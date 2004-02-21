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Ищу работу на дому.



Val



Alex, не слушай Александр04, я согласен на аванс в 30%, т.е. всего 1500$. Шли быстрее !





Александр04







Цены не сбивай!!! Это не я прошу, а жена, а она очень, очень серьезна! 2500 и ни центом меньше! А работник она супер. Я бы не против даже, чтобы у нее серьезности и ответсвенности поубавилось - в личной жизни это порой достает. ValЦены не сбивай!!! Это не я прошу, а жена, а она очень, очень серьезна! 2500 и ни центом меньше! А работник она супер. Я бы не против даже, чтобы у нее серьезности и ответсвенности поубавилось - в личной жизни это порой достает.





Дианита



Alex, во-первых, сетевой и многоуровневый маркетинг - это одно и тоже, и "или" сюда не подходит; а во-вторых при отличном маркетинг-плане дистрибьюторы компаний становятся миллионерами, а ты им стал без сетевого маркетинга или может станешь в ближайшее время???





Александр







Я высылаю Вам эту информацию в ответ на Ваш запрос.



Буду рад сотрудничеству с Вами.







Должность, которая Вам предлагается - это самостоятельный независимый менеджер. В Ваши обязанности будет входить размещение рекламных объявлений, обработка корреспонденции и распространение продукта.







ITN-Проект предоставляет полный курс обучения, поддержку и материалы по продукту.



Единственное, что от Вас требуется это:



- основные навыки работы с редакторскими программами по обработке текстов (копирование/вырезание/вклеивание и сохранение информации);



- основные знания Интернета (работа с электронной почтой);



- возможность организовать себя и работать самостоятельно без контроля.







У Вас должен быть компьютер с доступом в Интернет.







Пишите мне, ведь Вам абсолютно нечего терять. Испытайте себя в течение 30 дней. Вы будете удовлетворены отдачей от занятия этим бизнесом, захотите продолжить и, в результате, заработаете неплохие деньги. Большинство людей делают это очень хорошо в пределах 30 дней. Я знаю, что Вы тоже сможете!







ITN-Проект был придуман Michael G. Braid, опубликован Gemini Publishing International, авторское право с 1989, адрес 27 Netherfield Avenue, Eastbourne, East Sussex, BN23 7BS, UK, ISBN 1-672835051. ITN-Проект был переработан в 1998 году в учебную программу. Бизнес план и инструкция по маркетингу - это первая часть программы (информационные пакеты с 1 по 12 плюс Быстрый Старт, которые содержат информацию и советы по организации этого бизнеса). В отличие от этой части, остальные 12 содержат как деловую информацию (инструкции и советы по маркетингу в Интернете), так и полезную информацию по развитию личности и позитивного мышления.







Мы понимаем, что для успеха в бизнесе недостаточно просто следовать какой-либо формуле. Это способ мышления, веры и действий. Если Вы верите, что можете, Вы сделаете это. Если Вы не верите в себя, то Вы не добьётесь успехов. Эти части спроектированы так, что каждая последующая часть основывается на базе предыдущих. Они проведут Вас дорогой к успеху в интернет-маркетинговом бизнесе на дому. О чём следующие ежемесячные части курса? Раз в месяц в течение года Вы будете получать очередную часть курса, называемого "Программа построения богатства".







Изучая "Программу построения богатства", Вы узнаете основные принципы, на которых основывается гениальность, и сможете применять их в повседневной жизни. Этот курс исключительно практичен, легко понимаем и исполним. Изучая и применяя его основные принципы, Вы сможете стать такими богатыми, какими захотите сами. Вам только нужно открыть свое сознание к новому способу мышления. Слишком часто мы просто запрограммированы на то, чтобы думать негативно. Объем каждой части ежемесячного курса примерно 20-25 страниц, и там нет ненужной информации. Все эти части напрямую связаны с предметом курса Как стать успешным и богатым . В курсе содержится информация только напрямую связанная с достижением этой цели. Таких курсов больше нет. Это курс будущего. Это бизнес будущего.







