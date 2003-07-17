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Кассовый аппарат
17/07/2003
Noone:
- Покупатель обещает дать денег.
- Кассир выбивает чек и вместе с товаром бежит к покупателю.
- Получает деньги.
- Даёт сдачу, товар, чек.
Меняются местами только первый и четвёртый пункт. Мне кажется, от этого никто не пострадает.
Noone:
- Покупатель обещает дать денег.
- Кассир выбивает чек и вместе с товаром бежит к покупателю.
- Получает деньги.
- Даёт сдачу, товар, чек.
Меняются местами только первый и четвёртый пункт. Мне кажется, от этого никто не пострадает.
17/07/2003
Nik,
Возможно - даже более того
Указанную схему можно расширить
- Покупатель обещает дать денег
- кассир выбивает и пакует вещь вместе с чеком - и отсылает почтой
и т д
Вся проблема в том что налоговая скажет :
- покупатель обещает дать денег
- Вы ОБЕЩАЕТЕ выбить чек прибежать и дать сдачи :-))
Nik,
Возможно - даже более того
Указанную схему можно расширить
- Покупатель обещает дать денег
- кассир выбивает и пакует вещь вместе с чеком - и отсылает почтой
и т д
Вся проблема в том что налоговая скажет :
- покупатель обещает дать денег
- Вы ОБЕЩАЕТЕ выбить чек прибежать и дать сдачи :-))
18/07/2003
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"
организация обязана выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт В МОМЕНТ ОПЛАТЫ отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки.
В случае если на чеке время не совпадает с фактическим, то такая контрольно-кассовая машина (Письмо МНС РФ от 26 января 1999 г. N 16-03-04/74)
признается неисправной. Применение неисправной ККТ приравнивается к неприменению ККТ и является основанием для привлечения организации к ответственности за осуществление денежных расчетов без применения контрольнокассовой машины в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.(Письмо МНС РФ от 14 августа 2002 г. N АС-6-06/1243@). Однако существующая арбитражная практика не поддерживает мнение налоговых органов. (Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 марта 2003 г. N А29-7507/02А,Постановление Федерального Арбитражного Суда Центрального Округа от 26 февраля 2003 г. N А09-7940/02-29)
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"
организация обязана выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт В МОМЕНТ ОПЛАТЫ отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки.
В случае если на чеке время не совпадает с фактическим, то такая контрольно-кассовая машина (Письмо МНС РФ от 26 января 1999 г. N 16-03-04/74)
признается неисправной. Применение неисправной ККТ приравнивается к неприменению ККТ и является основанием для привлечения организации к ответственности за осуществление денежных расчетов без применения контрольнокассовой машины в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.(Письмо МНС РФ от 14 августа 2002 г. N АС-6-06/1243@). Однако существующая арбитражная практика не поддерживает мнение налоговых органов. (Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 марта 2003 г. N А29-7507/02А,Постановление Федерального Арбитражного Суда Центрального Округа от 26 февраля 2003 г. N А09-7940/02-29)
18/07/2003
Nik: почитайте внимательно мое сообщение. Допустим, захотят проверить инет-магазин. Вызовут курьера, он в 12:00 принесет чек, который напечатан в 10:00. Что, думаете, в протоколе напишут? Что в 12:00 был выдан чек, на котором стояло время 10:00. И никого не будет волновать что вы - интернет-магазин. Нарушение налицо.
Nik: почитайте внимательно мое сообщение. Допустим, захотят проверить инет-магазин. Вызовут курьера, он в 12:00 принесет чек, который напечатан в 10:00. Что, думаете, в протоколе напишут? Что в 12:00 был выдан чек, на котором стояло время 10:00. И никого не будет волновать что вы - интернет-магазин. Нарушение налицо.
18/07/2003
Inx:
Да глупость вы пишете.
Цитата:
"В случае если на чеке время не совпадает с фактическим, то такая контрольно-кассовая машина (Письмо МНС РФ от 26 января 1999 г. N 16-03-04/74)
признается неисправной."
Фактическое время - время, когда чек печатается. Поэтому ККМ и называется неисправным, если в 12:00, на чеке она пишет 13:00.
Следуя вашей логике, если в обычном магазине продавец напечал чек в 12:00, а отдал его покупателю в 12:01, он нарушает закон, а это, как вы должны сами понимать, не есть правда.
Вообще же использование ККМ в интернете ничего не меняет в процессе покупки. Просто временные рамки несколько расширяются и меняются средства коммуникации между продавцом и покупателем. Точнее к вербальным ещё и электронные добавляются.
Аналогии офлайн/онлайн:
- Покупатель говорит продавцу о том, что он хочет купить словами - Покупатель делает заказ в и-магазине.
- Продавец печатает чек - Продавец печатает чек.
- Покупатель отдаёт деньги и получает товар с чеком - Продавец (курьер) бежит домой к покупателю, получает деньги, отдаёт товар и чек.
По сути одно и то же. Если используются средства предоплаты, так и чека никакого не надо.
Inx:
Да глупость вы пишете.
Цитата:
"В случае если на чеке время не совпадает с фактическим, то такая контрольно-кассовая машина (Письмо МНС РФ от 26 января 1999 г. N 16-03-04/74)
признается неисправной."
Фактическое время - время, когда чек печатается. Поэтому ККМ и называется неисправным, если в 12:00, на чеке она пишет 13:00.
Следуя вашей логике, если в обычном магазине продавец напечал чек в 12:00, а отдал его покупателю в 12:01, он нарушает закон, а это, как вы должны сами понимать, не есть правда.
