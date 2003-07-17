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Кассовый аппарат



Ссылка на сообщение Nik
17/07/2003

Noone:

- Покупатель обещает дать денег.

- Кассир выбивает чек и вместе с товаром бежит к покупателю.

- Получает деньги.

- Даёт сдачу, товар, чек.



Меняются местами только первый и четвёртый пункт. Мне кажется, от этого никто не пострадает.



Ссылка на сообщение Noone
17/07/2003

Nik,

Возможно - даже более того

Указанную схему можно расширить

- Покупатель обещает дать денег

- кассир выбивает и пакует вещь вместе с чеком - и отсылает почтой

и т д

Вся проблема в том что налоговая скажет :

- покупатель обещает дать денег

- Вы ОБЕЩАЕТЕ выбить чек прибежать и дать сдачи :-))



Ссылка на сообщение lnx
18/07/2003

Хе-хе... Если чек выбит в 10:00, а передан покупателю в 12:00, это называется "работа с неисправной ККМ" и карается законом.



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Inx:

Ну продавец тормоз и что с того? Причём тут неисправная ККМ? Или это закон такой?



Ссылка на сообщение lnx
18/07/2003

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"

организация обязана выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт В МОМЕНТ ОПЛАТЫ отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки.

В случае если на чеке время не совпадает с фактическим, то такая контрольно-кассовая машина (Письмо МНС РФ от 26 января 1999 г. N 16-03-04/74)

признается неисправной. Применение неисправной ККТ приравнивается к неприменению ККТ и является основанием для привлечения организации к ответственности за осуществление денежных расчетов без применения контрольнокассовой машины в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.(Письмо МНС РФ от 14 августа 2002 г. N АС-6-06/1243@). Однако существующая арбитражная практика не поддерживает мнение налоговых органов. (Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 марта 2003 г. N А29-7507/02А,Постановление Федерального Арбитражного Суда Центрального Округа от 26 февраля 2003 г. N А09-7940/02-29)



Ссылка на сообщение Avatar
18/07/2003

Господа и дамы, подскажите....

у нас теперь и юрлица если налом до 60 штук рассчитываются обязаны друг другу чеки давать ?



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Inx:

Здесь суть в том, что если чек печатается в 12:00, то и написано на нём должно быть 12:00. При этом покупатель может его получить и в 12:01, и в 13:00, и на следующий день.



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Аватар:

Должны.



Ссылка на сообщение lnx
18/07/2003

Nik: почитайте внимательно мое сообщение. Допустим, захотят проверить инет-магазин. Вызовут курьера, он в 12:00 принесет чек, который напечатан в 10:00. Что, думаете, в протоколе напишут? Что в 12:00 был выдан чек, на котором стояло время 10:00. И никого не будет волновать что вы - интернет-магазин. Нарушение налицо.



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Inx:

Да глупость вы пишете.



Цитата:

"В случае если на чеке время не совпадает с фактическим, то такая контрольно-кассовая машина (Письмо МНС РФ от 26 января 1999 г. N 16-03-04/74)

признается неисправной."



Фактическое время - время, когда чек печатается. Поэтому ККМ и называется неисправным, если в 12:00, на чеке она пишет 13:00.



Следуя вашей логике, если в обычном магазине продавец напечал чек в 12:00, а отдал его покупателю в 12:01, он нарушает закон, а это, как вы должны сами понимать, не есть правда.



Вообще же использование ККМ в интернете ничего не меняет в процессе покупки. Просто временные рамки несколько расширяются и меняются средства коммуникации между продавцом и покупателем. Точнее к вербальным ещё и электронные добавляются.



Аналогии офлайн/онлайн:

- Покупатель говорит продавцу о том, что он хочет купить словами - Покупатель делает заказ в и-магазине.

- Продавец печатает чек - Продавец печатает чек.

- Покупатель отдаёт деньги и получает товар с чеком - Продавец (курьер) бежит домой к покупателю, получает деньги, отдаёт товар и чек.



По сути одно и то же. Если используются средства предоплаты, так и чека никакого не надо.



Ссылка на сообщение Vlad
18/07/2003

А если покупатель скажет курьеру, когда тот прибежит с товаром и чеком, что товар ему не нужен??? Тогда есть большой гимор для такого магазина. Пару таких возвратов по кассе в квартал и внеплановая проверка работы магазина обеспечена.



Ссылка на сообщение lnx
20/07/2003

Nik: я прекрасно понимаю, что пишу "глупости". Просто пытаюсь сказать, что особенности инет-торговли никак не учитываются законодательством.

Вот скажите мне, зачем на чеке дата и время? Судя по вашим постам, получается что как бы они "не важны". Смею уверить, что это не так. Процесс обмена денег на пробитый _в этот же момент_ чек не должен быть растянут во времени. Да что говорить - сколько мы "натаскивали" продавцов наших оффлайн-магазинов: принимаете у покупателя деньги, и вместе со сдачей _незамедлительно_ выдаете чек. Стоит только дать сдачу без чека (говори потом ято хочешь, что тут же собирался дать чек)- и уже есть за что наказать.

Так что вот вам объективная реальность: по существующему законодательству, курьеры должны возить с собой ККМ. Остальные схемы - незаконны.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
21/07/2003

Lnx прав на 100%, зря споришь, Ник.

Обрати внимание как кассир работает в приличном магазине.

Он СНАЧАЛА на тарелочку кладет ЧЕК, а сверху на него - сдачу.

То же самое, например, и в ресторанах. Ты уже "товар" съел :), отдаешь официанту деньги, он уходит и возвращается с чеком и сдачей.



Т.е. СНАЧАЛА чек, потом сдача.



Те ИМ, кто чек "привозит"...

Ну либо они пока не имели гемора при возврате, Но скорее всего, привозят абс. "левый" чек. Покупателю глаза замылить - хочеш чек? - НА! ( нас он нигде не фигурирует). Будут проблемы - признаем, конечно. Но будут серьезные проблемы - мы в полном отказе - у нас эта покупка вообще нигде никак не проходила.



:) Поэтому, имхо, надо платить либо по безналу - там платеж в банке проходит. И следить что бы не было так - платишь одной конторе - привозит другая.:)



А еще надежнее - вообще ничего не покупать в таких ИМ. Нашел инфу, сравнил цены - и покупай в офф-лайне. Раз ИМ торговать нормально не хотят.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
21/07/2003

Скажем так, здесь идет речь о различном понимании одного и того же закона.



Насчет "гемора", который якобы возникает в случае возврата ;)



Есть такая замечательная вещь - называется возвратный чек. Пробиваешь и всё. Никаких проблем. Так, что не надо заявлять такие вещи типа "левый чек" и всё такое.



А что до ресторанов, но у них всё чуть иначе.



Ссылка на сообщение lnx
21/07/2003

Константин Тимошенко:

С "левыми" чеками все не совсем так: самое страшное для магазина/фирмы, если где-то всплывает чек, данных о котором в фискальной памяти кассы нет. Гарантированные проблемы.


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