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Как определить объем рынка городского интернет-магазина?
20/06/2003
Ник, боюсь, что это даже не Константин сказал, а уже чуть ли не в школе проходят :)
А насчет крупных игроков- ну чем вы новых покупателей привлекать будете? Если везде- реклама конкурентов, цены- ниже, ассортимент- лучше? Тем что вы хороший и пушистый? Или, извините, дизайном? А старые покупатели тут же переметнутся, они вам ничего не должны.
Да я собственно не об апокалипсисе и-коммерции, просто задевает, когда кричат- нельзя вам сразу, только через годы (десятелития!) А если уже и рынка, дикого но симпатишного, как сейчас уже не будет? Придут эти чертовы сети или еще что произойдет. Ну Константину простительно, он промоутер, чем надольше привяжешь к себе клиента, тем дольше уверенность в завтрашнем дне :). А почему собссно нельзя? Чтобы все и сразу? Люди ж не банк ограбить хотят, а работать! И, пока, в Рунете у каждого есть шанс. Нужно то всего ничего- мозги, интуиция и фантазия, а опыт дело наживное.
Константин, не обижайтесь, я ж не про Ваш возраст, а про "советы".
Ник, боюсь, что это даже не Константин сказал, а уже чуть ли не в школе проходят :)
А насчет крупных игроков- ну чем вы новых покупателей привлекать будете? Если везде- реклама конкурентов, цены- ниже, ассортимент- лучше? Тем что вы хороший и пушистый? Или, извините, дизайном? А старые покупатели тут же переметнутся, они вам ничего не должны.
Да я собственно не об апокалипсисе и-коммерции, просто задевает, когда кричат- нельзя вам сразу, только через годы (десятелития!) А если уже и рынка, дикого но симпатишного, как сейчас уже не будет? Придут эти чертовы сети или еще что произойдет. Ну Константину простительно, он промоутер, чем надольше привяжешь к себе клиента, тем дольше уверенность в завтрашнем дне :). А почему собссно нельзя? Чтобы все и сразу? Люди ж не банк ограбить хотят, а работать! И, пока, в Рунете у каждого есть шанс. Нужно то всего ничего- мозги, интуиция и фантазия, а опыт дело наживное.
Константин, не обижайтесь, я ж не про Ваш возраст, а про "советы".
20/06/2003
Вот-вот. Точно так же рассуждали горе-рекламщики от интернет. "Ща мы вам рекламу забабахаем!" И где и в каком состоянии рекламный рынок рунета? Как ковырялся на уровне 0.3% от объема всей рекламы, так и ковыряется. (При 5-10%-ом охвате населения). И никаких перспектив. А знаете почему? Потому что хотели джинс (все сразу и сейчас). Ин надо было бабки срубить, а не среду сформировать. Результат вам виден без очков. Сейчас только совсем оголтелый и абсолютно ниченго не смыслящий рекламодатель вбухивает большие деньги в рекламу в сети. Умные же действуют "тихой сапой". Формуруя СВОЙ рынок.
Так и Лёхе. Да пусть юзеров пока потенциальных 300 всего. Но надо сделать так, что бы они стали постоянными. Тогда через полгода их станет 500. Через год - 1000. И так далее.
Скотоводство всегда было прибыльнее охоты. Это аксиома. Это 003.ру может себе позволить разбрасываться клиентами. Некторое время, до критической массы. А Леха - в небольшом городе. У него каждый клиент должен быть VIP. Поэтому он прав - работать пока на самоокупаемости, без прибыли. Тогда через год будет прибыль.
Вот-вот. Точно так же рассуждали горе-рекламщики от интернет. "Ща мы вам рекламу забабахаем!" И где и в каком состоянии рекламный рынок рунета? Как ковырялся на уровне 0.3% от объема всей рекламы, так и ковыряется. (При 5-10%-ом охвате населения). И никаких перспектив. А знаете почему? Потому что хотели джинс (все сразу и сейчас). Ин надо было бабки срубить, а не среду сформировать. Результат вам виден без очков. Сейчас только совсем оголтелый и абсолютно ниченго не смыслящий рекламодатель вбухивает большие деньги в рекламу в сети. Умные же действуют "тихой сапой". Формуруя СВОЙ рынок.
Так и Лёхе. Да пусть юзеров пока потенциальных 300 всего. Но надо сделать так, что бы они стали постоянными. Тогда через полгода их станет 500. Через год - 1000. И так далее.
Скотоводство всегда было прибыльнее охоты. Это аксиома. Это 003.ру может себе позволить разбрасываться клиентами. Некторое время, до критической массы. А Леха - в небольшом городе. У него каждый клиент должен быть VIP. Поэтому он прав - работать пока на самоокупаемости, без прибыли. Тогда через год будет прибыль.
20/06/2003
Какие то аналогии некорректные. Я про мечту, про синюю птицу, которую тут убить хотят, а мне- рекламщики... Может еще за MLM поговорим? Скотоводство у них, блин.
Леха, найдите 5-50 корпоративных клиентов, и Любым способом, вплоть до 100% скидок :) заставьте их сделать первый заказ (только с чиновниками не перестарайтесь, чтоб во взятках не обвинили), отработайте их на ура, а дальше дело пойдет, не забывайте про скидки и (чуть не сказал "откаты" :) ) тп. Либо- сделайте бесплатный доступ к своему сайту и известите всех заинтересованных, вплоть до раздачи бесплатных модемов, у кого нет. И доставку для 50 вы отработаете без проблем, тем более что многие будут заказывать по графику.
Впрочем, если Вы как некоторые здесь тоже уверены, что продуктовое В2С выгоднее чем В2В, то попробуйте. Мазохизм, он и в Африке это слово.
Надеюсь, эта дискуссия Вам чем-то помогла.
Какие то аналогии некорректные. Я про мечту, про синюю птицу, которую тут убить хотят, а мне- рекламщики... Может еще за MLM поговорим? Скотоводство у них, блин.
Леха, найдите 5-50 корпоративных клиентов, и Любым способом, вплоть до 100% скидок :) заставьте их сделать первый заказ (только с чиновниками не перестарайтесь, чтоб во взятках не обвинили), отработайте их на ура, а дальше дело пойдет, не забывайте про скидки и (чуть не сказал "откаты" :) ) тп. Либо- сделайте бесплатный доступ к своему сайту и известите всех заинтересованных, вплоть до раздачи бесплатных модемов, у кого нет. И доставку для 50 вы отработаете без проблем, тем более что многие будут заказывать по графику.
Впрочем, если Вы как некоторые здесь тоже уверены, что продуктовое В2С выгоднее чем В2В, то попробуйте. Мазохизм, он и в Африке это слово.
Надеюсь, эта дискуссия Вам чем-то помогла.
20/06/2003
Андрэ:
В школе-то проходят, да вы почему-то никак не можете определиться что в действительности хотите: самоокупаемости или прибыли.
А с чего это в сетях цены ниже и ассортимент лучше? В большом супер-маркете выбор больше - факт, но в интернете все равны и вы не можете сделать сайт больше, чем у других, по аналогии с магазином, потому что это просто физически невозможно. А цены у всех одинаковые.
Андрэ:
В школе-то проходят, да вы почему-то никак не можете определиться что в действительности хотите: самоокупаемости или прибыли.
А с чего это в сетях цены ниже и ассортимент лучше? В большом супер-маркете выбор больше - факт, но в интернете все равны и вы не можете сделать сайт больше, чем у других, по аналогии с магазином, потому что это просто физически невозможно. А цены у всех одинаковые.
20/06/2003
Ник:
перечитал, подумал, не понял :)
Если что-то окупилось через полгода, значит- мы вышли на прибыль, разве нет? Конечно, если вы для начала и-бизнеса прикупили особнячок на Арбате, или маркетологам проплатили сумму, равную бюджету небольшой африканской страны, может, конечно, и подольше ждать придется. А полтора года тоже неплохо, я ж говорю, спор здесь не имеет смысла. Мне интересны проекты с одним сроком, Вам- с другим. Главное, чтобы получилось.
Просто чем дальше, тем больше риски, в т.ч и такие, о которых в начале вы даже и не подозревали, и сети- это просто одна из угроз, возможно, и не самая большая. Вот и Константин справедливо сказал- ну кто мог предположить 2-3 года назад, что рекламный рынок в Рунете рухнет? А повременка в Москве, если введут- враз уберет процентов 50 мелких клиентов.. Да много еще чего.
Ник:
перечитал, подумал, не понял :)
Если что-то окупилось через полгода, значит- мы вышли на прибыль, разве нет? Конечно, если вы для начала и-бизнеса прикупили особнячок на Арбате, или маркетологам проплатили сумму, равную бюджету небольшой африканской страны, может, конечно, и подольше ждать придется. А полтора года тоже неплохо, я ж говорю, спор здесь не имеет смысла. Мне интересны проекты с одним сроком, Вам- с другим. Главное, чтобы получилось.
Просто чем дальше, тем больше риски, в т.ч и такие, о которых в начале вы даже и не подозревали, и сети- это просто одна из угроз, возможно, и не самая большая. Вот и Константин справедливо сказал- ну кто мог предположить 2-3 года назад, что рекламный рынок в Рунете рухнет? А повременка в Москве, если введут- враз уберет процентов 50 мелких клиентов.. Да много еще чего.
21/06/2003
Андрэ:
Получить прибыль - получить при продаже товара денег больше, чем потратить на его приобретение и прочие издержки.
Выйти на окупаемость - вернуть деньги, затраченные на создание бизнеса.
Окупаемость возникает при наличии прибыли, а не наоборот.
Мне просто не очень понятно, откуда взялся такой срок - пол-года. И вывод про то, что если за пол-года не успели вернуть вложенных денег, значит, уже не вернёте их никогда.
Про повремёнку:
Если клиент не способен заплатить денег за телефон или за интернет - грошь цена такому клиенту. Кроме того, при вводе повремёнки сразу возрастёт спрос на выделенные линии, а соответственно упадёт цена на эту услугу. Так что 50% - слишком пессимистический показатель.
Андрэ:
Получить прибыль - получить при продаже товара денег больше, чем потратить на его приобретение и прочие издержки.
Выйти на окупаемость - вернуть деньги, затраченные на создание бизнеса.
Окупаемость возникает при наличии прибыли, а не наоборот.
Мне просто не очень понятно, откуда взялся такой срок - пол-года. И вывод про то, что если за пол-года не успели вернуть вложенных денег, значит, уже не вернёте их никогда.
Про повремёнку:
Если клиент не способен заплатить денег за телефон или за интернет - грошь цена такому клиенту. Кроме того, при вводе повремёнки сразу возрастёт спрос на выделенные линии, а соответственно упадёт цена на эту услугу. Так что 50% - слишком пессимистический показатель.
21/06/2003
Спасибо всем за советы и пожелания. Постараюсь учесть и применить на практике.
Приоткурою завесу тайны, город в котором планируется открытие магазина - Рязань.
В принципе, пока руководство полно решимости и поддерживает этот проект. Планируется даже реклама в СМИ и бесплатная доставка в течении первого месяца. Но опыта реализации подобных проектов нет :(. Если кто знает о похожих проектах, поделитесь опытом (ссылка не помешает :) ).
Спасибо всем за советы и пожелания. Постараюсь учесть и применить на практике.
Приоткурою завесу тайны, город в котором планируется открытие магазина - Рязань.
В принципе, пока руководство полно решимости и поддерживает этот проект. Планируется даже реклама в СМИ и бесплатная доставка в течении первого месяца. Но опыта реализации подобных проектов нет :(. Если кто знает о похожих проектах, поделитесь опытом (ссылка не помешает :) ).
21/06/2003
Светлана:
drnik@mail333.com
Лёха:
http://www.pokupka.spb.ru/
Кажись, пока жив, но ошибок у них самих куча, так что будьте осторожны, если решите брать этот магазин в качестве примера. Вообще же создание продуктового (я правильно понял?) интернет-магазина - дело непростое и пускать его на самотёк нельзя ни при каких условиях. Схема работы обычного и-мага с каталогом и корзиной тоже вряд ли подойдёт.
