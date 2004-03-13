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Ищу работу на дому.



Дмитрий



Могу представить возможность дополнительного заработка в свободное для Вас время в Шведской Торговой Косметической Корпорации Орифлэйм. Предыдущее место работы значения не имеет. Требуются продавцы -консультанты (сбор заказов по каталогам) и менеджеры-организаторы. Большая перспектива карьерного роста для менеджеров. Поддержку, особенно в начале работы, гарантируем. Обучение бесплатно. Все детали только при личной встрече на собеседовании. Если есть интерес, пошлите ответ по данному адресу электронной почты: oriflame_dima@mail.ru . С уважением Дмитрий





Дианита



Дима, а хотите узнать еще об одном виде заработка, надеюся, как человек образованный, то да, тогда пишите на E-mail, мы встретимся и поговорим.





Edward











Что, нужно брать еще выше? Неужели САМ??? Хотя вряд ли, ОН практикой всю жизнь занимался...







Может расскажите широким массам подробнее об инновационных технологиях?



Или по старинке предпочитаете обрабатывать людей поодиночке в тихой комнате? >Извиняю, Касьянов не имеет тех регалий, которые имеют люди науки.Что, нужно брать еще выше? Неужели САМ??? Хотя вряд ли, ОН практикой всю жизнь занимался...Может расскажите широким массам подробнее об инновационных технологиях?Или по старинке предпочитаете обрабатывать людей поодиночке в тихой комнате?





Дианита



Эдвард, а вы уверены, что широкие массы хотят знать об инновационных технологиях. А что касается его, то он об этом знает, так как и мы занимаемся практикой.





Лорка



Добрый день! Хотели бы поинтересоватся, нет ли у Вас желания совместно потрудится на рынке Санкт-Петербурга. Условия- есть готовая раскрученная фирма, с офисом, с персоналом, с оргтехникой. Нет желания заниматься прежним бизнесом-кадровое агентство. Хотелось бы чего-то новенького, а с идеями- пока труба... Если на чем -нибудь сойдемся, может получится неплохо. Пишите



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