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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Как можно получить прибыль с подобного проекта?



Ссылка на сообщение shoponline
22/11/2002

Я разрабатываю движки для сайтов и естественно хорошо знаком с интернет коммерцией, у вас немного другое направление. Вы хотите создать информационный портал.


Могу посоветовать вот что.


Берете печатную рекламу, например в экстре-m и обзваниваете фирмы у которых нет интернета, c предложением сделать обзоры в интернет с указанием их телефона по их продукции бесплатно. В фирме скорее всего найдется человек который поможет с написанием обзоров. Ну в целов это дело очень и очень хлопотное :-(



Ссылка на сообщение Жуковский Сергей
23/11/2002

Ну я в принципе так и делаю. Хотя с онлайн шопами по моему проще выйдет.



Ссылка на сообщение Жуковский Сергей
23/11/2002

Так всё хлопотно, что мы делаем? Неужели лучше сидеть и ничего совсем не делать?



Ссылка на сообщение shoponline
23/11/2002

OnLine магазины, за редким исключением имеют на своих складах всю продукцию. Да и убедить их делать обзоры для другого сайта, мне представляется не реальным.



Ссылка на сообщение Жуковский Сергей
24/11/2002

А почему реальные магазины ты думаешь проще? Я так полагаю что интернет магазины торгуют в нете и им нужны ссылки (ИЦ вверх по-крайней мере), а вот с реалом мне кажется по другому. Они газетную рекламу дают и им этого хватает. Так что не пойму почему с онлайном тут сложнее?



Ссылка на сообщение Aleks
24/11/2002

Могу тебе посоветовать следущее :


1. Добавить сайт во все каталоги


2. В категории ссылки обменяться линками с как можно большим количеством сайтов (для поднятия ИЦ)


3. ПРинять участие в партнерских программах и создать свою.


4. Ну и конечно контент на сайте сделать получше.


5. ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЙ САЙТ под поисковики , к примеру у тебя очень неудачные слова идут как Keywords.





Есть ещё идеи , но не бесплатные :) если интересно пиши мне . помогу чем смогу.



Ссылка на сообщение Жуковский Сергей
04/12/2002

Aleks


Я отправил Вам письмо, но ответа пока не получил. Скажите Ваш ящин, на который можно слать письма.



Ссылка на сообщение Ruslan
09/01/2003

Можно предлагать описания товаров, которые продают определенные поставщики. Типа они предлагают продукт, а описание делаеш ты. Тут нужно договариваться с многими поставщиками (читай компаниями в твоем регионе, и не только) персонально. Можно было бы сделать как модный щас вебсервис(технически) - поставщики просто прилинковывают свой продукт к твоему описанию. Выгода поставщикам - не нужно поддерживать свое описание - соответственно меньше ТСО - им дешевле. (брать деньги 1)

Это типичная програма партнерства - ты денег береш с продаж. Сам активно промоутиш свой ресурс - он выше будет чем сайты компаний по общим вопросам. (брать деньги 2).



Относительно поставщиков информации - ищи студентов начальных курсов Техн.ВУЗОВ, они за идею будут работать, еще могу порекомендовать учить менеджмент персонала, про мотивацию.



Ссылка на сообщение hjkk
12/01/2003

В первую очередь необходим контент. Без него туго.


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