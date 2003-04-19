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Как решать проблему с асортиментом?
19/04/2003
Константин
Ну так - СОВРЕШЕННО согласен
То что в одном магазине несколько ДОМЕНОВ - ну так и отлично - если удалось это сделать так чтобы легко было работать с ними
Но это действительно имеет мало отношения к ассортименту - это вопрос ПРЕДСТАВЛЕНИЯ товара
есть супермаркеты работающие по системе много полок - и есть - много отделов
какую систему выбрать - это уж отдельный вопрос
А ассортимент (как мне кажется) надо подбирать так чтобы он позволил прокуручивать заданные деньги в заданное время с заданным успехом
Конечно - если спрос на веники для бани такой что он позволяет прокрутить имеющиеся $100 000 за 1 месяц и получить $25 000 - отлично - делаем отдельный магазин
А если НЕТ?
Чтобы ТАК прокрутить средства (на собсвенном опыте скажу) - одних веников - да НИКОГДА не хватит
И потом - если Вы можете подобную операцию сделать с вениками - кто Вам мешает сделать то же - взяв кредит в банке - но уже с более широким банным ассортиментом?
так что все это определяется тем как можно заработать и на чем (оорганизацие торговли спросом предложением поставкой и доставкой)
Естественно вы не прокрутите $100K если 20 менеджеров будут лопатить цены по 100 000 позиций - по журналу из рук в руки или компьютер-прайс а потом еще 40 курьеров будут за этим бегать по всей стране
Но вы их и на вениках ТОЖЕ не прокрутите - уже по другой причине (никому столько веников яерез интернет явно не надо!)
Вопрос эффекивной организации удовлетворения и формирования спроса - только и всего
Константин
Ну так - СОВРЕШЕННО согласен
То что в одном магазине несколько ДОМЕНОВ - ну так и отлично - если удалось это сделать так чтобы легко было работать с ними
Но это действительно имеет мало отношения к ассортименту - это вопрос ПРЕДСТАВЛЕНИЯ товара
есть супермаркеты работающие по системе много полок - и есть - много отделов
какую систему выбрать - это уж отдельный вопрос
А ассортимент (как мне кажется) надо подбирать так чтобы он позволил прокуручивать заданные деньги в заданное время с заданным успехом
Конечно - если спрос на веники для бани такой что он позволяет прокрутить имеющиеся $100 000 за 1 месяц и получить $25 000 - отлично - делаем отдельный магазин
А если НЕТ?
Чтобы ТАК прокрутить средства (на собсвенном опыте скажу) - одних веников - да НИКОГДА не хватит
И потом - если Вы можете подобную операцию сделать с вениками - кто Вам мешает сделать то же - взяв кредит в банке - но уже с более широким банным ассортиментом?
так что все это определяется тем как можно заработать и на чем (оорганизацие торговли спросом предложением поставкой и доставкой)
Естественно вы не прокрутите $100K если 20 менеджеров будут лопатить цены по 100 000 позиций - по журналу из рук в руки или компьютер-прайс а потом еще 40 курьеров будут за этим бегать по всей стране
Но вы их и на вениках ТОЖЕ не прокрутите - уже по другой причине (никому столько веников яерез интернет явно не надо!)
Вопрос эффекивной организации удовлетворения и формирования спроса - только и всего
19/04/2003
Удивительно как мало маркетологов-технарей ;)
Немного поделюсь нашим опытом: 1. у нас свой софт.
2. Обновлением цен и наличия занимается ОДИН человек.
3. Цены и наличие того, чего у нас реально нет приходят от поставщиков несколько раз в день и автоматически обрабатывается нашим софтом.
вот и всё... ситуации, когда кто-то что-то заказал, а это к тому времени кончилось, конечно, бывают, но они единичные.
Так, что получается, что для решения таких глобольных проблем необходим только ГРАМОТНЫЙ программист...
Удивительно как мало маркетологов-технарей ;)
Немного поделюсь нашим опытом: 1. у нас свой софт.
2. Обновлением цен и наличия занимается ОДИН человек.
3. Цены и наличие того, чего у нас реально нет приходят от поставщиков несколько раз в день и автоматически обрабатывается нашим софтом.
вот и всё... ситуации, когда кто-то что-то заказал, а это к тому времени кончилось, конечно, бывают, но они единичные.
Так, что получается, что для решения таких глобольных проблем необходим только ГРАМОТНЫЙ программист...
19/04/2003
Вот видите, Нун как все просто...
Если товары лежат на Вашем складе, то один человек запросто может поменять цыфорки хоть по 1000 товаров. Особенно если правильно организовать БД.
А если товары чужие, и у Вас - только прайс. То пишется примитивный скрипт-грабилка на php, который в режиме реал-тайм грузит юзеру прайс поставщика в чистом виде или + ваши изменения (уж какие у вас с ним договоренности).
Т.е. проблемы как таковой "отслеживания прайсов поставщиков" просто не существует.
Существует проблема правильной постановки задачи. Правильно поставленная она действительно решается 1 толковым программистом, в чем я полностью согласен с Т.Ш.
Вот видите, Нун как все просто...
Если товары лежат на Вашем складе, то один человек запросто может поменять цыфорки хоть по 1000 товаров. Особенно если правильно организовать БД.
А если товары чужие, и у Вас - только прайс. То пишется примитивный скрипт-грабилка на php, который в режиме реал-тайм грузит юзеру прайс поставщика в чистом виде или + ваши изменения (уж какие у вас с ним договоренности).
Т.е. проблемы как таковой "отслеживания прайсов поставщиков" просто не существует.
Существует проблема правильной постановки задачи. Правильно поставленная она действительно решается 1 толковым программистом, в чем я полностью согласен с Т.Ш.
21/04/2003
Все то, что вы говорите, замечательно...
С чем-то я согласен, с чем-то не совсем...
У каждого из нас есть свое мнение.
НО!
Попробую конкретизировать проблему, исходя из реалий сегодняшнего дня.
Скорее всего, ни для кого не секрет, что большинство РУ-ИМагов не имеют своих складов и прочих прибамбасов. А самое главное - практически все не имеют СВОЕГО товара!!!
(Простите, если обидел тех, у кого он все-таки есть....:)))
Весь вопрос как раз в этом-то и состоит....
Опять же, думаю, что не для кого не открою Америку...тем не менее:
У человека есть ИМ... То есть, некий сайт, на котором он выставляет товарные позиции.
Человек договаривается с фирмами-поставщиками Х, 1Х, 2Х, 3Х,.....NХ.....
Получает от них прайс-листы, забивает их в свою базу.....и....о чудо, получился ИМ.
Вот про "ЭТО" я и говорю. Как быть с этими прайсами? От каждого из поставщиков они разные!!!! Нет никакого единого шаблона! Все граберы и прочие программерские приблуды конечно помогут, но полностью проблемы не решают. Грабер может помочь, если в прайс-листе поставщика можно привязаться хоть к какой-то постоянной (то есть не меняющейся от раза к разу) позиции... У большинства поставщиков таких нет! (по собственному опыту.....
Название товара на одну и ту же модель у каждого поставщика разное... (Знаете ли, у одного на одну буковку больше, у другого меньше...а на сайте производителя название вообще отличается на несколько пунктов...)
И что тут можно сделать?
Лично все мои поиски приводили меня, если не к тупику, но к достаточно неудобным решениям уж точно.
P.S. Добавлю лишь одно. Прошу обсудить данный вопрос именно с этой!!! позиции. Не буду голословно (и скрывать тут нечего) утверждать, но знаю, что очень много (специально не выражаюсь в абсолютных единицах, которых я и не знаю, чтобы не вызвать гнев читающих) ИМ работают не имея никаких реальных товаров и складов. Среди моих знакомых 3 интернет магазина работают как витрины...хотя и называются ИМ. Да смысл даже не в том, как они называются, а в том, что одни приносят прибыль.
Да, да, да..........слышу ухмылки амбициозных бизнесменов, у которых обороты по 50-100-300 тысяч долларов в месяц....
Верю ли я в это? Да я и не пытаюсь.... Да, приятно иметь такой оборот, но.....поживем, увидим....
В данный момент я говорю о гораздо меньших оборотах...не буду заявлять о каких.... Кто знает, сам поймет...
И эти ИМ работают, приносят прибыль, НЕ УМИРАЮТ, в отличие от мрачных прорицаний в их сторону, а главное дают рабочие места людям!!!
Так что, вот ситуация: Нет своего товара, а значит, и нет склада. На сайте выставлены товары, хорошо оформлены и снабжены исчерпывающей информацией, посетитель делает заказ, товар резервируется у поставщика, забирается и отвозится заказчику.
Схема работает, люди при деле и зарабатывают себе на кусок хлеба, да, на особняк себе зарабатывать придется достаточно долго, но.....деньги капают...
И просто глупо кричать и утверждать, что такой вид предпринимательства несерьезный и бесперспективный...
Я считаю, что есть разные ниши - мелкие, средние, крупнее...крупнее...крупнее...
Каждый выбирает сам, в какой ему работать. Факторы? Да их много.... Сколько средств есть для поднятия, сколь велики амбиции и желание заработать, какими человек обладает связями и т.д. В конце концов, некоторые просто боятся зарабатывать много, потому, как в нашей стране сразу найдутся желающие присосаться или отнять... Можно и с дыркой в голове в канаве оказаться....
То, что ИМ, работающие по такой схеме будут существовать и дальше, я уверен. Что они будут множиться - тоже уверен. Исчезнут ли они? Никогда!!!!
Приведу слова моего знакомого, который держит именно такой ИМ: "Я не хочу работать на дядю, я устал получать пинки! А здесь, я сам себе хозяин. Да, конечно, хочется зарабатывать по 5-10 тон зелени в месяц...но...таких денег пока я поднять не могу... Жаль, конечно..... Стараюсь увеличить продажи, но, пока, на желаемый объем не вышел... Но, все равно, теперь я уже НИКОГДА не пойду работать на кого-нибудь. Я свободен, встаю во сколько хочу, захотел уехать - я уеду...и так далее... Зарплата? Нельзя сказать, что она меня полностью удовлетворяет, работая на дядю, я мог бы заработать даже несколько больше...но не значительно. Но, опять же, здесь "это" свое, я берегу свои нервы, я обретаю неоценимый опыт, я знакомлюсь с нужными людьми... Уверен, что в будущем "ЭТО" опыт мне обязательно пригодится".
Комментировать не буду. Это просто реальный разговор. Добавлю, что лично я знаю 2 ИМ, которые начинали именно с такой схемы, работают и по сей день, только вот оборот смогли увеличить до 40-60 тысяч в месяц... Но, тут уж им поклон, умеют работать...
Ну, так вот, вернемся к нашим баранам: Как при такой схеме работы решать проблемы, связанные с редактированием базы товаров в соответствии с прайс-листами поставщиков?
Прошу на дискуссию, Господа...
Всем удачи!!!:)
Все то, что вы говорите, замечательно...
С чем-то я согласен, с чем-то не совсем...
У каждого из нас есть свое мнение.
НО!
Попробую конкретизировать проблему, исходя из реалий сегодняшнего дня.
Скорее всего, ни для кого не секрет, что большинство РУ-ИМагов не имеют своих складов и прочих прибамбасов. А самое главное - практически все не имеют СВОЕГО товара!!!
(Простите, если обидел тех, у кого он все-таки есть....:)))
Весь вопрос как раз в этом-то и состоит....
Опять же, думаю, что не для кого не открою Америку...тем не менее:
У человека есть ИМ... То есть, некий сайт, на котором он выставляет товарные позиции.
Человек договаривается с фирмами-поставщиками Х, 1Х, 2Х, 3Х,.....NХ.....
Получает от них прайс-листы, забивает их в свою базу.....и....о чудо, получился ИМ.
Вот про "ЭТО" я и говорю. Как быть с этими прайсами? От каждого из поставщиков они разные!!!! Нет никакого единого шаблона! Все граберы и прочие программерские приблуды конечно помогут, но полностью проблемы не решают. Грабер может помочь, если в прайс-листе поставщика можно привязаться хоть к какой-то постоянной (то есть не меняющейся от раза к разу) позиции... У большинства поставщиков таких нет! (по собственному опыту.....
Название товара на одну и ту же модель у каждого поставщика разное... (Знаете ли, у одного на одну буковку больше, у другого меньше...а на сайте производителя название вообще отличается на несколько пунктов...)
И что тут можно сделать?
Лично все мои поиски приводили меня, если не к тупику, но к достаточно неудобным решениям уж точно.
P.S. Добавлю лишь одно. Прошу обсудить данный вопрос именно с этой!!! позиции. Не буду голословно (и скрывать тут нечего) утверждать, но знаю, что очень много (специально не выражаюсь в абсолютных единицах, которых я и не знаю, чтобы не вызвать гнев читающих) ИМ работают не имея никаких реальных товаров и складов. Среди моих знакомых 3 интернет магазина работают как витрины...хотя и называются ИМ. Да смысл даже не в том, как они называются, а в том, что одни приносят прибыль.
Да, да, да..........слышу ухмылки амбициозных бизнесменов, у которых обороты по 50-100-300 тысяч долларов в месяц....
Верю ли я в это? Да я и не пытаюсь.... Да, приятно иметь такой оборот, но.....поживем, увидим....
В данный момент я говорю о гораздо меньших оборотах...не буду заявлять о каких.... Кто знает, сам поймет...
И эти ИМ работают, приносят прибыль, НЕ УМИРАЮТ, в отличие от мрачных прорицаний в их сторону, а главное дают рабочие места людям!!!
Так что, вот ситуация: Нет своего товара, а значит, и нет склада. На сайте выставлены товары, хорошо оформлены и снабжены исчерпывающей информацией, посетитель делает заказ, товар резервируется у поставщика, забирается и отвозится заказчику.
Схема работает, люди при деле и зарабатывают себе на кусок хлеба, да, на особняк себе зарабатывать придется достаточно долго, но.....деньги капают...
И просто глупо кричать и утверждать, что такой вид предпринимательства несерьезный и бесперспективный...
Я считаю, что есть разные ниши - мелкие, средние, крупнее...крупнее...крупнее...
Каждый выбирает сам, в какой ему работать. Факторы? Да их много.... Сколько средств есть для поднятия, сколь велики амбиции и желание заработать, какими человек обладает связями и т.д. В конце концов, некоторые просто боятся зарабатывать много, потому, как в нашей стране сразу найдутся желающие присосаться или отнять... Можно и с дыркой в голове в канаве оказаться....
То, что ИМ, работающие по такой схеме будут существовать и дальше, я уверен. Что они будут множиться - тоже уверен. Исчезнут ли они? Никогда!!!!
Приведу слова моего знакомого, который держит именно такой ИМ: "Я не хочу работать на дядю, я устал получать пинки! А здесь, я сам себе хозяин. Да, конечно, хочется зарабатывать по 5-10 тон зелени в месяц...но...таких денег пока я поднять не могу... Жаль, конечно..... Стараюсь увеличить продажи, но, пока, на желаемый объем не вышел... Но, все равно, теперь я уже НИКОГДА не пойду работать на кого-нибудь. Я свободен, встаю во сколько хочу, захотел уехать - я уеду...и так далее... Зарплата? Нельзя сказать, что она меня полностью удовлетворяет, работая на дядю, я мог бы заработать даже несколько больше...но не значительно. Но, опять же, здесь "это" свое, я берегу свои нервы, я обретаю неоценимый опыт, я знакомлюсь с нужными людьми... Уверен, что в будущем "ЭТО" опыт мне обязательно пригодится".
Комментировать не буду. Это просто реальный разговор. Добавлю, что лично я знаю 2 ИМ, которые начинали именно с такой схемы, работают и по сей день, только вот оборот смогли увеличить до 40-60 тысяч в месяц... Но, тут уж им поклон, умеют работать...
Ну, так вот, вернемся к нашим баранам: Как при такой схеме работы решать проблемы, связанные с редактированием базы товаров в соответствии с прайс-листами поставщиков?
Прошу на дискуссию, Господа...
Всем удачи!!!:)
21/04/2003
Володя, Вы то ли не в курсе технологий, то ли абс. "серый" дилер, про которого поставщик и не подозревает, а дилер зарабатывает не продажей товаров, а элементарным поиском лоха, которому недосуг сделать сравнительный анализ цен.
"Грабер может помочь, если в прайс-листе поставщика можно привязаться хоть к какой-то постоянной (то есть не меняющейся от раза к разу) позиции... "
Если прайс поставщика хоть в малейшей степени и как-то представлен в интернет, граббер будет им пользховаться в режиме реал-тайм. Как только поставщик вносит в него изменение, то они тут же отражаются в граббере. Потому что граб. срабатывает на каждого юзера.
Если же поставщик сам не вносит изменения в прайс - это конечно уже не лечится.
Хотя при НОРМАЛЬНЫХ отношениях поизводитель-дилер такое - редкость. А для серых дилеров- норма. Но на то они и серые, что их пинать.
Все эти "буковки" граббер учитывает, потому что затачивается для каждого из поставщиков.
"То, что ИМ, работающие по такой схеме будут существовать и дальше, я уверен. Что они будут множиться - тоже уверен. Исчезнут ли они? Никогда!!!!"
Да и Бога ради! Но раз вы работате ТАК, то и вам никто ничего не обязан! Поэтому приспосабливайтесь к тому, что есть. Под вас никто из реально владеющих товаром приспосабливаться не будет, это точно. Как потопаете, так и полопаете.
Насчет "исчезнуть" я бы не был так категоричен. Вы - лишнее звено в цепи. Откровенно лишнее. Если покупатель не совсем дурак, то он обязательно посетит 5-10-50 магазинов, сравнит цены и условия оплаты- поставки. Многие конторы сремятся завоевать себе имидж, создать брэнд. Вы с вашим приятелем - сюда не вписываетесь.
Вы как бабулька времен перестройки, что накупила товара в гастрономе, отбежала на 100 метров и продает с наваром. Кто то конечно купит, но 95% все равно пойдут в гастроном.
Касательно "наших баранов". Раз вы работаете в режиме "серого" дилерства", подпольного партнерства, и фактически в режиме посредничества, во вам остается либо "ручками" отслеживать все изменения прайса, либо писать скрипты слежения за прайсами "мамочки". Другого просто быть не может.
Володя, Вы то ли не в курсе технологий, то ли абс. "серый" дилер, про которого поставщик и не подозревает, а дилер зарабатывает не продажей товаров, а элементарным поиском лоха, которому недосуг сделать сравнительный анализ цен.
"Грабер может помочь, если в прайс-листе поставщика можно привязаться хоть к какой-то постоянной (то есть не меняющейся от раза к разу) позиции... "
Если прайс поставщика хоть в малейшей степени и как-то представлен в интернет, граббер будет им пользховаться в режиме реал-тайм. Как только поставщик вносит в него изменение, то они тут же отражаются в граббере. Потому что граб. срабатывает на каждого юзера.
Если же поставщик сам не вносит изменения в прайс - это конечно уже не лечится.
Хотя при НОРМАЛЬНЫХ отношениях поизводитель-дилер такое - редкость. А для серых дилеров- норма. Но на то они и серые, что их пинать.
Все эти "буковки" граббер учитывает, потому что затачивается для каждого из поставщиков.
"То, что ИМ, работающие по такой схеме будут существовать и дальше, я уверен. Что они будут множиться - тоже уверен. Исчезнут ли они? Никогда!!!!"
Да и Бога ради! Но раз вы работате ТАК, то и вам никто ничего не обязан! Поэтому приспосабливайтесь к тому, что есть. Под вас никто из реально владеющих товаром приспосабливаться не будет, это точно. Как потопаете, так и полопаете.
Насчет "исчезнуть" я бы не был так категоричен. Вы - лишнее звено в цепи. Откровенно лишнее. Если покупатель не совсем дурак, то он обязательно посетит 5-10-50 магазинов, сравнит цены и условия оплаты- поставки. Многие конторы сремятся завоевать себе имидж, создать брэнд. Вы с вашим приятелем - сюда не вписываетесь.
Вы как бабулька времен перестройки, что накупила товара в гастрономе, отбежала на 100 метров и продает с наваром. Кто то конечно купит, но 95% все равно пойдут в гастроном.
Касательно "наших баранов". Раз вы работаете в режиме "серого" дилерства", подпольного партнерства, и фактически в режиме посредничества, во вам остается либо "ручками" отслеживать все изменения прайса, либо писать скрипты слежения за прайсами "мамочки". Другого просто быть не может.
21/04/2003
Согласен с Константином. Володя, я думаю Ваш вопрос чисто технического характера и решать его надо через программистов и т.д.
Иначе либо вы договариваетесь с поставщиками, либо работаете в убыток (ну если не в убыток, то на ОЧЕНЬ медленный рост прибыли, просто потому, что у Вас высокие затраты на обработку входящих данных).
Как говорят "нельзя быть немного беременным". Так вот это про ваш бизнес. Либо вы принимаете на себя всю ответственность за дальнейший рост и смело идете вперед (уговоры поставщиков, выбивание выгодных поставок, создание уникальных условий продажи и пр.), либо вы постепенно отомрете как та старушка-перекупщица, потому что вы действительно лишнее звено.
Решать Вам.
Согласен с Константином. Володя, я думаю Ваш вопрос чисто технического характера и решать его надо через программистов и т.д.
Иначе либо вы договариваетесь с поставщиками, либо работаете в убыток (ну если не в убыток, то на ОЧЕНЬ медленный рост прибыли, просто потому, что у Вас высокие затраты на обработку входящих данных).
Как говорят "нельзя быть немного беременным". Так вот это про ваш бизнес. Либо вы принимаете на себя всю ответственность за дальнейший рост и смело идете вперед (уговоры поставщиков, выбивание выгодных поставок, создание уникальных условий продажи и пр.), либо вы постепенно отомрете как та старушка-перекупщица, потому что вы действительно лишнее звено.
Решать Вам.
22/04/2003
Noone, если Вы зайдете все же на сайт Панасоник, то обратите внимание, что и они и Сони и прочие производители продают свой товар все же в магазинах "Телевизоры", но тот кто зашел напрямую на панасоник, попал на ссылочку, ведущую к авторизованным дилерам :)
Что касается Amazon и врочих Ебаев, то создать подобие - уйдут годы и приличные деньги. Но за эти годы они или еще подрастут, или распадутся на более компактные образования.
Кроме того, техническая поддержка таких монстров, требует серьезных затрат. Это и группа программирования и мощные серверы на соответствующих узлах с соответствующей пропускной способностью каналов связи и много много чего еще.
Ну и последнее: для них нужна Америка, с ее почти поголовной компьютеризацией, банковской системой, устоявшимся спросом и платежеспособностью населения.
Пример оЗона, как крупной торговой единицы в сети, весьма поучителен.
А если у Вас есть проблема, как связать базу данных 1С с MySQL, то мне кажется, Вам не стоит браться за такой крупный проект.
Если Ваши намерения серьезные, то дайте ЦУ Вашим программистам или закажите эту работу, и Ваша проблема будет решена не хуже, чем на Amazon :)
Ну а если даже этот вопрос хотелось бы решить "на халявку", тогда я не уверен, что Ваш проект окажется успешным.
Noone, если Вы зайдете все же на сайт Панасоник, то обратите внимание, что и они и Сони и прочие производители продают свой товар все же в магазинах "Телевизоры", но тот кто зашел напрямую на панасоник, попал на ссылочку, ведущую к авторизованным дилерам :)
Что касается Amazon и врочих Ебаев, то создать подобие - уйдут годы и приличные деньги. Но за эти годы они или еще подрастут, или распадутся на более компактные образования.
Кроме того, техническая поддержка таких монстров, требует серьезных затрат. Это и группа программирования и мощные серверы на соответствующих узлах с соответствующей пропускной способностью каналов связи и много много чего еще.
Ну и последнее: для них нужна Америка, с ее почти поголовной компьютеризацией, банковской системой, устоявшимся спросом и платежеспособностью населения.
Пример оЗона, как крупной торговой единицы в сети, весьма поучителен.
А если у Вас есть проблема, как связать базу данных 1С с MySQL, то мне кажется, Вам не стоит браться за такой крупный проект.
Если Ваши намерения серьезные, то дайте ЦУ Вашим программистам или закажите эту работу, и Ваша проблема будет решена не хуже, чем на Amazon :)
Ну а если даже этот вопрос хотелось бы решить "на халявку", тогда я не уверен, что Ваш проект окажется успешным.
22/04/2003
Уважаемый Константин Тимошенко, я и не претендую на звание эксперта электронной коммерции.
Возможно, не спорю, я знаком лишь с одной строной этой самой коммерции. Хотел бы познакомиться и с другими возможными вариантами. Поэтому я и прошу обудить данную тему.
К примеру я, до сих пор считаю (или, по крайней мере, считал), что большинство РуМагов работает по системе: заказ от клиента, обращение к поставщику, резервирование товара, покупка товара у поставщика, и, в конце, доставка товара покупателю и получение денег.
Я считал, что таких большинство.... Естественно я не идеализировал и полагал, что есть компании, который торгуют своим товаром.
И простой, даже детский вопрос: "А как быть?"
Что Вы можете посоветовать?
1. Бизнес по серьезному - это самостоятельная дистрибьюция товара из-за бугра от производителя и последующая его продажа?
2. Или по-другому....покупка определенного количества по выбранным позициям товаров у наших дистрибьютеров, создание собственного склада и торговля им?
3. Или заключение определенных договоренностей с дистрибьютерами, интеграция с базой поставщика, доступ к его складу и, как следствие, торговля этими товарами?
Честно скажу, мне интересно Ваше мнение. Лично я не знаю других способов ведения предпренимательства в сети.
И последнее...объясните, чисто, как лоху - а что значит "Черный дилер"? Это, который торгует несертифицированными товарами? И что такое "подпольное партнерство"? Это, когда поставщику та говоришь, что у тебя ОФФ-лайновый магазин, а сам в ИМ продаешь?
Заранее извиняюсь за невежество, и уверен, что такой опытный в электронной коммерции человек как Вы, найдете немного терпения, и ответите на мои глупые вопросы! :)
Уважаемый Константин Тимошенко, я и не претендую на звание эксперта электронной коммерции.
Возможно, не спорю, я знаком лишь с одной строной этой самой коммерции. Хотел бы познакомиться и с другими возможными вариантами. Поэтому я и прошу обудить данную тему.
К примеру я, до сих пор считаю (или, по крайней мере, считал), что большинство РуМагов работает по системе: заказ от клиента, обращение к поставщику, резервирование товара, покупка товара у поставщика, и, в конце, доставка товара покупателю и получение денег.
Я считал, что таких большинство.... Естественно я не идеализировал и полагал, что есть компании, который торгуют своим товаром.
И простой, даже детский вопрос: "А как быть?"
Что Вы можете посоветовать?
1. Бизнес по серьезному - это самостоятельная дистрибьюция товара из-за бугра от производителя и последующая его продажа?