Вообще же использование ККМ в интернете ничего не меняет в процессе покупки. Просто временные рамки несколько расширяются и меняются средства коммуникации между продавцом и покупателем. Точнее к вербальным ещё и электронные добавляются.
Аналогии офлайн/онлайн:
- Покупатель говорит продавцу о том, что он хочет купить словами - Покупатель делает заказ в и-магазине.
- Продавец печатает чек - Продавец печатает чек.
- Покупатель отдаёт деньги и получает товар с чеком - Продавец (курьер) бежит домой к покупателю, получает деньги, отдаёт товар и чек.
По сути одно и то же. Если используются средства предоплаты, так и чека никакого не надо.
20/07/2003
Nik: я прекрасно понимаю, что пишу "глупости". Просто пытаюсь сказать, что особенности инет-торговли никак не учитываются законодательством.
Вот скажите мне, зачем на чеке дата и время? Судя по вашим постам, получается что как бы они "не важны". Смею уверить, что это не так. Процесс обмена денег на пробитый _в этот же момент_ чек не должен быть растянут во времени. Да что говорить - сколько мы "натаскивали" продавцов наших оффлайн-магазинов: принимаете у покупателя деньги, и вместе со сдачей _незамедлительно_ выдаете чек. Стоит только дать сдачу без чека (говори потом ято хочешь, что тут же собирался дать чек)- и уже есть за что наказать.
Так что вот вам объективная реальность: по существующему законодательству, курьеры должны возить с собой ККМ. Остальные схемы - незаконны.
Nik: я прекрасно понимаю, что пишу "глупости". Просто пытаюсь сказать, что особенности инет-торговли никак не учитываются законодательством.
Вот скажите мне, зачем на чеке дата и время? Судя по вашим постам, получается что как бы они "не важны". Смею уверить, что это не так. Процесс обмена денег на пробитый _в этот же момент_ чек не должен быть растянут во времени. Да что говорить - сколько мы "натаскивали" продавцов наших оффлайн-магазинов: принимаете у покупателя деньги, и вместе со сдачей _незамедлительно_ выдаете чек. Стоит только дать сдачу без чека (говори потом ято хочешь, что тут же собирался дать чек)- и уже есть за что наказать.
Так что вот вам объективная реальность: по существующему законодательству, курьеры должны возить с собой ККМ. Остальные схемы - незаконны.
21/07/2003
Lnx прав на 100%, зря споришь, Ник.
Обрати внимание как кассир работает в приличном магазине.
Он СНАЧАЛА на тарелочку кладет ЧЕК, а сверху на него - сдачу.
То же самое, например, и в ресторанах. Ты уже "товар" съел :), отдаешь официанту деньги, он уходит и возвращается с чеком и сдачей.
Т.е. СНАЧАЛА чек, потом сдача.
Те ИМ, кто чек "привозит"...
Ну либо они пока не имели гемора при возврате, Но скорее всего, привозят абс. "левый" чек. Покупателю глаза замылить - хочеш чек? - НА! ( нас он нигде не фигурирует). Будут проблемы - признаем, конечно. Но будут серьезные проблемы - мы в полном отказе - у нас эта покупка вообще нигде никак не проходила.
:) Поэтому, имхо, надо платить либо по безналу - там платеж в банке проходит. И следить что бы не было так - платишь одной конторе - привозит другая.:)
А еще надежнее - вообще ничего не покупать в таких ИМ. Нашел инфу, сравнил цены - и покупай в офф-лайне. Раз ИМ торговать нормально не хотят.
Lnx прав на 100%, зря споришь, Ник.
Обрати внимание как кассир работает в приличном магазине.
Он СНАЧАЛА на тарелочку кладет ЧЕК, а сверху на него - сдачу.
То же самое, например, и в ресторанах. Ты уже "товар" съел :), отдаешь официанту деньги, он уходит и возвращается с чеком и сдачей.
Т.е. СНАЧАЛА чек, потом сдача.
Те ИМ, кто чек "привозит"...
Ну либо они пока не имели гемора при возврате, Но скорее всего, привозят абс. "левый" чек. Покупателю глаза замылить - хочеш чек? - НА! ( нас он нигде не фигурирует). Будут проблемы - признаем, конечно. Но будут серьезные проблемы - мы в полном отказе - у нас эта покупка вообще нигде никак не проходила.
:) Поэтому, имхо, надо платить либо по безналу - там платеж в банке проходит. И следить что бы не было так - платишь одной конторе - привозит другая.:)
А еще надежнее - вообще ничего не покупать в таких ИМ. Нашел инфу, сравнил цены - и покупай в офф-лайне. Раз ИМ торговать нормально не хотят.
21/07/2003
Скажем так, здесь идет речь о различном понимании одного и того же закона.
Насчет "гемора", который якобы возникает в случае возврата ;)
Есть такая замечательная вещь - называется возвратный чек. Пробиваешь и всё. Никаких проблем. Так, что не надо заявлять такие вещи типа "левый чек" и всё такое.
А что до ресторанов, но у них всё чуть иначе.
Скажем так, здесь идет речь о различном понимании одного и того же закона.
Насчет "гемора", который якобы возникает в случае возврата ;)
Есть такая замечательная вещь - называется возвратный чек. Пробиваешь и всё. Никаких проблем. Так, что не надо заявлять такие вещи типа "левый чек" и всё такое.
А что до ресторанов, но у них всё чуть иначе.
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