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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Ищу работу старшего менеджера/управляющего интернет-магазином



Ссылка на сообщение Nadezhda
01/06/2016

Добрый день!

Буду признательна, если кто-то найдет время пообщаться и пригласить (меня) на вакансию старшего менеджера/управляющего интернет-магазином.

Если Вам нужен человек, которому вы сможете доверять почти "как себе", ответственного, сообразительного, с четким пониманием и опытом работы в интернет-магазине (он у меня более 12 лет - начинала в отделе закупок, на данный момент - на руках оконченный проект функционирующего интернет-магазина, созданный "с нуля") - буду рада побеседовать и предложить свою кандидатуру.

Знаю многие аспекты работы интернет-магазина, от работы программистов (включая интеграцию с 1С) до подбора персонала (менеджеров и курьеров). Закупки, продажи, заключение договоров с поставщиками и презентации, работа с рекламациями и на выставках- также в арсенале.

Ответственно отношусь к поставленным задачам и надеюсь найти адекватное руководство, доброжелательный коллектив, хорошую зарплату для плодотворного сотрудничества. Для меня работа - это место, где я приношу пользу, поэтому ожидаю ответного отношения.

Рассматриваю график как 5/2, так и 2/2, 4/3 (например, если вам нужен заместитель), проживаю в ВАО, Москва.



Ссылка на сообщение partner-shop
07/03/2017

Добрый день!
Предложение ещё актуально?



Ссылка на сообщение Надежда N,
Руководитель интернет-магазина Интернет-магазин
17:52

partner-shop:

Добрый день!
Предложение ещё актуально?
На данный момент снова в поисках в виду реорганизации компании и дружного переезда всего офиса в другой город)))


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