Вы познакомитесь с тем, как вести, управлять и направлять свой бизнес. Вы научитесь тому, как справляться с негативными ситуациями и как переводить отрицательное в положительное. Каждый месяц я буду проводить Вас через практические стадии этого учебного процесса. Как описано в учебнике по бизнесу, вести бизнес это занятие, которое требует столько времени, сколько Вы сами захотите . Приспособьте его к Вашему стилю жизни. Как и в любом бизнесе, чем больше времени Вы ему посвятите, тем больше Вы заработаете. Поэтому Вам нужно сформулировать собственные цели и задачи. Этот бизнес был спроектирован специально для того, чтобы Вы получили и почувствовали качество в жизни. Часть улучшенного качества означает время для Вас или деньги для осуществления личных желаний и амбиций, поэтому не забывайте об этом при определении Ваших целей и задач.







Определение целей и задач является направлением всего бизнес плана и курса. Нам всем нужны цели, когда мы начинаем проект. Чтобы начать новую карьеру, нужно то же самое. Во-первых, для того, чтобы разбогатеть, во-вторых, для того, чтобы получить знания, необходимые для поддержки высокого уровня доходов в течение всей Вашей жизни!







Этот курс приведет Вас к успешной карьере. Уровень успеха действительно зависит только от Вас. Некоторые находят успех в деньгах, некоторые в оказании помощи другим, некоторые и в том и в другом. Одному для успеха достаточно 1000 евро/ долларов в месяц, другому и 10.000 евро/ долларов недостаточно. Вы устанавливаете свой уровень, а мы поможем Вам его достичь. Если у Вас будут еще вопросы, высылайте их мне без колебаний.







Ваши обязанности как независимого менеджера будут связаны с успешным продвижением информации о продукте, поиском и обслуживанием клиентов. Как независимому менеджеру, Вам придется фактически организовать свое собственное дело, развивать его на рынке, искать и обслуживать клиентов через Интернет или другие виды массовой информации ( газеты или прямая почтовая рассылка). Вы будете осуществлять поддержку и распространение деловой информации вместе с обучающим курсом ITN-Проект, который будет предоставляться Вам для Ваших клиентов.







Это должность менеджерского уровня. Большинство таких же менеджеров зарабатывают от 100 до 150 долларов в день в зависимости от их уровня активности. Так как это работа на дому, то Вы будете считаться самостоятельным сотрудником ITN-Проекта, и Ваши заработки будут полностью зависеть от того, сколько времени Вы будете посвящать этой работе и Вашей базе клиентов. Средняя почасовая оплата у большинства таких менеджеров колеблется от 25 до 40 долларов в час.







Нашим основным продуктом и учебным материалом является курс делового обучения ITN-Проект . ITN-Проект - это один из лучших мировых курсов поведению бизнеса на дому. Вы будете совершенствовать Ваши знания об этом курсе по мере роста и развития Вашей карьеры. Степень Вашего успеха будет зависеть только от Вас, как самостоятельного менеджера. Чем больше усилий Вы сюда вложите, тем больше денег Вы будете зарабатывать. Вы составляете свое собственное рабочее расписание на каждый день. Вы решаете, сколько денег Вы хотите зарабатывать.







ITN-Проект - это абсолютно легальный бизнес, это не пирамида ни по содержанию, ни по форме. Это никак не связано с сетевым мркетингом или MLM. Здесь нет никаких верхних уровней и деловых переговоров по продажам, здесь не надо покупать никаких товаров или достигать каких-либо квот. Здесь нет никаких встреч и обязанностей продавать какие-либо товары Вашим друзьям или знакомым. Наш успех не зависит впрямую от успехов других и мы не получаем прибыли от продаж другими.







Основные особенности бизнеса в ITN-проекте:



Первое: Начать этот бизнес, приобрести необходимые знания и опыт Вы можете совершенно бесплатно.



Второе: Вам не надо покупать какие-либо товары, для дальнейшей их продажи.



Третье: Вы будете сами полностью ответственны за Ваши доходы. Вы можете работать на дому по собственному расписанию и с собственными клиентами.



Четвертое (и, возможно, самое главное): Если Вы готовы к переменам и Вам нужен стабильный и значительный доход, то Вам легко будет принять решение и попробовать себя в этом бизнесе. Вам абсолютно нечего терять, а получить можно очень многое.







Вы можете задать вопрос. Почему? Почему я готов помогать другим делать то, чем сам успешно занимаюсь? Отвечаю: от Вашего успеха зависит мой собственный успех. Вы должны будете зарабатывать столько же, сколько и я, и делать это так же легко, как и я. К тому же этом бизнесе нет конкуренции. Здесь есть миллионы потенциальных клиентов, гораздо больше, чем я и Вы сможем обслуживать.







Если Вы находите мое предложение интересным и перспективным, то мы сможем работать вместе, и я сделаю все, что смогу для Вашего успеха. Я гарантирую, что покажу шаг за шагом, как работает ITN-проект. Это несложная работа, которую может выполнять каждый. Вам нужно будет только следовать инструкциям, и Вы достигните успеха. Попробуйте это в течение 30 дней. Следуйте моим инструкциям и позвольте мне помочь Вам начать новую карьеру. Затем, после 30 дней, если Вам не понравится то, что Вы будете делать, и Вы захотите остановиться, я выкуплю у Вас Ваших клиентов, которые к тому времени появятся у Вас.







И еще: Вы можете поначалу проводить в Интернете по одному часу в день, совершенно ничего сложного здесь нет, позже, через дней 5-10, когда Вы начнете понимать, что у Вас это получается (а это произойдет) и увидите свои результаты, Вы сами решите, сколько времени в день Вам стоит заниматься этой работой.







Пишите мне на –yagel35@megalink.ru В графе тема укажите Я ГОТОВ(А) и я вышлю Вам следующие инструкции для того, чтобы стать независимым менеджером ITN-Проекта. Поверьте мне - Вы не пожалеете! Пишите мне, Вам абсолютно нечего терять. Возьмите свою жизнь под контроль и сделайте это сейчас!







Спасибо за Вашу заинтересованность, и я жду от Вас сообщения.







Искренне Ваш, Александр. Здравствуйте!Я высылаю Вам эту информацию в ответ на Ваш запрос.Буду рад сотрудничеству с Вами.Должность, которая Вам предлагается - это самостоятельный независимый менеджер. В Ваши обязанности будет входить размещение рекламных объявлений, обработка корреспонденции и распространение продукта.ITN-Проект предоставляет полный курс обучения, поддержку и материалы по продукту.Единственное, что от Вас требуется это:- основные навыки работы с редакторскими программами по обработке текстов (копирование/вырезание/вклеивание и сохранение информации);- основные знания Интернета (работа с электронной почтой);- возможность организовать себя и работать самостоятельно без контроля.У Вас должен быть компьютер с доступом в Интернет.Пишите мне, ведь Вам абсолютно нечего терять. Испытайте себя в течение 30 дней. Вы будете удовлетворены отдачей от занятия этим бизнесом, захотите продолжить и, в результате, заработаете неплохие деньги. Большинство людей делают это очень хорошо в пределах 30 дней. Я знаю, что Вы тоже сможете!ITN-Проект был придуман Michael G. Braid, опубликован Gemini Publishing International, авторское право с 1989, адрес 27 Netherfield Avenue, Eastbourne, East Sussex, BN23 7BS, UK, ISBN 1-672835051. ITN-Проект был переработан в 1998 году в учебную программу. Бизнес план и инструкция по маркетингу - это первая часть программы (информационные пакеты с 1 по 12 плюс Быстрый Старт, которые содержат информацию и советы по организации этого бизнеса). В отличие от этой части, остальные 12 содержат как деловую информацию (инструкции и советы по маркетингу в Интернете), так и полезную информацию по развитию личности и позитивного мышления.Мы понимаем, что для успеха в бизнесе недостаточно просто следовать какой-либо формуле. Это способ мышления, веры и действий. Если Вы верите, что можете, Вы сделаете это. Если Вы не верите в себя, то Вы не добьётесь успехов. Эти части спроектированы так, что каждая последующая часть основывается на базе предыдущих. Они проведут Вас дорогой к успеху в интернет-маркетинговом бизнесе на дому. О чём следующие ежемесячные части курса? Раз в месяц в течение года Вы будете получать очередную часть курса, называемого "Программа построения богатства".Изучая "Программу построения богатства", Вы узнаете основные принципы, на которых основывается гениальность, и сможете применять их в повседневной жизни. Этот курс исключительно практичен, легко понимаем и исполним. Изучая и применяя его основные принципы, Вы сможете стать такими богатыми, какими захотите сами. Вам только нужно открыть свое сознание к новому способу мышления. Слишком часто мы просто запрограммированы на то, чтобы думать негативно. Объем каждой части ежемесячного курса примерно 20-25 страниц, и там нет ненужной информации. Все эти части напрямую связаны с предметом курса Как стать успешным и богатым . В курсе содержится информация только напрямую связанная с достижением этой цели. Таких курсов больше нет. Это курс будущего. Это бизнес будущего.Вы познакомитесь с тем, как вести, управлять и направлять свой бизнес. Вы научитесь тому, как справляться с негативными ситуациями и как переводить отрицательное в положительное. Каждый месяц я буду проводить Вас через практические стадии этого учебного процесса. Как описано в учебнике по бизнесу, вести бизнес это занятие, которое требует столько времени, сколько Вы сами захотите . Приспособьте его к Вашему стилю жизни. Как и в любом бизнесе, чем больше времени Вы ему посвятите, тем больше Вы заработаете. Поэтому Вам нужно сформулировать собственные цели и задачи. Этот бизнес был спроектирован специально для того, чтобы Вы получили и почувствовали качество в жизни. Часть улучшенного качества означает время для Вас или деньги для осуществления личных желаний и амбиций, поэтому не забывайте об этом при определении Ваших целей и задач.Определение целей и задач является направлением всего бизнес плана и курса. Нам всем нужны цели, когда мы начинаем проект. Чтобы начать новую карьеру, нужно то же самое. Во-первых, для того, чтобы разбогатеть, во-вторых, для того, чтобы получить знания, необходимые для поддержки высокого уровня доходов в течение всей Вашей жизни!Этот курс приведет Вас к успешной карьере. Уровень успеха действительно зависит только от Вас. Некоторые находят успех в деньгах, некоторые в оказании помощи другим, некоторые и в том и в другом. Одному для успеха достаточно 1000 евро/ долларов в месяц, другому и 10.000 евро/ долларов недостаточно. Вы устанавливаете свой уровень, а мы поможем Вам его достичь. Если у Вас будут еще вопросы, высылайте их мне без колебаний.Ваши обязанности как независимого менеджера будут связаны с успешным продвижением информации о продукте, поиском и обслуживанием клиентов. Как независимому менеджеру, Вам придется фактически организовать свое собственное дело, развивать его на рынке, искать и обслуживать клиентов через Интернет или другие виды массовой информации ( газеты или прямая почтовая рассылка). Вы будете осуществлять поддержку и распространение деловой информации вместе с обучающим курсом ITN-Проект, который будет предоставляться Вам для Ваших клиентов.Это должность менеджерского уровня. Большинство таких же менеджеров зарабатывают от 100 до 150 долларов в день в зависимости от их уровня активности. Так как это работа на дому, то Вы будете считаться самостоятельным сотрудником ITN-Проекта, и Ваши заработки будут полностью зависеть от того, сколько времени Вы будете посвящать этой работе и Вашей базе клиентов. Средняя почасовая оплата у большинства таких менеджеров колеблется от 25 до 40 долларов в час.Нашим основным продуктом и учебным материалом является курс делового обучения ITN-Проект . ITN-Проект - это один из лучших мировых курсов поведению бизнеса на дому. Вы будете совершенствовать Ваши знания об этом курсе по мере роста и развития Вашей карьеры. Степень Вашего успеха будет зависеть только от Вас, как самостоятельного менеджера. Чем больше усилий Вы сюда вложите, тем больше денег Вы будете зарабатывать. Вы составляете свое собственное рабочее расписание на каждый день. Вы решаете, сколько денег Вы хотите зарабатывать.ITN-Проект - это абсолютно легальный бизнес, это не пирамида ни по содержанию, ни по форме. Это никак не связано с сетевым мркетингом или MLM. Здесь нет никаких верхних уровней и деловых переговоров по продажам, здесь не надо покупать никаких товаров или достигать каких-либо квот. Здесь нет никаких встреч и обязанностей продавать какие-либо товары Вашим друзьям или знакомым. Наш успех не зависит впрямую от успехов других и мы не получаем прибыли от продаж другими.Основные особенности бизнеса в ITN-проекте:Первое: Начать этот бизнес, приобрести необходимые знания и опыт Вы можете совершенно бесплатно.Второе: Вам не надо покупать какие-либо товары, для дальнейшей их продажи.Третье: Вы будете сами полностью ответственны за Ваши доходы. Вы можете работать на дому по собственному расписанию и с собственными клиентами.Четвертое (и, возможно, самое главное): Если Вы готовы к переменам и Вам нужен стабильный и значительный доход, то Вам легко будет принять решение и попробовать себя в этом бизнесе. Вам абсолютно нечего терять, а получить можно очень многое.Вы можете задать вопрос. Почему? Почему я готов помогать другим делать то, чем сам успешно занимаюсь? Отвечаю: от Вашего успеха зависит мой собственный успех. Вы должны будете зарабатывать столько же, сколько и я, и делать это так же легко, как и я. К тому же этом бизнесе нет конкуренции. Здесь есть миллионы потенциальных клиентов, гораздо больше, чем я и Вы сможем обслуживать.Если Вы находите мое предложение интересным и перспективным, то мы сможем работать вместе, и я сделаю все, что смогу для Вашего успеха. Я гарантирую, что покажу шаг за шагом, как работает ITN-проект. Это несложная работа, которую может выполнять каждый. Вам нужно будет только следовать инструкциям, и Вы достигните успеха. Попробуйте это в течение 30 дней. Следуйте моим инструкциям и позвольте мне помочь Вам начать новую карьеру. Затем, после 30 дней, если Вам не понравится то, что Вы будете делать, и Вы захотите остановиться, я выкуплю у Вас Ваших клиентов, которые к тому времени появятся у Вас.И еще: Вы можете поначалу проводить в Интернете по одному часу в день, совершенно ничего сложного здесь нет, позже, через дней 5-10, когда Вы начнете понимать, что у Вас это получается (а это произойдет) и увидите свои результаты, Вы сами решите, сколько времени в день Вам стоит заниматься этой работой.Пишите мне на –yagel35@megalink.ru В графе тема укажите Я ГОТОВ(А) и я вышлю Вам следующие инструкции для того, чтобы стать независимым менеджером ITN-Проекта. Поверьте мне - Вы не пожалеете! Пишите мне, Вам абсолютно нечего терять. Возьмите свою жизнь под контроль и сделайте это сейчас!Спасибо за Вашу заинтересованность, и я жду от Вас сообщения.Искренне Ваш, Александр.





