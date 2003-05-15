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Как решать проблему с асортиментом?



Ссылка на сообщение Непойман
15/05/2003

Я советую приглядеться к еМатрикс. www.ematrix.ru - они как раз и будут за смешные деньги (копеечная абонентская плата ) пытаться оперативно провязать между собой прайс-листы ваших поставщиков. Плюс, они пытаются работать по схеме "один товар - много поставщиков", так что может и базе данных полегчает.. Реально советую с ними перетереть. Не идти по проторенной схеме, а позвонить им и спросить - вот есть у меня столько-то поставщиков, вот такие объемы, хочу, чтобы обработка два раза в день стоила вот столько-то .. и послушать, что ответят. А потом НЕ ЗАБЫТЬ!!! ответ здесь опубликовать.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/05/2003

Реклама пошла... ;)



На самом деле нельзя так обобщать! Например, есть такой товар - плазменные телевизоры. Как Вы думаете, много ли дилеров держат такой товар у себя на складе? правильно. они едут за ним к дистрибьютору. При этом они заявляют, что они МОГУТ поставить этот товар (и ведь это правда). Кроме того, многие вообще предлагают делать ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ заказы, даже ПРЕДОПЛАТУ берут, но зато и цены у них СИЛЬНО ниже.



Насчет ломки рынка мелкими и околомелкими ИМ - это проблема. Большая проблема. И решать её можно только путём полного контроля рынка дистрибьютором (ами). Возьмём, например DVD-плееры BBK. Попробуйте снизить цену ниже определённого (дистрибьютором) уровня. Через пару часов получите звонок от вашего торгового представителя о том, что если цена не вернётся на прежний уровень, то вам поднимут закупку. И, скажу я Вам, они ОЧЕНЬ хорошо справляются с этим делом! Потому и торговля идёт и бренд растёт в глазах потребителей (потому, что эти товары есть везде, потому, что торговать ими приятно и прибыльно).



Ладно, отдалились от темы.



Насчет огромного ассортимента и проблемы запихивать это все в собственную базу.



На самом деле я бы ДЛЯ НАЧАЛА так делать не стал бы (запихивать все и вся в НОВЫЙ магазин). Мы начинали с 3 (трёх) наименований товара. А сейчас их более 3000... Оно само собой растет. К тому же надо продумать КОНЦЕПЦИЮ. Т.е. что это за магазин и чем он торгует. Кроме того, нужны ведь консультанты, которые хотя бы на минимальном уровне знают ассортимент и его хотя бы минимальные характеристики.



Ведь посадить кого попало за комп, где есть каталог товаров МАЛО!



Так, что не торопитесь, а начинайте ПОСТЕПЕННО... там и деньги появятся, чтобы человека на это дело выделить отдельного, который будет заниматься конкретно товарами, поставщиками, закупками и тд.



Ссылка на сообщение Непойман
17/05/2003

Тимофей сам себе противоречит. Сначала говорит про "ваш приятель никогда не вырастет", потом советует - "начинайте с малого".

А я не рекламирую, просто ответи на первоначальный постинг "А если товарный ассортимент исчисляется 5000-10000 тысячами... Как быть в таком случае?

Ведь абсолютно не представляется возможным ежедневно... да даже еженедельно отслеживать 10000 товаров...". еМатрикс как раз такие задачи решает для себя, поэтому они с радостью будут делать то же самое для кого-то еще. А вообще контор в Рунете, способных решить ЗА КЛИЕНТА (не для себя) интеграцию между собой нескольких многотысячных (от 20000 позиций), отслеживание обновлений и поддержку - всего одна, и это не еМатрикс.



Ссылка на сообщение Непойман
17/05/2003

Я тут вдумался в постинг уважаемого Тимофея от 17:09:09 16-05-03

и уржался. Спешу поделиться:

представьте себе, что речь идет не о хорошо обжитом, поделенном и выверенным рынком компьютерной и электронной ерунды "для дома и офиса" а, допустим, о запчастях.

НАЧНИТЕ ПОМАЛЕНЬКУ ))) Прикиньте, сколько позиций в каталоге Форда, сколько в каталоге Тойоты и т.д. Наймите консультанта, еще консулдьтанта, и еще консультанта. Тимофей, на больших объемах происходит РЕАЛЬНЫЙ качественный скачок, и Вы с такой ситуацией явно не сталкивались...Попробуйте применить свои советы к номенклатуре домашней утвари и стройматериалов.

Человек, который публиковал первый пост, явно лучше представлял сложность поставленной задачи - он-то сразу о софте задумался, а не о консультантах.



Ссылка на сообщение Олег
17/05/2003

Поддерживаю Тимофея. Пример Форда неубедителен. И вот почему.

