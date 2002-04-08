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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Конструктор интернет-магазинов



Ссылка на сообщение Модератор
08/04/2002

Очень трогательно. Однако, по нашему опыту, многое из того, что сегодня существует, дает отдачу.





А с чего Вы взяли, что Ваша система дает отдачу, если она обеспечивает всего 50 человек в день - непонятно. Никаких цифр по продажам, когда Вас спрашивают, Вы не предоставляете и предоставить не можете



Ссылка на сообщение Vika
13/04/2002

Поясните, пожалуйста, как это понимать 300$ в год? Если я их плачу, но это же не мой магазин, а аренда? А чье доменное имя? Или это очередная примочка? И я раскручивая свой магазин, буду раскручивать еще кого-то?А через год мне мягко скажут, что срок аренды истек, я уйду со своим товаром, но доменное имя останется? Или я чего-то недопоняла?



Ссылка на сообщение Alex Gavrilov
15/04/2002

300$ в год - хостинг + поддержка. Магазин - ваша собственность, что хотите, то и делаете. Доменное имя - также ваше. Можете зарегистрировать свое - второго уровня, а можете воспользоваться выбором имен третьего уровня в зоне .biz


Также можете дать заявку в службу поддержки e-gloryon о регистрации и поддержке имени для вас в любой зоне (если оно свободно).


По истечение года - заплатить за хостинг и поддержку - снова 300$. Все как обычно - услуги должны оплачиваться. Если не платите, то договор аннулируется. Если вы регистрируете доменное имя самостоятельно в RIPN, то его тоже необходимо каждый год проплачивать!



Ссылка на сообщение Alex Gavrilov
15/04/2002

А интересно, на какие вопрсы не смог ответить г-н Пантелеев по системе e-Gloryon? Может быть я смогу это сделать?



Ссылка на сообщение Mishael
22/04/2002

2PaulAria:


Вас не дурят.:) сайты созданные на allshops.com.ua имеют более высокий приоритет в каталоге, но не в рейтинге. Все честно и как написано.


2ALL


связаться просто.


admin@allshops.com.ua


это написано на сайте.



Ссылка на сообщение Edward
22/06/2003

Да забейте Вы на все эти аренды отстойных шаблонных магазинов. В нэте так много программ для создания Интернет магазинов. Пример GS ShopBuilder. Это будет ВАШ магазин, берите домен и торгуйте......



Ссылка на сообщение American
22/06/2003

Мысль попутно.

Я скоро начну рекламировать в USA свой web disign service, и искать клиентов, что бы получить заказы. Работу для меня будут выполнять профессионалы. Я только беру заказы.

Мне нравиться также мысль продавать конструкторы интернет-магазинов. Но для USA все должно быть на английском язике.Если это кого-то интересует, присылайте образцы посмотреть ко мне на e-mail, вместе с ценами на эти образцы. На мой e-mail писать только ЛАТИНСКИМИ буквами ( по-русски).

findforsale@aol.com



Ссылка на сообщение Алексей
23/06/2003

Меня заинтересовала возможность бесплатно создать е-магазин. Что для этого от меня нужно и как это произойдет?


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