АБРКУТУК



ха-ха ! полная хуйня для лАхов !!!





АБРКУТУК



хотя таких лАхов здесь по ходу много наберётся )))





Залетно-пролетный











У Вас должен быть компьютер с доступом в Интернет.



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\







У меня не только комп, но и унитаз подключен к Интернету.



Могу я рассчитывать на двойную прибыль?







Я уже знаю, на что я потрачу все заработанные таким способом деньги - на нагробный памятник Вашему восхитительному проекту. 2 Александр.У Вас должен быть компьютер с доступом в Интернет.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\У меня не только комп, но и унитаз подключен к Интернету.Могу я рассчитывать на двойную прибыль?Я уже знаю, на что я потрачу все заработанные таким способом деньги - на нагробный памятник Вашему восхитительному проекту.





Дианита



Ребята, и я могу предложить вам кое-что интересненькое. Фирма работает на рынке инновационных технологий, консультантами являются люди находящиеся на руководящих должностях нашей страны. Всем, кому интересны новые возможности нашей жизни на долгосрочную перспективу с хорошим доходом пишите, мы встретимся и поговорим об этом.





Константин







--------------



А какая у Вас страна?



"Нигерийские письма" - не Ваша работа? консультантами являются люди находящиеся на руководящих должностях нашей страны.--------------А какая у Вас страна?"Нигерийские письма" - не Ваша работа?





Edward











только недавно одного консультанта отправили с почестями в отставку... Не ваш? > консультантами являются люди находящиеся на руководящих должностях нашей страны.только недавно одного консультанта отправили с почестями в отставку... Не ваш?





Дианита



Не наш - о консультанте. Наша страна - Российская Федерация, а ваша???





Edward











PS А грешным делом думал Касьянов на вас работал...



Извините, ошибся моя тоже.PS А грешным делом думал Касьянов на вас работал...Извините, ошибся





Дианита



Извиняю, Касьянов не имеет тех регалий, которые имеют люди науки.





Константин







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:) Я не буду спрашивать "почему?"



Я спрошу - "на фига?". На фига мне все это надо? "Вы можете задать вопрос. Почему? Почему я готов помогать другим делать то,..."----------:) Я не буду спрашивать "почему?"Я спрошу - "на фига?". На фига мне все это надо?





Дианита



А кому ты помог? И нужно тебе это, что бы избежать "только" получки 13-го, аванса 20-го,отпуска только летом, и получать 13-ую.



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