту. Не знаю, кто Вы, но 2300 длина - не проблема, если не с шириной 800 и (!) не с весом в 50-80. Тут в разобранном виде возить, или Газелями тентованными без перегрузки на складе. Ну и тема грузчиков встает ребром.
Максимум, что мы возили - это баки 2 тонные (когда водой заполнены) или всякие там холодильники - но сейчас такой крупный товар не берем уже, очень много машинок PegPerego и всяких там велосипедов - генераторов в связи с летним сезоном к нам идут.
Свою машину нанять не пробовали?
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