Светлана:
drnik@mail333.com
Лёха:
http://www.pokupka.spb.ru/
Кажись, пока жив, но ошибок у них самих куча, так что будьте осторожны, если решите брать этот магазин в качестве примера. Вообще же создание продуктового (я правильно понял?) интернет-магазина - дело непростое и пускать его на самотёк нельзя ни при каких условиях. Схема работы обычного и-мага с каталогом и корзиной тоже вряд ли подойдёт.
21/06/2003
Леха!
Думаю, что не стоит (пока) уирать на идею ИМ в чистом виде. Недавно Джеф Безос (Амазон) признался, что объем онлайновых продаж вряд ли превысит 10% от всего борота розничной торговли. Тем более, продовольственными товарами, где каждую покупку надо пощупать или понюхать (особенно у нас).
А вот если ваш ИМ поставит задачей привлечение покупателей в ваш супер-гипер-пупер маркет. Сообщения об акциях (скидки, новые товары, новые разделы, график работы и все, что поможет покпателям все знать о вашем магазине). Неплохо выпускать какой-нибудь фирменный бюллетень.
Затем, организовать стол заказов, как в старые времена, и принимать заявки по телефону, факсу, Интернет. Это поможет покупателям привыкнуть к заказу товаров и воочию убедиться в качестве подготовки заказов в магазине.
И только после этого, покупатели уверятся в надежности и удобстве предварительных заказов в вашем гипермаркете, и начнут пользоваться доставкой.
Сами понимаете, на это потребуется время, но отдача появится достаточно быстро, если вы сможете повысить оборот гимермаркета.
Леха!
Думаю, что не стоит (пока) уирать на идею ИМ в чистом виде. Недавно Джеф Безос (Амазон) признался, что объем онлайновых продаж вряд ли превысит 10% от всего борота розничной торговли. Тем более, продовольственными товарами, где каждую покупку надо пощупать или понюхать (особенно у нас).
А вот если ваш ИМ поставит задачей привлечение покупателей в ваш супер-гипер-пупер маркет. Сообщения об акциях (скидки, новые товары, новые разделы, график работы и все, что поможет покпателям все знать о вашем магазине). Неплохо выпускать какой-нибудь фирменный бюллетень.
Затем, организовать стол заказов, как в старые времена, и принимать заявки по телефону, факсу, Интернет. Это поможет покупателям привыкнуть к заказу товаров и воочию убедиться в качестве подготовки заказов в магазине.
И только после этого, покупатели уверятся в надежности и удобстве предварительных заказов в вашем гипермаркете, и начнут пользоваться доставкой.
Сами понимаете, на это потребуется время, но отдача появится достаточно быстро, если вы сможете повысить оборот гимермаркета.
21/06/2003
Борис:
Джеф Безос - далеко не истина в последней инстанции и не прорицатель. Кроме того нельзя забывать, что в офлайне магазинов просто на порядок больше и ничего с этим не поделаешь. Зачем создавать десять "Амазонов", если уже есть один, который вполне справляется со своими функциями? В офлайне на успех или неуспех магазина в значительной мере влияет его географическое расположение, а в интернете расстояние между магазинами - несколько кликов мышкой.
По поводу ваших предложений - согласен, такой вариант развития тоже вполне приемлем.
Борис:
Джеф Безос - далеко не истина в последней инстанции и не прорицатель. Кроме того нельзя забывать, что в офлайне магазинов просто на порядок больше и ничего с этим не поделаешь. Зачем создавать десять "Амазонов", если уже есть один, который вполне справляется со своими функциями? В офлайне на успех или неуспех магазина в значительной мере влияет его географическое расположение, а в интернете расстояние между магазинами - несколько кликов мышкой.
По поводу ваших предложений - согласен, такой вариант развития тоже вполне приемлем.
22/06/2003
Витрина- это не магазин. у нее другие задачи и методы продвижения в сети.
