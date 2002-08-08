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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Как часто пользуетесь магазинами?



Ссылка на сообщение Сергей
08/08/2002

А вы попробуйте в других и-магазинах книги покупать. Разве только один Озон на этом рынке. Я, например, недавно покупал книги в Зоне ИКС и был приятно удивлен качеством обслуживания



Ссылка на сообщение Alex56
09/08/2002

В другом не мог - я не уточнил еще одну вещь - это было куплено на заработанные у них по партнерской программе деньги, которые они не выплачивают физическим лицам (раньше выплачивали), а предлагают эти деньги истратить у них же. Таким образом они на мне заработали дважды - сначала я привел и достаточно много покупателей, чтобы заработать какие-то деньги на счет, потом они мне продали книги, опять получив прибыль. Я еще не рассказал, во сколько мне обошелся компакт диск с mp3 - который в любом переходе по 70-80 рублей продается (поискать, так и дешевле) - свыше 200 руб с пересылкой, и НАМНОГО выше.


P.S. В подтверждения сказанного у меня есть товарные чеки с печатями - так что я могу и документально свои слова подтвердить. Это я на случай, что если кто-то будет писать, что я типа конкурент, и охаиваю белого и пушистого Озона :-)



Ссылка на сообщение Слава
09/08/2002

Тем не менее, о3он рекламировали по ТВ и оборот у них очень даже неплохой. Несмотря на цены. Первый е-магазин котоыйр я видел в жизни после амазона был именно о3он. Сразу и не поймешь, если в сети новичок, что можно найти и дешевле и с более удачными условиями.



Ссылка на сообщение Слава
09/08/2002

Кстати, все что покупал из книг - все в books.ru - очень хороший магазин. :-)



Ссылка на сообщение В.А.
09/08/2002

Для Alex56. Прочитав ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ, я просто не смог оставить его без ответа.

Я знаю всю "кухню" хорошо и могу сказать, что единственная правильная мысль в этом сообщении

это стоимость почтовых расходов, которые составят примерно 100 руб., но не как не в 4 раза ниже.

Я так понимаю, что ОЗОН таким образом увеличивает уровень прибыли, компенсируя заниженные

цены в магазине для привлечения клиентов. Я не знаю какие именно книги были заказаны, но

таких цен, как 40 руб. в розничной торговле уже давно нет. Средняя цена новых детективов

в твердой обложке сейчас составляет 50-55 руб. и выше, и мой прогноз - цены будут медленно расти.

Далее про "накрутку" в 50-80% - это нормальная "накрутка". Если делать меньше 50% - это медленная "смерть",

особенно для интернет-магазинов, у которых уровень расходов может превышать расходы розничных точек,

за счет привлечения к работе компьютерных специалистов. Таких примеров в моей практике много.

И еще на последок хотел бы сказать, что на книжном интернет-рынке конкуренция есть и она ощутима.

Я думаю, что сейчас большинство книжных-интернет магазинов работают в режиме самоокупаемости и выживают

скорее всего за счет клиентов НЕ из России. Ну а если цена 85 руб. за книгу это дорого,

то покупайте книги не в интернете. Книги - это товар для людей со средним и высоким уровнем доходов...



Ссылка на сообщение Alex56
10/08/2002

для В.А.

Не надо мне рассказывать, сколько стоят и какие книги - я это прекрасно знаю - у меня библиотека книг свыше 2000 тысяч. И цены я указал абсолютно реальные. Из нескольких книг, что я заказал (серийных), которые в Озоне были оценены в 59.60 я сам лично недостающие экземпляры покупал в магазине ровно по 40 руб уже на другой день, после получения заказа. При том, что я покупал их не в Москве, а в Пензе. А продавцы (небольшой магазин) - привозят книги сами из Москвы. И тем не менее, включая траспортные расходы, и разумеется имея прибыль с продажи, устанавливают розничную цену 40 руб. Так что Озон похоже все 100 процентов от закупочной цены прибавляет. Что касается доставки - опять же - я в курсе цен на это дело, так как сам продаю диски через интернет и отправляю их почтой. По книгам сейчас я не могу точно сказать, но вот по компакту - доставка которого почтой была оценена Озоном в 73 руб, могу сказать. Стоимость доставки почтой компакта на такое расстояние стоит примерно 22 руб - при полной страховой стоимости бандероли. Ну исходя из этих пропорций можно пересчитать и на книги.

