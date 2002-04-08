Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Конструктор интернет-магазинов
08/04/2002
Очень трогательно. Однако, по нашему опыту, многое из того, что сегодня существует, дает отдачу.
А с чего Вы взяли, что Ваша система дает отдачу, если она обеспечивает всего 50 человек в день - непонятно. Никаких цифр по продажам, когда Вас спрашивают, Вы не предоставляете и предоставить не можете
Очень трогательно. Однако, по нашему опыту, многое из того, что сегодня существует, дает отдачу.
А с чего Вы взяли, что Ваша система дает отдачу, если она обеспечивает всего 50 человек в день - непонятно. Никаких цифр по продажам, когда Вас спрашивают, Вы не предоставляете и предоставить не можете
13/04/2002
Поясните, пожалуйста, как это понимать 300$ в год? Если я их плачу, но это же не мой магазин, а аренда? А чье доменное имя? Или это очередная примочка? И я раскручивая свой магазин, буду раскручивать еще кого-то?А через год мне мягко скажут, что срок аренды истек, я уйду со своим товаром, но доменное имя останется? Или я чего-то недопоняла?
Поясните, пожалуйста, как это понимать 300$ в год? Если я их плачу, но это же не мой магазин, а аренда? А чье доменное имя? Или это очередная примочка? И я раскручивая свой магазин, буду раскручивать еще кого-то?А через год мне мягко скажут, что срок аренды истек, я уйду со своим товаром, но доменное имя останется? Или я чего-то недопоняла?
15/04/2002
300$ в год - хостинг + поддержка. Магазин - ваша собственность, что хотите, то и делаете. Доменное имя - также ваше. Можете зарегистрировать свое - второго уровня, а можете воспользоваться выбором имен третьего уровня в зоне .biz
Также можете дать заявку в службу поддержки e-gloryon о регистрации и поддержке имени для вас в любой зоне (если оно свободно).
По истечение года - заплатить за хостинг и поддержку - снова 300$. Все как обычно - услуги должны оплачиваться. Если не платите, то договор аннулируется. Если вы регистрируете доменное имя самостоятельно в RIPN, то его тоже необходимо каждый год проплачивать!
300$ в год - хостинг + поддержка. Магазин - ваша собственность, что хотите, то и делаете. Доменное имя - также ваше. Можете зарегистрировать свое - второго уровня, а можете воспользоваться выбором имен третьего уровня в зоне .biz
Также можете дать заявку в службу поддержки e-gloryon о регистрации и поддержке имени для вас в любой зоне (если оно свободно).
По истечение года - заплатить за хостинг и поддержку - снова 300$. Все как обычно - услуги должны оплачиваться. Если не платите, то договор аннулируется. Если вы регистрируете доменное имя самостоятельно в RIPN, то его тоже необходимо каждый год проплачивать!
22/04/2002
2PaulAria:
Вас не дурят.:) сайты созданные на allshops.com.ua имеют более высокий приоритет в каталоге, но не в рейтинге. Все честно и как написано.
2ALL
связаться просто.
admin@allshops.com.ua
это написано на сайте.
2PaulAria:
Вас не дурят.:) сайты созданные на allshops.com.ua имеют более высокий приоритет в каталоге, но не в рейтинге. Все честно и как написано.
2ALL
связаться просто.
admin@allshops.com.ua
это написано на сайте.
22/06/2003
Мысль попутно.
Я скоро начну рекламировать в USA свой web disign service, и искать клиентов, что бы получить заказы. Работу для меня будут выполнять профессионалы. Я только беру заказы.
Мне нравиться также мысль продавать конструкторы интернет-магазинов. Но для USA все должно быть на английском язике.Если это кого-то интересует, присылайте образцы посмотреть ко мне на e-mail, вместе с ценами на эти образцы. На мой e-mail писать только ЛАТИНСКИМИ буквами ( по-русски).
findforsale@aol.com
Мысль попутно.
Я скоро начну рекламировать в USA свой web disign service, и искать клиентов, что бы получить заказы. Работу для меня будут выполнять профессионалы. Я только беру заказы.
Мне нравиться также мысль продавать конструкторы интернет-магазинов. Но для USA все должно быть на английском язике.Если это кого-то интересует, присылайте образцы посмотреть ко мне на e-mail, вместе с ценами на эти образцы. На мой e-mail писать только ЛАТИНСКИМИ буквами ( по-русски).
findforsale@aol.com
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено