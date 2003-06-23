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Как определить объем рынка городского интернет-магазина?
23/06/2003
Андре. С Вашими советами я и за 3 года магазин не выведу на окупаемость. С корпоративными климентами... Смех, да и только Вы бросились, да не в ту сторону. Вы сначала решите на кого вы будете работать: на корпоративных или розничных клиентов, а уже потом начинайте окучивать. А сделать так, что сначла одинх чиновников, а потом все население - это номер не проходит и не проходил никогда. Константин хоть и горячится иногда, но советы дает дельные. Танцуйте от печки, а не от порога.
Если там в городе про интерент знают только как про скопище бесплатной информации, там никто, хоть чиновники, хоть просто люди с улицы, никто покупать не будет. Потому что хорошо, это не унас, это у проклятых капиталистов. А наши - воры, им деньги лучше не давать. Вот и все. Поэтому и надо начинать с обработки населения - что интернет это хорошо, что в нем можно покупать, что... Короче создавать базу. Да это сложно, но это единственный шанс стать известным и долгоиграющим проектом. А чиновники... чиновники Вас через неделю будут видеть в известном месте в белых тапках. Потому что купить в интернете они могут в любом месте, а не только у вас. То же касается ит корпоративных клиентов.
В данном случае надо искать место приложенитя сил, на чем можно сэкономить используя интернет и именно это усиленно вбивать в массы. Короче обыкновенный ПР, а уж потом все остальное.
Андре. С Вашими советами я и за 3 года магазин не выведу на окупаемость. С корпоративными климентами... Смех, да и только Вы бросились, да не в ту сторону. Вы сначала решите на кого вы будете работать: на корпоративных или розничных клиентов, а уже потом начинайте окучивать. А сделать так, что сначла одинх чиновников, а потом все население - это номер не проходит и не проходил никогда. Константин хоть и горячится иногда, но советы дает дельные. Танцуйте от печки, а не от порога.
Если там в городе про интерент знают только как про скопище бесплатной информации, там никто, хоть чиновники, хоть просто люди с улицы, никто покупать не будет. Потому что хорошо, это не унас, это у проклятых капиталистов. А наши - воры, им деньги лучше не давать. Вот и все. Поэтому и надо начинать с обработки населения - что интернет это хорошо, что в нем можно покупать, что... Короче создавать базу. Да это сложно, но это единственный шанс стать известным и долгоиграющим проектом. А чиновники... чиновники Вас через неделю будут видеть в известном месте в белых тапках. Потому что купить в интернете они могут в любом месте, а не только у вас. То же касается ит корпоративных клиентов.
В данном случае надо искать место приложенитя сил, на чем можно сэкономить используя интернет и именно это усиленно вбивать в массы. Короче обыкновенный ПР, а уж потом все остальное.
23/06/2003
Nik.
Вы правильно подметили, что есть один "Амазон" и хватит. Но то же самое можно сказать о любом ИМ. Есть один "Озон" и хватит.
Теперь о географии. Во-первых покупателя ИМ разделяют тысячи км проводов, кабелей, радиоканалов, соединенных коммутаторами, шлюзами и пр. На всем этом пути информация искажается и теряется.
Во-вторых, при торговле продовольственными товарами география очень важна. Не будете же вы заказывать продукты из другого города. Пока онидоберутся до вас, вы умрете с голода.
Но главное, следует иметь в виду, что в процесс включено слабое звено: человек. В конце концов, человек комплектует заказ и отправляет его. А вот это за один клик не сделаешь. Да и ошибок, намеренно или ненамеренно, он сделает еще больше. И получите вы скользкую колбасу, заплесневелый сыр и "паленую" водку. И весь ваш онлайновый бизнес наткнется на офлайновую реальность.
Кстати, на "Амазоне" срок отгрузки до 14 дней. И прибавьте к этому доставку. Так что ваш товар находится от вас не в одном клике, а в двух неделях и более.
И в заключение. Думаю, что вариант использования ИМ, как маркетингового инструмента основного супермаркета, а не как самостоятельную прибыльную коммерческую структуру, более предпочтителен и, даже, необходим.
Nik.
Вы правильно подметили, что есть один "Амазон" и хватит. Но то же самое можно сказать о любом ИМ. Есть один "Озон" и хватит.
Теперь о географии. Во-первых покупателя ИМ разделяют тысячи км проводов, кабелей, радиоканалов, соединенных коммутаторами, шлюзами и пр. На всем этом пути информация искажается и теряется.
Во-вторых, при торговле продовольственными товарами география очень важна. Не будете же вы заказывать продукты из другого города. Пока онидоберутся до вас, вы умрете с голода.
Но главное, следует иметь в виду, что в процесс включено слабое звено: человек. В конце концов, человек комплектует заказ и отправляет его. А вот это за один клик не сделаешь. Да и ошибок, намеренно или ненамеренно, он сделает еще больше. И получите вы скользкую колбасу, заплесневелый сыр и "паленую" водку. И весь ваш онлайновый бизнес наткнется на офлайновую реальность.
Кстати, на "Амазоне" срок отгрузки до 14 дней. И прибавьте к этому доставку. Так что ваш товар находится от вас не в одном клике, а в двух неделях и более.
И в заключение. Думаю, что вариант использования ИМ, как маркетингового инструмента основного супермаркета, а не как самостоятельную прибыльную коммерческую структуру, более предпочтителен и, даже, необходим.
23/06/2003
Борис:
"Озон" слишком плох, чтобы быть единственным в своём роде, как и "Амазон".
Про географию вы загнули. Пользователя не интересует, сколько там проводов ведёт до сервера магазина. Он видит то, что ему показывают, на своём собственном экране. И это не испорченный телефон, чтобы информация там терялась или искажалась.
Вы можете вспомнить сколько в вашем квартале маленьких продовольственных магазинчиков? Лично у меня их штук 20-40. На весь город с пригородами хватило бы всего одного ИМ с развитой системой доставки и складов.
Комплектация заказа - дело весьма щекотливое, но при правильной организации, ошибки можно свести к минимуму.
Я не говорил, что товар находится на расстоянии клика, я говорил, что между магазинами такое расстояние. Кроме того в офлайне тратится времени не многим меньше. Беготня по магазинам и выбор подходящего товара - дело муторное, сами знаете.
ИМ, как маркетинговый инструмент большого супермаркета, не очень хорош. Этот большой магазин итак уже стал самым крупным в городе и вряд ли найдётся много народа, кто бы о нём не слышал. Но, возможно, не всем удобно туда ездить и закупаться. Как раз для них (а также ленивых и занятых) ИМ будет неплохим решением проблемы.
Борис:
"Озон" слишком плох, чтобы быть единственным в своём роде, как и "Амазон".
Про географию вы загнули. Пользователя не интересует, сколько там проводов ведёт до сервера магазина. Он видит то, что ему показывают, на своём собственном экране. И это не испорченный телефон, чтобы информация там терялась или искажалась.
Вы можете вспомнить сколько в вашем квартале маленьких продовольственных магазинчиков? Лично у меня их штук 20-40. На весь город с пригородами хватило бы всего одного ИМ с развитой системой доставки и складов.
Комплектация заказа - дело весьма щекотливое, но при правильной организации, ошибки можно свести к минимуму.
Я не говорил, что товар находится на расстоянии клика, я говорил, что между магазинами такое расстояние. Кроме того в офлайне тратится времени не многим меньше. Беготня по магазинам и выбор подходящего товара - дело муторное, сами знаете.
ИМ, как маркетинговый инструмент большого супермаркета, не очень хорош. Этот большой магазин итак уже стал самым крупным в городе и вряд ли найдётся много народа, кто бы о нём не слышал. Но, возможно, не всем удобно туда ездить и закупаться. Как раз для них (а также ленивых и занятых) ИМ будет неплохим решением проблемы.
23/06/2003
Эх, Олег, если Вам нужно 3 года для выхода на окупаемость- это очень хорошо, для Вас, конечно. Вопрос то архисложный. На сегодняшний день в рунете нет ни ОДНОГО успешного продуктового проекта. А почему? Да думать люди не хотят. Все хочется с кондачка решить, а не бывает так. Так что, дружище, вопрос то стоит- или корпоративные клиенты, или никаких. Впрочем, я не собираюсь тут развивать эту идею, глядишь, самому пригодится :)
Эх, Олег, если Вам нужно 3 года для выхода на окупаемость- это очень хорошо, для Вас, конечно. Вопрос то архисложный. На сегодняшний день в рунете нет ни ОДНОГО успешного продуктового проекта. А почему? Да думать люди не хотят. Все хочется с кондачка решить, а не бывает так. Так что, дружище, вопрос то стоит- или корпоративные клиенты, или никаких. Впрочем, я не собираюсь тут развивать эту идею, глядишь, самому пригодится :)
24/06/2003
Сказать-то можно все, да толку от этого? Вы можете не развивать идею с корпорациями, которые тоннами покупают еду для своих сотрудников (я честно говоря и на крутом западе таких не видел, а здесь и подавно). Но вот то, что эта идея не подходит для крупного продуктового ИМ - это точно.
В данном случае интернет - действительно маркетинговый инструмент, а также механизм экономии на непроизводительных затратах. И начинать надо даже если будет всего 50-100 клиентов, остальные подтянутся.
А про 3 года (эх, надо было сказать за 10 лет) я сказал, потому что где-то здесь читал про окупаемость за полгода (в крайнем случае за год). А то дескать потом и возврата денег ждать нечего - все равно не будет. Поэтому и сказал.
И я не спорю что вопрос окупаемости и грамотного развития - сложный. Знаю и верю.
Сказать-то можно все, да толку от этого? Вы можете не развивать идею с корпорациями, которые тоннами покупают еду для своих сотрудников (я честно говоря и на крутом западе таких не видел, а здесь и подавно). Но вот то, что эта идея не подходит для крупного продуктового ИМ - это точно.
В данном случае интернет - действительно маркетинговый инструмент, а также механизм экономии на непроизводительных затратах. И начинать надо даже если будет всего 50-100 клиентов, остальные подтянутся.
А про 3 года (эх, надо было сказать за 10 лет) я сказал, потому что где-то здесь читал про окупаемость за полгода (в крайнем случае за год). А то дескать потом и возврата денег ждать нечего - все равно не будет. Поэтому и сказал.
И я не спорю что вопрос окупаемости и грамотного развития - сложный. Знаю и верю.
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