2. Или по-другому....покупка определенного количества по выбранным позициям товаров у наших дистрибьютеров, создание собственного склада и торговля им?
3. Или заключение определенных договоренностей с дистрибьютерами, интеграция с базой поставщика, доступ к его складу и, как следствие, торговля этими товарами?
Честно скажу, мне интересно Ваше мнение. Лично я не знаю других способов ведения предпренимательства в сети.
И последнее...объясните, чисто, как лоху - а что значит "Черный дилер"? Это, который торгует несертифицированными товарами? И что такое "подпольное партнерство"? Это, когда поставщику та говоришь, что у тебя ОФФ-лайновый магазин, а сам в ИМ продаешь?
Заранее извиняюсь за невежество, и уверен, что такой опытный в электронной коммерции человек как Вы, найдете немного терпения, и ответите на мои глупые вопросы! :)
22/04/2003
Да, и совсем забыл...
Еще один вопрос.
Константин Тимошенко, Вы говорили на счет граберов. Правильно ли я Вас понял: Вы предлагаете брать информацию с сайтов поставщиков? Это от туда, где обычно стоит ссылка "вход для дилеров". Вводишь лог и пароль, и получаешь доступ к инфе обновляемой в реальном времени?
Я правильно понял?
Да, и совсем забыл...
Еще один вопрос.
Константин Тимошенко, Вы говорили на счет граберов. Правильно ли я Вас понял: Вы предлагаете брать информацию с сайтов поставщиков? Это от туда, где обычно стоит ссылка "вход для дилеров". Вводишь лог и пароль, и получаешь доступ к инфе обновляемой в реальном времени?
Я правильно понял?
22/04/2003
По порядку.
Абсолютно с вами согласен, что большинство магазинов торгуют НЕимеющимся у них на данный момент товарами. Вообще говоря, может быть даже правильно делают. Но только в том случае, если они являются оптовыми партнерами у действительно крупного поставщика товаров. Этот поставщик момжет и сам вести торговлю, но с минимумом покупки, скажем 1000$. Покупатели мельче ему не нужны. Вот ту как раз поле для вашего приятеля. Причем и покупать ничего заранее не надо.
Это естественный симбиоз оптовика и розничника.
Но какой вывод?
- крупному оптовику самочуствие мелкого партнера совершенно до фени, как сам потопает, так полопает.
- Приятель ваш никогда не выйдет на "5-10 тон зелени в месяц". Это по определению. Он всегда будет работать с мелкими заказчиками. Это его ниша.
- такие магазины, по сути, действительно лишнее звено во многих случаях. Но иногда - просто необходимое (если поставщик не ведет розничной торговли).
"1. Бизнес по серьезному - это самостоятельная дистрибьюция товара из-за бугра от производителя и последующая его продажа? "
- Ну в принципе, да. В идеале - эксклюзивная дистрибьюция. Нормальные производители именно так и продвигаются. Они не допускают конкуренции между собственными дилерами. Достаточно войны с внешними конкурентами, зачем же еще внутри себя воевать? Поэтому вы в Москве можете купить ТОЛЬКО у московского дилера. И дилеры друг другу помогают, а не гадят и демпингуют.
И не обязательно из-за бугра.
"заключение определенных договоренностей с дистрибьютерами, интеграция с базой поставщика, доступ к его складу и, как следствие, торговля этими товарами?"
Это в идеале. Любой производитель и любой дистрибьютор заинтересован в увеличении продаж. И продвижение своих товарах на согласованных условиях продаж он будет только приветствовать. тогда будет и интеграция и сервис.
Поймите Володя, никто не говорит о том, что что бы торговать в сети можно только сидя на тюках с реальными товарами. Наоборот! Интернет дает возможность торговать товарами с "ЕДИНОГО" склада.
Но торговля будет куда успешнее, если владелец склада будет знать о существовании продавца. Хотя это и не обязательно. Но тогда не пеняйте на него, что он ваши интересы не учитывает.
"Черных" дилеров нет. Есть "Серые". Это неофициальный дилер. Это дилер-партизан. Производитель не знает о его существовании. Он проводит не согласованную с производителем торговую политику, демпингует и пр.
Фактически, ведет "гражданскую" войну внутри корпорации, вместо того, что бы противостоять внешним конкурентам.
Для потребителя он опасен тем, что купив товар у серого, он как правило лишается гарантии, техподдержки и пр. Напоровшись на это 1 раз, он навсегда перестает быть клиентом серого дилера.
Насчет грабберов. "грабить" закрытую территорию и дорого и бессмысленно. Если Вы дилер - то вы и так имеете доступ к ней. Если вы "серый дилер", то вам оттуда мало что дадут.
Под граббберами я тут понимал автоматический экспорт информации из открытой БД поставщика, внесение в нее изменений по определенным правилам (например добавление цены "за доставку", "розничную наценку" и пр.) и выдачу юзеру. Т.е. граббер - это специальный скрипт, который следит за позициями БД поставщика. Если БД доступна.
По порядку.
Абсолютно с вами согласен, что большинство магазинов торгуют НЕимеющимся у них на данный момент товарами. Вообще говоря, может быть даже правильно делают. Но только в том случае, если они являются оптовыми партнерами у действительно крупного поставщика товаров. Этот поставщик момжет и сам вести торговлю, но с минимумом покупки, скажем 1000$. Покупатели мельче ему не нужны. Вот ту как раз поле для вашего приятеля. Причем и покупать ничего заранее не надо.
