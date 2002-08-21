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Как часто пользуетесь магазинами?



Ссылка на сообщение Фотиния
21/08/2002

Нет, мне все-таки не везет! Заказала этот дурацкий порошок для посудомойки в Кошельке. Должны были привезти сегодня, но не привезли. Мне скоро грязную посуду ставить некуда будет.

А вы говорите...



Ссылка на сообщение Оксана
21/08/2002

Фотинии-Оксана

Очень расстроилась,прочитав о "недовозе" порошка. Решила туда позвонить .. Так и объяснила, что рекомендовала их маг., и вдруг такое. Удивлялись. Сказали, что товар есть в наличии. Спрашивали - предупреждали ли вас по телефону...

Другое по поводу "Кошелька" - моя новая методика заказа:

сначала смотрю, что есть на сайте. Потом звоню и спрашиваю (тел. 78 и пять пятерок) И теперь только после этого делаю заказ. Теперь, когда они "развились" в пятницу сделать заказ проблематично. Если нужно на пятн. - теперь заказываю в среду ... Стали ошибатья с товаром - вместо х.б носков для мужа привезли из шерсти... Их, конечно же, заменят. Но нужно опять ждать курьера (правда бесплатно). Пользуемся также и их бесплатным видеопрокатом (в основном берем DVD - выбор небольшой (29 дисков) но на халяву и на неделю...Так что берем.

В последнее время явно стал наблюдаться дифицит...помидоров (к чему бы это?) и моих любимых сигарет Вог ментол и мужних Ротманс Интернешнл...Попробовали заказывать заранее, чтобы не выслушивать: "Извините - осталось только 5 пачек".По поводу посудомойки и грязной посуды - у меня "узкая" Электролюкс (9 комплектов), а так как вместе со мной живут два огромных мужика (не иподумайте плохого - муж и сын), то любой перебой с посудомойкой, порошком и т.п. чреват завалом грязной посуды. Но голь, как известно, на выдумки...Так что такое с порошком случалось - я пользовалась порошком для стиралки с низким пенообразованием. Просто на всякий случай ополаскивала еще раз все это помытое хозяйство водичкой. Ох, и разбаловалась я с этой техникой. Но я люблю готовить и люблю своих мужиков. Кстати - когда они дома (т.е. в Москве) посудомойкой я пользуюсь аж дважды в день...Надо было брать широкую машинку с возможностью мытья и только в верхней корзине.

P.S. Фотиния! Если что - пишите на мыло. Поделимся, может, еще какими секретами выживания и т.п. А сайт у вас симпатичный!И, надеюсь, что порошок все-таки уже привезли.



Ссылка на сообщение Фотиния
21/08/2002

Прошу прщения у магазина КОШЕЛЕК. Вот как надо работать, ребята! Привезли заказ в 11-30 ночи. Но привезли ведь! А я сама заказала после 20 часов доставку! Да! И за доставку денег не взяли.

Покупайте товары в гипермакете КОШЕЛЕК.

Оксана! Благодарю Вас за теплые слова и помощь. У меня мужиков аж 5 человек (муж и 4 сыночка) как тут без техники?

Пишите и ВЫ.



Ссылка на сообщение stics
27/08/2002

Блин! Выгнал бы взашей такую жену ... не в состоянии помыть посуду .. надо ждать порошок до 12 ночи!!!!



чертовски не завидую вашим 4м мужикам .. Правда если это не было рекламным трюком (что таковым и являлось, если поразмыслить здраво) :)



Ссылка на сообщение Фотиния
29/08/2002

Выгнать жену и остаться в гордом одиночестве...с пятью детьми.

Конечно все это рекламный трюк.

Предлагаю услуги по раскрутке и-магазинов!



Ссылка на сообщение Andre
30/08/2002

Конечно, реклама, (не очень удачная, на мой взгляд)- первый постинг от 21 августа в 1час52 мин.-порошка нет! Следующий- от 18ч.28мин. того же дня- порошок привезли пол-двенадцатого ночи! :-)



Ссылка на сообщение Фотиния
30/08/2002

Andre

Просто порошок привезли в квартиру моей свекрови и узнала я об этом утром. так что Ваше обвинение несправедливо.



Ссылка на сообщение Denis
14/02/2003

Делали ли Вы покупк на Амазоне, если да то как это сделать и какая доставка?

Денис.



Ссылка на сообщение Фотиния
15/02/2003

На Амазоне я покупку сделать не смогла, так как слишком пухлый каталог, а мне нужен был подарок ребенку подруги. Я часа 1,5 потыркалась и пошла в ... офф-лайн.



Ссылка на сообщение Armand
15/02/2003

Извините, конечшно... Я просто подумываю открыть магазин в Якутске. Сложно ли вообще открывать это дело ?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
15/02/2003

сложно ;))



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
15/02/2003

а если по теме, то я постоянно удивляюсь... НУ КАК ТАК можно работать....



заказываешь НОРМАЛЬНЫЙ товар, который ВЕЗДЕ есть, я вот чайник недавно купить хотел... ОБЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ чайник moulinex...



сделал заказ в одном достаточно серьёзном (на первый взгляд) магазине.... у меня привычка звонить сразу, не дожидаясь пока с той стороны будет какая-то реакция... звоню, а там.... целая куча девушек, которые начинают между собой переговариваться у кого этот заказ.... короче так и не нашли, попросили подождать.... перезвонили они где-то часа через 4... и что ответили (!!!) нет, понимашь такого чайника...



примерно аналогичная история повторилась еще с двумя магазинами.



Кончилось тем, что пошел я на ВДНХ (благо работаю рядом) и купил сей чайник на 300 рублей дешевле.



Такие пирожки...



по собственному опыту знаю, что не все так работают, но как узнать??? в рейтинге-то те, кто сверху работают именно так!


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