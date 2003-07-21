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Кассовый аппарат
21/07/2003
Константин, вы не занимаетесь дезинформацией ;) Могу сказать, что мы пробиваем чек, при том не левый, с возвратом… Возвратов мало, но если возврат идет в тот же день, то проблем нет. Так что не стоит так грести всех под одну гребенку :)
Константин, вы не занимаетесь дезинформацией ;) Могу сказать, что мы пробиваем чек, при том не левый, с возвратом… Возвратов мало, но если возврат идет в тот же день, то проблем нет. Так что не стоит так грести всех под одну гребенку :)
21/07/2003
Inx:
"...организация обязана выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт В МОМЕНТ ОПЛАТЫ отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки..."
Так вот сие означает, что в момент оплаты нужно выдавать чек. Здесь не говорится о том, что чек нужно печатать в момент оплаты.
По поводу выдачи чека со сдачей никто с вами и не спорит.
Константин:
Я не вижу в выше приведённой статье закона фразы о том, что чек должен печататься во время передачи денег. Может есть какая-нибудь другая статья?
Inx:
"...организация обязана выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт В МОМЕНТ ОПЛАТЫ отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки..."
Так вот сие означает, что в момент оплаты нужно выдавать чек. Здесь не говорится о том, что чек нужно печатать в момент оплаты.
По поводу выдачи чека со сдачей никто с вами и не спорит.
Константин:
Я не вижу в выше приведённой статье закона фразы о том, что чек должен печататься во время передачи денег. Может есть какая-нибудь другая статья?
22/07/2003
Для желающих, чтобы все было в соответствии с законом могу предложить такую схему. Чек пробивается в момент передачи товара курьеру. Курьер берет товар, чек и заранее заготовленный небольшой бланк простого договора поручения, которым покупатель якобы поручает этому самому курьеру (как физ лицу и безвозмездно) оказать ему следующую услугу: купить для него этот самый товар у Вас с возмещением покупной цены при передаче товара. Курьер, прибегая к покупателю, при передаче товара подсовывает ему еще и эту самую бумажку на подпись. Всё, формально юридически вашим покупателем становится курьер, с ним и идут расчеты по кассе. Единственная проблема, которую я вижу, это лень и необязательность курьера, выражающаяся в желании самостоятельно поставить крестик на бумажке, если клиент окажется чересчур упрямый или любопытный. Но это не сильно страшно и искоренимо.
Для желающих, чтобы все было в соответствии с законом могу предложить такую схему. Чек пробивается в момент передачи товара курьеру. Курьер берет товар, чек и заранее заготовленный небольшой бланк простого договора поручения, которым покупатель якобы поручает этому самому курьеру (как физ лицу и безвозмездно) оказать ему следующую услугу: купить для него этот самый товар у Вас с возмещением покупной цены при передаче товара. Курьер, прибегая к покупателю, при передаче товара подсовывает ему еще и эту самую бумажку на подпись. Всё, формально юридически вашим покупателем становится курьер, с ним и идут расчеты по кассе. Единственная проблема, которую я вижу, это лень и необязательность курьера, выражающаяся в желании самостоятельно поставить крестик на бумажке, если клиент окажется чересчур упрямый или любопытный. Но это не сильно страшно и искоренимо.
23/07/2003
А чтоб не пугались писать его надо поменьше и попроще, да еще и курьеров проинструктировать на этот счет. Ведь товар по инету заказывает не бабуля неграмотная, а вполне мыслящий человек, как правило.
В электронном виде - нету смысла, я думаю, потому как эта бумажка делается не для нашего с вами удовльствия, а для налоговой в основном, а они в бумажном виде лучше переварят если что.
А чтоб не пугались писать его надо поменьше и попроще, да еще и курьеров проинструктировать на этот счет. Ведь товар по инету заказывает не бабуля неграмотная, а вполне мыслящий человек, как правило.
В электронном виде - нету смысла, я думаю, потому как эта бумажка делается не для нашего с вами удовльствия, а для налоговой в основном, а они в бумажном виде лучше переварят если что.
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