Это естественный симбиоз оптовика и розничника.
Но какой вывод?
- крупному оптовику самочуствие мелкого партнера совершенно до фени, как сам потопает, так полопает.
- Приятель ваш никогда не выйдет на "5-10 тон зелени в месяц". Это по определению. Он всегда будет работать с мелкими заказчиками. Это его ниша.
- такие магазины, по сути, действительно лишнее звено во многих случаях. Но иногда - просто необходимое (если поставщик не ведет розничной торговли).
"1. Бизнес по серьезному - это самостоятельная дистрибьюция товара из-за бугра от производителя и последующая его продажа? "
- Ну в принципе, да. В идеале - эксклюзивная дистрибьюция. Нормальные производители именно так и продвигаются. Они не допускают конкуренции между собственными дилерами. Достаточно войны с внешними конкурентами, зачем же еще внутри себя воевать? Поэтому вы в Москве можете купить ТОЛЬКО у московского дилера. И дилеры друг другу помогают, а не гадят и демпингуют.
И не обязательно из-за бугра.
"заключение определенных договоренностей с дистрибьютерами, интеграция с базой поставщика, доступ к его складу и, как следствие, торговля этими товарами?"
Это в идеале. Любой производитель и любой дистрибьютор заинтересован в увеличении продаж. И продвижение своих товарах на согласованных условиях продаж он будет только приветствовать. тогда будет и интеграция и сервис.
Поймите Володя, никто не говорит о том, что что бы торговать в сети можно только сидя на тюках с реальными товарами. Наоборот! Интернет дает возможность торговать товарами с "ЕДИНОГО" склада.
Но торговля будет куда успешнее, если владелец склада будет знать о существовании продавца. Хотя это и не обязательно. Но тогда не пеняйте на него, что он ваши интересы не учитывает.
"Черных" дилеров нет. Есть "Серые". Это неофициальный дилер. Это дилер-партизан. Производитель не знает о его существовании. Он проводит не согласованную с производителем торговую политику, демпингует и пр.
Фактически, ведет "гражданскую" войну внутри корпорации, вместо того, что бы противостоять внешним конкурентам.
Для потребителя он опасен тем, что купив товар у серого, он как правило лишается гарантии, техподдержки и пр. Напоровшись на это 1 раз, он навсегда перестает быть клиентом серого дилера.
Насчет грабберов. "грабить" закрытую территорию и дорого и бессмысленно. Если Вы дилер - то вы и так имеете доступ к ней. Если вы "серый дилер", то вам оттуда мало что дадут.
Под граббберами я тут понимал автоматический экспорт информации из открытой БД поставщика, внесение в нее изменений по определенным правилам (например добавление цены "за доставку", "розничную наценку" и пр.) и выдачу юзеру. Т.е. граббер - это специальный скрипт, который следит за позициями БД поставщика. Если БД доступна.
22/04/2003
ежели по поводу техники - Я так понимаю что у Ваших поставщиков скорее всего есть номера складского учета (SKU)
Еще лучше если это SKU производителя
Даже если нет у них сайта - Тогда сканируете это все и по НОМЕРУ - сопоставляете ключевые поля в базе
Если же у них нет автоматизации вообще - и нет базы товара - то наверное лучше сменить поставщика :-))
Если про теорию - так ведь склад действительно не обязателен в традиционном смысле - склад - это так сказать неизбежное зло - чем меньше - тем лучше
Но чтобы он был меньше надо управлять цепочкой поставок - наример - хотя бы мониторить остатки на складах поставщика
Это и значит что у Вас будет склад кстати - просто товар на нем не ваш
ежели по поводу техники - Я так понимаю что у Ваших поставщиков скорее всего есть номера складского учета (SKU)
Еще лучше если это SKU производителя
Даже если нет у них сайта - Тогда сканируете это все и по НОМЕРУ - сопоставляете ключевые поля в базе
Если же у них нет автоматизации вообще - и нет базы товара - то наверное лучше сменить поставщика :-))
Если про теорию - так ведь склад действительно не обязателен в традиционном смысле - склад - это так сказать неизбежное зло - чем меньше - тем лучше
Но чтобы он был меньше надо управлять цепочкой поставок - наример - хотя бы мониторить остатки на складах поставщика
Это и значит что у Вас будет склад кстати - просто товар на нем не ваш
22/04/2003
Кстати....
Общаясь в настоящее время с рядом поставщиков могу отметить, что они начали тотальную борьбу с интернет-конторами. Говорят что ИМ сильно цену сбивают. Отнимают хлеб у ихних дилеров из ОФФлайна.
Я не считаю правильным продавать товары за безценок, но и приравнивать ИМ к ОФФлайновым, по-поему, глупо.
Кто вообще тогда в сети покупать будет...
А именно этого поставищки и желают. Хотят, чтобы ИМ ставили цены в ровень с их ОФФлайновыми братьями...
К Константину: а как вот в такой ситуации быть? Ведь все согласятся, что ставить цены на уровне ОФФлайна просто нереально. А по-другому поставщик отказывается отдавать товар. Вопрос: Что же предпринять? Я понимаю, что можно держать и высокие цены, но за счет попутных сервисов и качественного контента заставлять клиента покупать у себя. НО! Я уверяю, что все равно подобных желающих будет в разы меньше! Как не крути, а цена является ключевым фактором.
Как тут не стать серым дилером. Поставщики не просто требуют повышения цен. Они, устав от контроля за ценами, вобще отказываются с ними сотрудничать.
