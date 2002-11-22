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Как можно получить прибыль с подобного проекта?
22/11/2002
Я разрабатываю движки для сайтов и естественно хорошо знаком с интернет коммерцией, у вас немного другое направление. Вы хотите создать информационный портал.
Могу посоветовать вот что.
Берете печатную рекламу, например в экстре-m и обзваниваете фирмы у которых нет интернета, c предложением сделать обзоры в интернет с указанием их телефона по их продукции бесплатно. В фирме скорее всего найдется человек который поможет с написанием обзоров. Ну в целов это дело очень и очень хлопотное :-(
Я разрабатываю движки для сайтов и естественно хорошо знаком с интернет коммерцией, у вас немного другое направление. Вы хотите создать информационный портал.
Могу посоветовать вот что.
Берете печатную рекламу, например в экстре-m и обзваниваете фирмы у которых нет интернета, c предложением сделать обзоры в интернет с указанием их телефона по их продукции бесплатно. В фирме скорее всего найдется человек который поможет с написанием обзоров. Ну в целов это дело очень и очень хлопотное :-(
24/11/2002
Могу тебе посоветовать следущее :
1. Добавить сайт во все каталоги
2. В категории ссылки обменяться линками с как можно большим количеством сайтов (для поднятия ИЦ)
3. ПРинять участие в партнерских программах и создать свою.
4. Ну и конечно контент на сайте сделать получше.
5. ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЙ САЙТ под поисковики , к примеру у тебя очень неудачные слова идут как Keywords.
Есть ещё идеи , но не бесплатные :) если интересно пиши мне . помогу чем смогу.
Могу тебе посоветовать следущее :
1. Добавить сайт во все каталоги
2. В категории ссылки обменяться линками с как можно большим количеством сайтов (для поднятия ИЦ)
3. ПРинять участие в партнерских программах и создать свою.
4. Ну и конечно контент на сайте сделать получше.
5. ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЙ САЙТ под поисковики , к примеру у тебя очень неудачные слова идут как Keywords.
Есть ещё идеи , но не бесплатные :) если интересно пиши мне . помогу чем смогу.
09/01/2003
Можно предлагать описания товаров, которые продают определенные поставщики. Типа они предлагают продукт, а описание делаеш ты. Тут нужно договариваться с многими поставщиками (читай компаниями в твоем регионе, и не только) персонально. Можно было бы сделать как модный щас вебсервис(технически) - поставщики просто прилинковывают свой продукт к твоему описанию. Выгода поставщикам - не нужно поддерживать свое описание - соответственно меньше ТСО - им дешевле. (брать деньги 1)
Это типичная програма партнерства - ты денег береш с продаж. Сам активно промоутиш свой ресурс - он выше будет чем сайты компаний по общим вопросам. (брать деньги 2).
Относительно поставщиков информации - ищи студентов начальных курсов Техн.ВУЗОВ, они за идею будут работать, еще могу порекомендовать учить менеджмент персонала, про мотивацию.
Можно предлагать описания товаров, которые продают определенные поставщики. Типа они предлагают продукт, а описание делаеш ты. Тут нужно договариваться с многими поставщиками (читай компаниями в твоем регионе, и не только) персонально. Можно было бы сделать как модный щас вебсервис(технически) - поставщики просто прилинковывают свой продукт к твоему описанию. Выгода поставщикам - не нужно поддерживать свое описание - соответственно меньше ТСО - им дешевле. (брать деньги 1)
Это типичная програма партнерства - ты денег береш с продаж. Сам активно промоутиш свой ресурс - он выше будет чем сайты компаний по общим вопросам. (брать деньги 2).
Относительно поставщиков информации - ищи студентов начальных курсов Техн.ВУЗОВ, они за идею будут работать, еще могу порекомендовать учить менеджмент персонала, про мотивацию.
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