Что касается ваших слов "интернет-магазинов, у которых уровень расходов может превышать расходы розничных точек" - позвольте, а разве не главным достоинством интернет магазинов всегда и считается, что они позволяют резко снизить уровень расходов, именно из-за отсутствия массы затрат на аренду дорогих помещений и прочего? Или это все вранье? Но даже если это и так - почему это должно интересовать покупателя? Ведь есть сложившийся уровень цен на многие товары, и если вы не можете обеспечивать аналогичные цены, вам просто делать нечего на этом рынке. Я сам в интернет-бизнесе уже свыше 2-х лет, а в бизнесе вообще свыше 10 лет и поэтому достаточно хорошо представляю все это. Интернет торговля – всего лишь способ донести до покупателя информацию о товаре и дать возможность ему приобрести его не выходя из дома. И на многие товары в интернете цены не выше, а иногда и ниже цен в розничной торговле. И если Озон не может обеспечить уровень цен, сравнимый с оффлайновой торговлей, надо снижать свои издержки, а не решать все проблемы за счет покупателей.

А что касается ваших слов «Книги - это товар для людей со средним и высоким уровнем доходов...» - извините – это уж совсем никуда не годится. С каких это пор книга стала считаться предметом роскоши? Причем не раритет 18 века, а обычный детектив?



Ссылка на сообщение Andre
14/08/2002

Я, конечно, извиняюсь, книги по и-нету один раз попытался купить, больше не хочу, спасибо, все-таки покупка книг в Рунете это или для продвинутых пижонов или для глухих городов рос.империи, где их (книг) действительно нет. А цены, ну что цены? В любом уважающем себя магазине присутствует ВСЯ информация о конечной цене. Если нет- то не стоит там покупать, а если есть, но потом обидно, что сказать?



Ссылка на сообщение Оксана
15/08/2002

Дорогая Фотиния! Увидела Ваше сообщение только сегодня, а ведь "хороша ложка к обеду"...Но на всякий случай: виртувльный магазин "Кошелек"(Непродовольсвенные товары-Хозяйственные товары-Средства для мытья посуды-Средства для посудомоечных машин) Покупаю у них постоянно.Качество-цена - вполне. С уважением Оксана



Ссылка на сообщение Alex56
16/08/2002

Да нет - дело не в обиде на Озон конкретно, дело в другом. Дело в общей тенденции развития инет-торговли - она идет по давно забытому совковому принципу - "не нравится, не покупай", когда не клиент главный, не все для клиента, а главный продавец. Не рынок, не потребитель определяет цены, а продавец. И вообще - списывать дикие цены на ОБЫЧНЫЕ товары какими-то сложностями - непорядочно. Ну представьте, что завтра у вас в хлебном буханка будет стоить 20 руб. А когда вы спросите почему - вам ответят - видите ли, у нас большие расходы, мы и хлеб с фабрики на 600-мерсе возим, и офис у нас на центральной улице, и т.д. - вы посмотрите на них как на умалишенных и пойдете в другой магазин. Вообще - интернет-торговля вся опутана какими-то странными легендами, непонятными ноу-хау, всяческими теориями, заумными терминами, надуманными сложностями - делается все, чтобы создать какое-то впечетление невообразимой сложности для непосвященного. А тем не менее этот вид торговли (удаленной) существует очень давно - гораздо дольше, чем вообще интернет и компьютер существует - только называлось это по другому. Например в Советском Союзе это "Посылторг", "Книги-почтой" - суть та же самая, только раньше о товарах, их стоимости и характеристиках мы узнавали из буклетов, бесплатно высылаемых этими организациями, а теперь на сайтах. И цены в этих конторах были вполне нормальными, и стоимость доставки была разумной. Да и сейчас на Западе - цены в инет-магазинах не отличаются В РАЗЫ от цен в обычных магазинах, даже с учетом доставки.



Ссылка на сообщение Andre
18/08/2002

Да понятно, но вот парадокс- многие Рунетчане покупают не там, где дешевле, а там, где лучше сервис- доставка, обслуживание и тп.

Для меня все же большая загадка, почему покупают в наших и-монстрах, там и доставка до 1 месяца, если вообще привезут, мне, например, не привезли, и цены кошмарные. Хотя любую книгу, CD и тп можно найти не в одном, так в другом маленьком и-магазинчике, и привезут день-в день, максимум на следующий. Хотя, возможно, я идеализирую картину.



Ссылка на сообщение Андрей Чертков
18/08/2002

Маленькое дополнение по Озону. Был дешевый склад в Питере - заменили его на в-4-раза более дорогой в Москве. Была относительно дешевая команда в Питере: выгнали, набрали команду с нуля в Москве, естественно, с другими зарплатами. Наконец: любой интернет-магазин (тот же Амазон, скажем) большую часть товара продает виртуально - не со своего склада, а со склада поставщика. А Озон устроен так, что на его складе товара в 3-4 раза больше, чем обычно заказывается. А это всё замороженные деньги. Таковы конструктивные особенности софта, созданного 5 лет назад, когда е-коммерс была в диковинку. Вот вам и наценки соответствующие. Нравится? Покупайте. Не нравится? Ищите другие варианты.



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
18/08/2002

Кажется американцы делали исследования для выяснения факторов предпочтения покупателями интернет магазинов. Цена там действительно стояла не на первом месте, а выше были безопасность, услуги и функциональность сайта. Но это при условии что цена не должна «зашкаливать» выше офф-лайновой. Кстати, американские книжные магазины имеют издержки значительно меньшие чем оффлайновые за счет отсутствия дорогой розничной сети , упрощенной схемы дистрибуции и прочего.

Расходы нашего Озона, как и все его теперешнее сосуществование - эта очередная российская глупость. Примеров тому масса.

Торговля книгами сегодня в рунете дело тяжелое. Основные покупатели скорее всего действительно за пределами России.

В конке 90-х еще не было мощной сети офф-лайновых русских магазинов за границей.

Сейчас уже такая сеть это реальность. И для того что бы нормально развиваться конкурируя с офф-лайном скорее всего нужен какой то симбиоз офф-лайна и он-лайна. С одной стороны это организация складов за рубежом , для снижения издержек на доставку с другой стороны организация приема заказов в офф-лайновых магазинах за рубежом. Вот еще интересно - это озоновская партнерская программа. Они не выплачивают деньги за рубеж по партнерской программе, то есть на те сайты где действительно можно найти потенциальных клиентов. Зато с удовольствием перетягивают Москву под новый год рекламными транспарантами. Все это очень подходит под пословицу «деньги есть – ума не надо».

Не удивительно то что , я и сейчас часто не могу заказать в русских интернет магазинах нужные мне книги, легче и дешевле попросить знакомых из Москвы или Питера купить и доставить с проводником. Это говорит о том, что возможно у них и есть дорогие технические специалисты, но нормальных маркетологов нет.



Ссылка на сообщение Фотиния
18/08/2002

Оксана! Огромная Вам благодарность! Пойду в Кошелек, а то мне так ничего и не доставили...

Кстати, за последнюю неделю сделала 2 заказа в и-магазинах. Ни из одного ни слуху ни духу. Сколько, интересно, таких пустышек?



Ссылка на сообщение Андрей Чертков
18/08/2002

Михаилу Сергачеву: - Вы это очень точно подметили - насчет денег и ума. Ума в нынешнем Озоне осталось довольно мало, а тот, что еще есть - это просто остатки славного прошлого. Все-таки мы довольно крепко построили этот сайт, и чтобы его окончательно испортить, нужно очень сильно постараться. Ну а насчет денег - с деньгами у них сейчас тоже проблемы, и довольно серьезные; есть такая кулуарная информация. Конечно, большие компании не умирают так просто, как маленькие. Зато грохота от их падения куда больше. Вспомним, например, "Энрон" или "УорлдКом". Да и "ПрайсУотерХаузКуперс", как недавно выяснилось, тоже не без греха. Замечаю это с некоторым злорадством, потому как до сих пор помню тот бездарный аудит, который он устраивал "Озону" осенью 2000 года. Из всех возможных рецептов лечения был выбран именно тот, который неминуемо ведет в могилу.



Ссылка на сообщение Сергей Соколов
19/08/2002

Вся дискуссия - об Озоне. Что, других известных брендов совсем нет в Рунете ? Мне вот е-хаус нравится - ассортимент покрывает практически все, кроме продуктов питания. А у Озона его начальная команда видимо создала действительно большой запас прочности - с конца 2000 года загибается и все загнуться не может... только растет....


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