Что делать? Врать и прикидываться серьезным продавцом из ОФФлайна?
Потому что, как я не старался официально подойти к вопросу и найти легальные пути взаимоотношений с поставщиком на взаимовыгодных условиях, получал лишь отказы. Не воспринимают они всерьез ИМ и относятся к ним с пренебрежением.
Вопрос к Noone: конечно, можно было бы поменять поставщика, если бы не одно НО! Если поставщик является эксклюзивным поставщиком товара на Росс-рынке, что тогда делать? Отказываться от торговли данной позицией?
Бред...
С одной стороны, можно понять ИМ, а с другой....сами же себе и нагадили......
Кстати....
Общаясь в настоящее время с рядом поставщиков могу отметить, что они начали тотальную борьбу с интернет-конторами. Говорят что ИМ сильно цену сбивают. Отнимают хлеб у ихних дилеров из ОФФлайна.
Я не считаю правильным продавать товары за безценок, но и приравнивать ИМ к ОФФлайновым, по-поему, глупо.
Кто вообще тогда в сети покупать будет...
А именно этого поставищки и желают. Хотят, чтобы ИМ ставили цены в ровень с их ОФФлайновыми братьями...
К Константину: а как вот в такой ситуации быть? Ведь все согласятся, что ставить цены на уровне ОФФлайна просто нереально. А по-другому поставщик отказывается отдавать товар. Вопрос: Что же предпринять? Я понимаю, что можно держать и высокие цены, но за счет попутных сервисов и качественного контента заставлять клиента покупать у себя. НО! Я уверяю, что все равно подобных желающих будет в разы меньше! Как не крути, а цена является ключевым фактором.
Как тут не стать серым дилером. Поставщики не просто требуют повышения цен. Они, устав от контроля за ценами, вобще отказываются с ними сотрудничать.
Что делать? Врать и прикидываться серьезным продавцом из ОФФлайна?
Потому что, как я не старался официально подойти к вопросу и найти легальные пути взаимоотношений с поставщиком на взаимовыгодных условиях, получал лишь отказы. Не воспринимают они всерьез ИМ и относятся к ним с пренебрежением.
Вопрос к Noone: конечно, можно было бы поменять поставщика, если бы не одно НО! Если поставщик является эксклюзивным поставщиком товара на Росс-рынке, что тогда делать? Отказываться от торговли данной позицией?
Бред...
С одной стороны, можно понять ИМ, а с другой....сами же себе и нагадили......
22/04/2003
"могу отметить, что они начали тотальную борьбу с интернет-конторами."
И правильно, вообще говоря делают. В погоне за коппечной выгодой "серые" ИМ не только "ломают" рынок, но и страшно вредят самому поставщику или производителю. потому что покупатель не получив ни должной консультации, ни техподдержки автоматически переносит негатив и на бренд. Поэтому любой серьезные производитель будет иметь дело со своими авторизованными дилерами. А серых будет давить.
"Ведь все согласятся, что ставить цены на уровне ОФФлайна просто нереально."
??? Это - не факт.
Я встречал цены и ниже, и выше оффлайновых. Например, пользовался я "77". Их цены были "на уровне", но с доставкой. А потом открыли неподалеку "Ашан". И я забыл про 77 напрочь. Он просто перестал быть интересным из-за высоких цен.
Все проблемы оттого, что народ рванул торговать через ИМ без мозгов. Не имея к этому никаких предпосылок!
Мало того, что товаров, пригодных для массовых продаж через сеть - 10% от товаров вообще, так и организация торговли - это вообще нечто... Причем пытаются выдать это нечто за достижение. хотя это - могила.
Онлановая торговля составляет сейчас в обороте продаж 0.х% от офф-лайна. Причин, почему так - масса. И доставка, и отсутствие платежных систем, и массовая убогость ИМ, непрофессионализм продавцов и пр. и др.
Отсюда и результат :(
Если поставщик эксклюзивный, то это наоборот, + для торговли, а не минус. И надо добиваться от него эксклюзивного же права торговли в интернет.
"могу отметить, что они начали тотальную борьбу с интернет-конторами."
И правильно, вообще говоря делают. В погоне за коппечной выгодой "серые" ИМ не только "ломают" рынок, но и страшно вредят самому поставщику или производителю. потому что покупатель не получив ни должной консультации, ни техподдержки автоматически переносит негатив и на бренд. Поэтому любой серьезные производитель будет иметь дело со своими авторизованными дилерами. А серых будет давить.
"Ведь все согласятся, что ставить цены на уровне ОФФлайна просто нереально."
??? Это - не факт.
Я встречал цены и ниже, и выше оффлайновых. Например, пользовался я "77". Их цены были "на уровне", но с доставкой. А потом открыли неподалеку "Ашан". И я забыл про 77 напрочь. Он просто перестал быть интересным из-за высоких цен.
Все проблемы оттого, что народ рванул торговать через ИМ без мозгов. Не имея к этому никаких предпосылок!
Мало того, что товаров, пригодных для массовых продаж через сеть - 10% от товаров вообще, так и организация торговли - это вообще нечто... Причем пытаются выдать это нечто за достижение. хотя это - могила.
Онлановая торговля составляет сейчас в обороте продаж 0.х% от офф-лайна. Причин, почему так - масса. И доставка, и отсутствие платежных систем, и массовая убогость ИМ, непрофессионализм продавцов и пр. и др.
Отсюда и результат :(
Если поставщик эксклюзивный, то это наоборот, + для торговли, а не минус. И надо добиваться от него эксклюзивного же права торговли в интернет.
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