Форд продает запчасти к автомобилям форда для владельцев автомобиля форда. Пусть даже и по всему миру (потому что владельцы автомобиля форда могут жить в любой точке земного шара - так распространен этот автомобиль). Но он точно не продает запчасти к автомобилю форда для владельцев автомобиля Мицубиси, Пежо, БМВ и пр. Он продает все для кого-то одного (в крайнем случае - нескольких). Нельзя быть всем для всех - это аксиома. Надо найти свой рынок, своего покупателя и закрепиться на нем. А пытаться грести всех, кто попадется под руку - значит на полной скорости нестись в пропасть. Большой ассортимент - большие затраты и большие проблемы. И софт (равно как и еМатрикс) - здесь не помогут. Это все равно что смотреть себе под ноги, вместо того, чтобы смотреть на 2-3 шага вперед - может там яма или стена. Увлечение софтом - это коммерческая близорукость - завтра у него вновь вырастет ассортимент и потребуется новый софт, потом далее... Но в бизнесе умирают не от голода, а от несварения - еще одна аксиома.

Большие издержки в конце концов съедят вас. А те, кто будет думать ЗА ВАС приведут вас к банкротству.

Начинать надо всегд с маленького, дальше можно увеличить, но пределы всегда есть и это надо видеть и знать. Всегда можно отказаться от части ассортимента - это замороженный капитал. Сделать расчет и вычислить эту часть ассортимента очень просто - провести анализ частоты покупок, прибыльности групп товаров и пр. Ваш четкий судья - это ваш покупатель и если он уже сделал выбор в пользу той или иной группы товаров, то незачем ему пытаться продать что-то еще, если он этого не желает (по разным причинам).

Поэтому отвечаю на вопрос: если товарный ассортимент исчисляется 5000-10000 тысячами... Как быть в таком случае? Ответ - снижать ассортимент. Весьма просто.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
17/05/2003

Очень рад когда кто-то понимает...



Ссылка на сообщение Непойман
19/05/2003

Натюрлих.

А в Амазоне и иже с ними работают лохи ;)) - они за несколько лет так и не дошли до такой простой и очевидной мысли - чтобы повысить приbillь, надо снизить ассортимент, ха-ха-ха.



Ссылка на сообщение Noone
19/05/2003

Как и всякая теория теория о узкоспецализированных продажах как источнике доп. прибыльности имеет свои допущения. просто о них здесь не говорят. А зря.

А основное допущение (на мой взгляд) - это то что спрос достаточно велик для того чтобы питать узкоспециализированный ресурс.

Если это так - ну так нет возражений.

Но к сожалению - это НЕ ТАК!

Причем в Российском инете вообще почти повсеместно - а в зарубежном - тоже за исключением ряда позиций (компьютеры книги CD и тд)

Если весь спрос всего интернета на Ваш продукт - $1000 в месяц - то как бы Вы не специализировались - НЕ ВЫЖИТЬ на этом ассортименте



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
19/05/2003

Хмм, ну мож я не так выразился.



Я имел ввиду, что ЛУЧШЕ контролировать МЕНЬШИЙ ассортимент (НО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО!!!), чем иметь 10000 позиций, но ПОЛНЫЙ бордак в голове, базе и в ИТОГЕ!



Ссылка на сообщение Noone
19/05/2003

Ну лучше конечно

Нет слов

Если после этого пивные бутылки по бачкам не надо собирать - тогда то вообще никакой головной боли :-))

А в некоторых (и к сожалению частых) случаях кроме расширения ассортимента - а значит (возможно не всегда но часто) и общего суммарного спроса - ничего не сделать



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
19/05/2003

Если в пример опять запчасти для машин, то соглашусь. А В ОБЩЕМ НЕТ! НЕ СОГЛАСЕН Я!



К примеру захожу я в магазин продуктовый и хочу воды попить. НУ ЗАЧЕМ МНЕ 10 ВИДОВ КОЛЫ? (хотя я их все с закрытами глазами отличу на вкус - я в этом деле знатный спец). Далее. Хочу я купить монитор - ну не нужно мне 100 видов, тем более, что большинство из них из одного и того же сделаны...



Я очень часто говорю: "БОГАТЫЙ ВЫБОР ПОРАЖДАЕТ НЕУВЕРЕННОСТЬ КЛИЕНТА". Должно быть ЧЕТКОЕ направление магазина, а не как большинство делает "продаём все, что нашли".



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
19/05/2003

ПОРАЖДАЕТ = ПОРОЖДАЕТ



извините мой русский ;)



Ссылка на сообщение Noone
19/05/2003

Ну Вот тут я как то не склонен соглашаться :-))

Я вполне согласен что скажем магазин "Сухие Вина Франции" достоин на узкую специализацию



Или запчасти для ВАЗ



Специализация = ВСЕ об узком предмете

А кола одного наименования + пиво одного + водка одного + хвост селедки одного наименования - это что то совсем другое

Тут тоже специализация - ну скажем - все это для города Грязедорожск - с доставкой по городу за 5 минут

тоже специализация

все это имеет смысл - если - есть спрос на фр сухие вина хотя бы чтобы 3 человек скажем содержать

или - в грязедорожске суммарный спрос на водку вино и пиво через интернет таков же


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