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Кассовый аппарат



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
21/07/2003

Константин, вы не занимаетесь дезинформацией ;) Могу сказать, что мы пробиваем чек, при том не левый, с возвратом… Возвратов мало, но если возврат идет в тот же день, то проблем нет. Так что не стоит так грести всех под одну гребенку :)



Ссылка на сообщение Nik
21/07/2003

Inx:

"...организация обязана выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт В МОМЕНТ ОПЛАТЫ отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки..."



Так вот сие означает, что в момент оплаты нужно выдавать чек. Здесь не говорится о том, что чек нужно печатать в момент оплаты.



По поводу выдачи чека со сдачей никто с вами и не спорит.



Константин:

Я не вижу в выше приведённой статье закона фразы о том, что чек должен печататься во время передачи денег. Может есть какая-нибудь другая статья?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
21/07/2003

Вот-вот! Мы тут с юристами эту тему уже обсуждали, как раз когда новый закон изучали!



Так, что никаких проблем.



Хуже если действительно чека такого нет, а бумажка есть или деньги вообще не оприходованы...



Ссылка на сообщение lnx
21/07/2003

Nik: ну и слава богу... Работаем дальше.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
21/07/2003

:) Как вы все перепугались-то! По поводу "непробитых" чеков. Или пробитых на левой машине. :) :-))))

Работайте-работайте, солнце еще высоко.



Ссылка на сообщение Нестор
22/07/2003

Для желающих, чтобы все было в соответствии с законом могу предложить такую схему. Чек пробивается в момент передачи товара курьеру. Курьер берет товар, чек и заранее заготовленный небольшой бланк простого договора поручения, которым покупатель якобы поручает этому самому курьеру (как физ лицу и безвозмездно) оказать ему следующую услугу: купить для него этот самый товар у Вас с возмещением покупной цены при передаче товара. Курьер, прибегая к покупателю, при передаче товара подсовывает ему еще и эту самую бумажку на подпись. Всё, формально юридически вашим покупателем становится курьер, с ним и идут расчеты по кассе. Единственная проблема, которую я вижу, это лень и необязательность курьера, выражающаяся в желании самостоятельно поставить крестик на бумажке, если клиент окажется чересчур упрямый или любопытный. Но это не сильно страшно и искоренимо.



Ссылка на сообщение lnx
23/07/2003

Пугацца будут клиенты такого договора...



Ссылка на сообщение Noone
23/07/2003

Нестор - наверное правильная мысль

А покупатель может подписать такой договор при покупке - в электронном виде

Это теперь допускается между прочим. Тогда курьеру надо будет только получить подпись - что товар доставлен

Чего клиент вряд ли испугается



Ссылка на сообщение Нестор
23/07/2003

А чтоб не пугались писать его надо поменьше и попроще, да еще и курьеров проинструктировать на этот счет. Ведь товар по инету заказывает не бабуля неграмотная, а вполне мыслящий человек, как правило.

В электронном виде - нету смысла, я думаю, потому как эта бумажка делается не для нашего с вами удовльствия, а для налоговой в основном, а они в бумажном виде лучше переварят если что.


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