Nik, еще по поводу окупаемости- вот смотрите, здесь явно прорисовались две схемы, причем обе имеют шанс на существование-
1.Вариант (при условии, что оф-лайн вам дает карт-бланш) Инвестиции-ок.$6K
Месяц первый- подбор ПО, персонала, клиентов
Месяц второй- покупка ПО, постановка задачи персоналу, начало работы с клиентами
Месяцы 3-4 отработка, первые заказы.
6-7 месяц- возврат 6 тысяч, первая тысяча-в карман или на развитие...
(ну примерно, примерно так...)
2.Вариант- Воспитание Клиента. Носимся с КАЖДЫМ, как с писаной торбой, промоакции, рекламой заклеили весь город, бесплатное пиво для продвинутой молодежи и тп, пошли первые заказы...
Через 2,5-3 года клиент, покупая в местном и-лабазе, одном из многих, щедро взошедших на удобренной Вами почве, и привычно ругая отвратительную доставку, с легкой ностальгией ОБЯЗАТЕЛЬНО вспомнит о Вас, как он был у Вас VIP, и уронит скупую слезу.
В общем, каждый выбирает по себе...
Витрина- это не магазин. у нее другие задачи и методы продвижения в сети.
Nik, еще по поводу окупаемости- вот смотрите, здесь явно прорисовались две схемы, причем обе имеют шанс на существование-
1.Вариант (при условии, что оф-лайн вам дает карт-бланш) Инвестиции-ок.$6K
Месяц первый- подбор ПО, персонала, клиентов
Месяц второй- покупка ПО, постановка задачи персоналу, начало работы с клиентами
Месяцы 3-4 отработка, первые заказы.
6-7 месяц- возврат 6 тысяч, первая тысяча-в карман или на развитие...
(ну примерно, примерно так...)
2.Вариант- Воспитание Клиента. Носимся с КАЖДЫМ, как с писаной торбой, промоакции, рекламой заклеили весь город, бесплатное пиво для продвинутой молодежи и тп, пошли первые заказы...
Через 2,5-3 года клиент, покупая в местном и-лабазе, одном из многих, щедро взошедших на удобренной Вами почве, и привычно ругая отвратительную доставку, с легкой ностальгией ОБЯЗАТЕЛЬНО вспомнит о Вас, как он был у Вас VIP, и уронит скупую слезу.
В общем, каждый выбирает по себе...
22/06/2003
Андрэ:
А причём тут окупаемость? :)
Мой вариант немного отличается (имеется те же самые 6000$).
Первый месяц-два - заказ разработки движка и дизайна с оптимизацией под поисковики (1000-2000$).
Конец второго месяця - поиск офиса (500$ в месяц), персонала (менеджеры 1-2 шт. - 1000-2000$, веб-мастер - 300-500$, операторы для создания БД товаров 2 шт. - 200-600$) (убытки - 2000$, остаток - 4000$).
Конец третьего месяца - Пуск проекта. В течении месяца достигаем 10 заказов в день при средней цене в 500 р. (доходы - 2500$, расходы - 4600$, остаток - 1900$).
Ну а дальше всё зависит от вас.
Про второй вариант - не понял. Имеется в виду, что мы сначала привлекаем клиентов в интернет, а потом создаём свой магазин? Такого мы делать не будет, потому что пустая трата денег :)
Андрэ:
А причём тут окупаемость? :)
Мой вариант немного отличается (имеется те же самые 6000$).
Первый месяц-два - заказ разработки движка и дизайна с оптимизацией под поисковики (1000-2000$).
Конец второго месяця - поиск офиса (500$ в месяц), персонала (менеджеры 1-2 шт. - 1000-2000$, веб-мастер - 300-500$, операторы для создания БД товаров 2 шт. - 200-600$) (убытки - 2000$, остаток - 4000$).
Конец третьего месяца - Пуск проекта. В течении месяца достигаем 10 заказов в день при средней цене в 500 р. (доходы - 2500$, расходы - 4600$, остаток - 1900$).
Ну а дальше всё зависит от вас.
Про второй вариант - не понял. Имеется в виду, что мы сначала привлекаем клиентов в интернет, а потом создаём свой магазин? Такого мы делать не будет, потому что пустая трата денег :)
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